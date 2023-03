Íñigo Errejón: “El comportamiento de Ferrovial es ladrón: español para recibir y holandés para contribuir”

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha criticado el anuncio de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos y su cotización a Estados Unidos. “Ferrovial tiene que devolver la ingente cantidad de dinero público que ha recibido. Nos hemos acostumbrado a que la derecha hable todo el rato de chiringuitos. Ferrovial es básicamente una empresa que vive masivamente de ayudas y de fondos públicos y que después decide que se va donde contribuye menos. Esos fondos públicos que Ferrovial ha recibido, venían mediante impuestos de todos los españoles”.

En una entrevista en Carne Cruda sobre la implantación de la semana laboral de cuatro días, una de las propuestas claves de Más País, el diputado ha criticado que “Después de poner la mano, Ferrovial se va y dice ‘es que la presión fiscal es demasiado alta’. ¿Por qué no te lo has pensado cuando ponías la mano y ponías el cazo para recibir millones y millones y millones en contratos públicos y en ayudas públicas? Bueno, yo creo que con ese comportamiento, que es un comportamiento ladrón, hay que acabar. No puedes ser español para recibir y holandés para contribuir”.

Errejón ha reivindicado la necesidad de avanzar en la reducción de la jornada laboral porque “la vida es mejor cuando tenemos tiempo para hacer las cosas que nos gustan. El movimiento obrero siempre ha intentado quitarle tiempo al trabajo para dárselo a la vida”. El diputado, cuyo partido ha pactado un programa piloto con el Gobierno para dar ayudas a pymes del sector industrial que reduzcan las horas de trabajo, defiende que “este modelo de vida es insostenible para el planeta, es socialmente injusto y es psicológicamente insoportable. En todas las empresas donde se ha aplicado el modelo de cuatro días la ansiedad ha bajado”.

