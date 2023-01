Sanidad y Sindicato Médico mantienen sus discrepancias aunque por el momento no habrá huelga en la Atención Primaria cántabra

El Sindicato Médico y el Servicio Cántabro de Salud (SCS) mantienen sus discrepancias sobre el cumplimiento del acuerdo en Atención Primaria que puso fin a la huelga de los profesionales, pues mientras el primero denuncia que no se ha materializado ninguna de las medidas contempladas, el segundo asegura que se han cumplido “las dos terceras partes” de los acuerdos y en la que resta “se están dando pasos”. No obstante, por el momento, no se contempla un escenario de huelga a corto plazo.

Así se han pronunciado ambas partes tras la reunión, este viernes, de la Mesa de Seguimiento del acuerdo en Atención Primaria, y de una segunda mesa que afecta a todo el SCS y en la que estaban incluidas el resto de las organizaciones sindicales.

Mientras para el Sindicato Médico la reunión ha sido “absolutamente decepcionante, con una Administración derrotista, que no ha traído absolutamente ninguna propuesta para dar solución a los problemas de incumplimiento de los acuerdos”, para el director gerente del SCS, Rafael Sotoca, se ha avanzando en la seguridad de los profesionales, en material salarial y con las agendas de trabajo.

En declaraciones a Europa Press, el vicepresidente del Sindicato Médico, Santiago Raba, ha lamentado que el Gobierno no ha cumplido los acuerdos y por ello ha anunciado “medidas”, como “forzar” a que sea la Administración la que dé una solución al paciente 36, y no realizar tareas burocráticas a las que los médicos no están obligados. “Si esta batería no diera resultado, se plantearían nuevas movilizaciones para primavera como última opción porque no queremos perjudicar a los pacientes”, ha dicho.

Según Raba, en materia de seguridad del personal sanitario, el Gobierno “no ha hecho nada” y las cámaras “todavía están sin licitar”, el procedimiento para informar al personal sobre cómo actuar ante una agresión “está sin hacer y la cartelería sin licitar”.

En cuanto a los sustitutos a contratar antes del 31 de enero, ha dicho que Sanidad ha informado al Sindicato Médico que “tampoco tienen el estudio hecho de a qué centro destinarlos y por tanto van a prorrogar los contratos temporales que hay actualmente hasta mayo por lo menos”.

Y sobre el paciente 36, “siguen sin darnos solución”, ha dicho Raba. “Que nos digan qué se hace con el paciente 36 cuando llega al centro y no hay hueco en las agendas de los médicos. Porque, por lo que dice el consejero, se le va dejar tirado en la puerta; no es capaz de articular una salida”, ha denunciado.

Respecto a la media de 34,8 pacientes por médico en toda la comunidad autónoma que señaló el titular de Sanidad, Raúl Pesquera, Raba ha precisado que el acuerdo “no habla de medias” sino de que cada médico tenga una agenda máxima de 35 pacientes diarios.

Tras la reunión, el Sindicato informará a sus afiliados y seguirá con las medidas adoptadas en asamblea, que son ver a 35 pacientes al día. Además, ha advertido que, si no se avanza, “llegará un momento” en que los médicos dejarán de realizar los trámites burocráticos “que no estamos obligados a hacer”.

Sin con todo ello la Administración “sigue en esta actitud”, se convocaría una nueva movilización, “para primavera seguramente”. Es el escenario “menos deseable” porque perjudica al ciudadano y por eso tratarán de “evitarla”, ha afirmado Raba.

Está previsto que desde Recursos Humanos del SCS se convoque al Sindicato Médico a una nueva reunión a finales de la próxima semana.

El SCS “está cumpliendo”

Mientras, Sotoca, tras la reunión con el Sindicato Médico, y una segunda con esta organización, CCOO, ATI, CSIF Y SATSE, firmantes de otro acuerdo, ha asegurado que el SCS está “cumpliendo por encima de las dos terceras partes de los acuerdos y en la parte que aún no se puede constatar ese cumplimiento, estamos dando pasos”.

En cuanto a la seguridad de los profesionales, ha afirmado que se han puesto en marcha protocolos que se “evidencian” porque en 2022 se han recibido 250 notificaciones de agresiones, frente a una sola en 2021. Unas cifras que en su opinión muestran “el esfuerzo claro” para reconocer este problema y “ponerle una solución abriendo expedientes sancionadores o acudiendo a la justicia cuando es necesario para prevenir y evitar este grave problema”.

También es una realidad, ha dicho, el cumplimiento relacionado con las cuestiones salariales, que se aprobaron a principio de año, y que “se va a notar en la nómina de este primer mes lo que tiene que ver con subida de la guardia y cumplimientos específicos, que son un elemento clave para toda la organización y todas las categorías profesionales”.

Con respecto a las agendas, para Sotoca se ha dado “un salto importante”, aunque ha reconocido que “quedan aspectos por mejorar”. Se ha remitido a los datos de demora y de carga asistencial en todas las zonas básicas. “Se ve que aún hay zonas en las que tenemos un exceso de agendas que pudiera suponer más de 35 pacientes, pero precisamente son las zonas donde hemos anunciado que se van a incorporar médicos para que disminuya ese número de pacientes por agenda, así como por la absorción de la demanda, la actividad de tarde que hace que no tengamos tanta presión en las agendas de los profesionales”.

Además, ha asegurado que el compromiso de que haya 35 pacientes por médico “y sean vistos con calidad y sin demora, no solamente es una demanda sindical: es un compromiso de la Administración, porque nosotros somos los que queremos que sea así”, ha dicho.

Además, ha incidido en que la demora para la atención en algunas zonas de Cantabria “es muy baja”. Según Sotoa, “en la mayor parte del territorio” está por debajo de dos días.