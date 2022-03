Castilla-La Mancha prepara un tercer convoy y piden a los transportistas que dejen pasar los camiones para poder alimentar al ganado

La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha está preparando un tercer convoy de camiones para traer materias primas con destino a la alimentación del ganado de la región desde el puerto de Cartagena que partirá esta semana, según ha confirmado hoy la portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández. En total han llegado ya a la región 48 camiones en los dos convoyes anteriores.

La portavoz regional ha hecho un “llamamiento a los autónomos y trabajadores en huelga, que tienen todo el derecho del mundo, que por favor dejen pasar a los convoyes de grano y de pienso porque es muy serio para muchas explotaciones ganaderas, que se ven sin poder dar de comer a sus animales”.

Los ganaderos ya manifestaron ayer que las explotaciones están una situación agónica y que no pueden aguantar porque los animales están empezando morir por falta de alimentos.

Blanca Fernández ha señalado que “se está haciendo mucho esfuerzo desde la Junta y las Fuerzas de Seguridad” y ha hecho una llamada de solidaridad a los transportistas en huelga que “sabemos que no quieren arruinar a los ganaderos de nuestra región, pero por favor déjenles pasar para que los animales no tengan que sufrir las consecuencias ni la gente más humilde de nuestra tierra pierda todo lo que tiene”·.

“Es una llamada a la empatía con otros sectores que no pueden esperar para mañana, y que tiene ver no tanto con los convoyes de la Junta, que no han tenido problemas, sino con los privados que han puesto en marcha otras explotaciones y cooperativas que están teniendo alguna dificultad más”, ha dicho.

También, la consejera portavoz ha confiado en que el diálogo resuelva el conflicto y en que “el 29 de marzo las medidas que se tomen sean certeras en un contexto donde los precios de la energía no se marcan aquí, sino por la normativa europea, lo que Pedro Sánchez está intentando que se cambie en su visita a países europeos”.

Ha recordado otras medidas complementarias que se han tomado desde la UE como la liberalización de mercados como el de Brasil y Argentina y “se ha aprobado la concesión de ayudas para almacenamiento privado de la carne de cerdo, y la movilización de la reserva de crisis de la PAC, de 500 millones de euros, de los cuales a Españas le corresponden 64,5 millones”, ha recordado.

Además, también se va a “autorizar a los Estados a poner en marcha un marco temporal de ayudas supletorias a la PAC, y algunas medidas más europeas a lo largo del día de hoy en cuanto a seguridad alimentaria”.

Protección a los convoyes

Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha confirmado que se ha solicitado escolta policial para que los ganaderos puedan acceder al puerto de Cartagena y Valencia para recoger pienso.

A a preguntas de los medios en Toledo, con motivo del acto del Día Meteorológico Mundial, ha ratificado que se ha asignado un convoy y escolta de la Guardia Civil en todo el trayecto en Castilla-La Mancha hasta el límite con Albacete, Toledo y Cuenca, y en este punto se produce un relevo con la Guardia Civil de la otra región.

“Se ha garantizado escolta policial incluso a aquellos camiones que no querían escolta. Hemos preferido que les acompañe la Guardia Civil para garantizar la seguridad y acceder al puerto de Valencia”, ha remarcado el delegado del Gobierno.

Asimismo, ha señalado que está en contacto con los distintos delegados del Gobierno por la llegada de camiones con escolta a los puertos de Cartagena, Valencia, Tarragona o Algeciras para que estos vehículos puedan cargar los camiones y volver a Castilla-La Mancha para “llevar alimento al ganado”.

Manifestaciones de transportistas

Asimismo, sobre la petición de manifestaciones de los transportistas, ha señalado que se dan las garantías para que los transportistas ejerzan su derecho a manifestarse en la región, pero ha pedido “responsabilidad” para garantizar el suministro de bienes de primera necesidad y evitar episodios violentos o de coacción.

“Desde la Delegación vamos a asumir nuestra responsabilidad para garantizar las libertades y el derecho de los ciudadanos. Sin desvirtuar el derecho de reunión, tenemos que velar también por que no ocurra ningún accidente en autovías y autopistas”, ha señalado.

Pese a no dar un número concreto de manifestaciones, marchas o concentraciones autorizadas en la región, porque se están recibiendo las solicitudes a lo largo de este miércoles, sí ha dejado claro que tras solicitarse, desde la subdelegaciones del Gobierno se piden informes al Ayuntamiento, Policía Nacional o Guardia Civil para ver si existe “algún riesgo de orden público”.

Si estos informe son favorables se autorizarán dichas marchas y ya no será necesario ningún permiso adicional, pero si se observa “algún riesgo de orden público evidentemente se prohibirán”.

Preguntado por la protesta de transportistas que se ha solicitado en Toledo capital para este viernes, Tierraseca ha señalado que la Delegación no cuenta aún con “todos los informes” para certificar que cumple con la normativa y legislación vigente.