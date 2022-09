Revilla achaca la victoria de Meloni en Italia “al cabreo de la gente” y no cree que se pueda replicar en España

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha considerado que la victoria de la candidata de extrema derecha en Italia, Giorgia Meloni, “no es una buena noticia” y la ha achacado al “cabreo de la gente”, pero no cree que algo similar se vaya a producir en España. “No, aquí ya la tuvo, yo creo que ya la tuvo, y eso aquí ya está agotado yo creo”, ha manifestado al ser preguntado si considera que se podría producir una “réplica” de este resultado en el próximo proceso electoral de 2023 en España.

Revilla ha manifestado que aunque no le “gusta” lo ocurrido en Italia, “hay que aceptar el veredicto de la gente”, que “está muy cabreada” y “son momentos en que ese enfado y la posibilidad de echarle la culpa siempre al que está gobernando es muy sencilla, y siempre recoge votos el que no ha tenido la responsabilidad de afrontar una situación tan complicada como la que vivimos”, ha argumentado.

Además, ha vaticinado que “es algo que no solamente se va a dar en Italia”, sino que ya “se está dando en otros países”. “A mí personalmente no me gusta porque están fuera del gran proyecto de la Unión Europea, de lo que defendemos los españoles allí y el resto de los países, pero estamos en democracia, y afortunadamente las elecciones se repiten cada cuatro años, o a veces antes, y la gente expresa su opinión”, ha manifestado.

En este sentido, el presidente cántabro ha reiterado que la opinión de los votantes se justifica en “un cabreo en una situación de malestar” que paga “el que le ha tocado la china de estar gobernando” en una coyuntura que es “una situación global” y “se escapa” de las posibilidades de un país. Finalmente, ha hecho hincapié en la abstención “tan alta” que se ha registrado en Italia, lo que demuestra, a su juicio, que “no solamente hay cabreo para quitar al que está, sino que hay gente que está abandonando el voto como solución a los problemas”. “Eso sí que es todavía más grave”, ha concluido. Revilla ha hecho estas declaraciones en respuesta a los periodistas tras realizar una visita este lunes a la fábrica de ascensores IMEM.