Todos para uno y uno para todos

El PP quiere acabar con el Estado de alarma que ha logrado detener la curva de contagio y el colapso de los hospitales. También está en contra del plan anticrisis del gobierno que incluye una renta mínima para los más desfavorecidos. Antes se opuso a prohibir los despidos o a endurecer el confinamiento y no apoyó las ayudas al alquiler ni la protección a las víctimas de violencia machista. Las víctimas sólo importan si se les puede sacar el jugo. El PP coincide en todo con Vox. Ninguna sorpresa. Vox es una escisión del PP que recoge el voto descontento con su corrupción y se lo devuelve en forma de pacto.

Pablo Casado se ha ocupado más de la gestualidad que de la gestión. Por ahora sus grandes aportaciones en esta crisis han sido crespones, corbatas negras, banderas a media asta, monumentos, visitar Ifema, Mercamadrid y una granja, pasar revista a los sanitarios en la Puerta del Sol como si fuera el presidente del gobierno y hacerse muchas fotos. Hacerse fotos incluso en un baño frunciendo ceño ante el espejo. Lo dice todo de él. Es un hombre preocupado por la imagen que proyecta. A contarnos su plan económico contra la crisis le ha dedicado muchísimo menos tiempo que a su plan de promoción.

La presidenta madrileña, Díaz Ayuso, es su fiel reflejo. También está obsesionada con convertir la epidemia en campaña. Llegaba tarde a la reunión de presidentes porque estaba haciéndose fotos en un avión con material y se iba antes de tiempo porque iba a hacerse la foto en una misa por los fallecidos. El fin de semana montó un mitin en el hospital de Ifema que infringió todas las normas. Ahora tampoco apoya la prórroga del estado de alarma porque dice que ella no pacta con el desastre. Lo dice la presidenta de la Comunidad con más muertes. Todo es culpa de la izquierda que la engañó con los datos, aunque las competencias son suyas. También las incompetencias.

Le echa al gobierno culpas que no le corresponden cuando el gobierno tiene las propias. Dejando a un lado la imprevisión e improvisación que es común a muchos países, el Ejecutivo comete errores graves de comunicación, coordinación y cooperación. No cuenta bien las cosas, no las acuerda con otras partes y no busca apoyos. Anuncia una medida y tiene que rectificarla por las críticas. Titubea y genera más incertidumbre y ruido. Representantes regionales y sectoriales critican la falta de diálogo. El gobierno habla de pactar pero parece que va a la suya. El mando único tiene maneras de mando unívoco y pierde apoyos que tenía como Esquerra que también se opone a la prórroga porque quiere más autonomía.

Se equivoca Sánchez si intenta hacer esto solo y sacar rédito como hacen las derechas. El que quiera colgarse medallas, se colgará los muertos. Debe compartir la responsabilidad y olvidarse de vanidades. Será bueno para el país y para su gobierno. Si implica en la toma de decisiones a todos los sectores sociales, a sus aliados en la investidura y a cuantos presidentes pueda, las medidas serán más respetadas y respaldadas. Aunque tú tengas la última palabra, serán mejores y serán de todos. Más ojos ven más lejos. Convierte a tus críticos en aliados, cede poder y comparte méritos. Aprende de la ciudadanía que colabora. Aquí el único heroísmo es el altruismo.

El gobierno se ha inventado el término "cogobernanza". Aplíquenla. Que no sea sólo mercadotecnia como lo de Casado. Aún están a tiempo de hacer toda la desescalada y la gestión de la crisis con la ayuda de la mayoría para dejar en minoría a quienes quieren que el país caiga para llegar ellos al gobierno. Gobierna con todos los que estén dispuestos y deja fuera a los que no cooperan. Quedarán retratados. El mando único es más fuerte cuando es plural. Ya lo dijo Dumas: Todos para uno y uno para todos.

