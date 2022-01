Revilla ofrece a Sánchez una finca en el Monte Corona para sus vacaciones: “Ni siquiera yo iría a darle la trisca allí”

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha defendido en Fitur que la comunidad "lo tiene todo" y ha ofrecido a Pedro Sánchez pasar en ella sus vacaciones, poniendo a su disposición una finca ubicada en el Monte Corona que es patrimonio del Estado, "con lo cual no cuesta nada".

Así lo ha dicho Revilla en declaraciones a los medios este viernes, durante la celebración del Día de Cantabria en la Feria Internacional del Turismo, en el que Pedro Sánchez ha visitado brevemente el stand de la comunidad.

Tras señalar que las peticiones de Cantabria al Gobierno central ya están "formuladas" y "firmadas" -por lo tanto lo que tiene que hacer Sánchez es "cumplir"-, el jefe del Ejecutivo regional ha dicho que trasladaría a Sánchez la posibilidad de pasar sus vacaciones en una casa en la citada finca en el Monte Corona, que abarca los municipios de Valdáliga, Cabezón de la Sal y Comillas.

"Lo que no entiendo es cómo el presidente no se va de vacaciones con su familia a Cantabria, ya se lo he dicho: No entiendo que tengas tan mal gusto de ir a esos sitios de tanto calor y no pasarte 15 días en Monte Corona, por ejemplo", ha sentenciado, comprometiéndose incluso a acondicionar el espacio dotándole del servicio de luz y haciendo "un pequeño asfaltado" en "un kilómetro que queda" para poder llegar "en condiciones".

"Lo tiene todo allí a su disposición. No cuesta nada, no daría lugar a comentarios de que si va a un chalet que ha donado el Rey de Marruecos al rey de no se qué. No, no, eso es patrimonio del Estado y está la casa abandonada, caben allí 13 o 14 personas, tiene un espacio para la seguridad, el monte está muy seguro por el tema de los incendios con torretas, no le molestaría nadie, ni siquiera yo iría a darle la trisca allí". "Nadie pone ninguna pega porque vaya allí".

Según Revilla, ya le habría trasladado esta opción anteriormente y "dice que sí que lo va a estudiar".

"Como vendedor de Cantabria lo tengo muy fácil"

Y es que, como ha destacado, los representantes de cada comunidad acuden a Fitur a "vender nuestro territorio", en su caso con "la suerte de vender algo infinito e irrepetible", donde es posible pasar de un baño en la playa a estar en la nieve en "una hora". "Cantabria realmente lo tiene todo. Yo como vendedor de Cantabria lo tengo muy fácil", ha ensalzado.

Además de sus paisajes, en la Feria se promociona la gastronomía cántabra, que según el presidente "está de moda" -con seis "grandes restaurantes cántabros en Madrid" y nueve estrellas Michelín-, y se trabaja en el objetivo de "extender el verano de dos a al menos cuatro o cinco meses", para que los turistas "no vayan solo en verano".

De hecho, Revilla ha señalado que la temperatura es mejor en "septiembre u octubre" y que, además, en los meses de julio y agosto es "incómodo porque está lleno".

Por último, tras reconocer que la pandemia ha favorecido el turismo en el norte de España "al no poder viajar al extranjero", ha destacado que la comunidad que preside tiene "una ventaja", como es que "el que alguna vez ha ido a Cantabria, repite".

En la celebración de este Día de Cantabria también están presentes en el stand de Fitur varios miembros del Gobierno regional, como el vicepresidente, Pablo Zuloaga; el consejero de Turismo, Javier López Marcano; o las consejeras de Educación y de Presidencia, Marina Lombó y Paula Fernández, respectivamente.

Asimismo, han acudido representantes de la oposición y de varios ayuntamientos.