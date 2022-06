Un aniversario “trágico” para el río Tajo, del que “sin duda se puede recuperar su viveza”

Más de un centenar de personas, de todas las edades, ha participado en la concentración convocada en el Mirador de la Cava, en Toledo, con motivo del 50 aniversario que se cumplía este domingo, 19 de junio, de la prohibición del baño en el río Tajo a su paso por las localidades ribereñas de la provincia.

Con pancartas, música y proclamas como la que mostraba la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, “El Tajo es patrimonio. ¡Exígelo!', han vuelto a denunciar el estado del río. El mencionado colectivo ha sido el convocante de una cita con la que recuperaban las habituales concentraciones suspendidas por la pandemia.

“Ecocidio, incompetencia, inacción... ¡Solución ya!,' reclamaba en su pancarta la asociación vecinal La Cava. ”50 años sin río Tajo. Ni uno más“, añadía. ¿Es posible? Le preguntamos al presidente de la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo: ”Sin duda puede recuperar la viveza que tenía antaño. Es posible que no recupere las grandes crecidas que tenía antes pero sí las suficientes para que tenga su dinamismo“.

Alejandro Cano asevera que estas “bodas de oro son, desgraciadamente, unas cadenas de oro”. “Las que le tocaron al Tajo hace 50 años con la prohibición del baño. Es una doble lacra. Ya de por sí es un castigo que el río esté contaminado hasta el punto de que no sirve ni para bañarse, pero es mayor lacra que llevemos con ello 50 años y las administraciones no hayan hecho lo necesario para erradicarlo. Es una pena”, lamenta.

Sin embargo, es optimista y considera que el río puede recuperarse, aunque “las crecidas vayan a ser menos impetuosas”. No se conseguirá, precisa, si “los embalses de cabecera -Entrepeñas y Buendía- se siguen gestionando a la saca y por el Tajo sigue circulando la misma cantidad de agua, la sexta parte de la que tenía antes”, expone en declaraciones a este medio ante de dirigirse a todos los participantes.

“Que de un río no podamos tener uso del baño es bastante trágico”

“Mientras no recuperemos eso no vamos a conseguir el baño, una actividad que no es tan exigente con la calidad del agua como lo puede ser para recuperar flora o la fauna. Que de un río no podamos tener uso del baño es bastante trágico”, subraya el presidente de la plataforma toledana.

Otras de las pancartas que se podían ver en la concentración rezaban: 'No al trasvase. Stop mafias' o 'El Tajo no se vende, se defiende'. Lo que reclaman, dice Cano, es que “al río Tajo se le dé un trato digno como merece que no sirva siempre como intercambios de cromos entre diferentes políticas”. “La política del trasvase ha agudizado el estado del río Tajo porque lo que hizo fue darle la puntilla y añadir concentración a esa contaminación”, resalta el presidente de la Plataforma.

“El río Tajo no puede hacer todo el trabajo de depuración si no tiene agua propia. Estamos viendo que las administraciones reclaman el fin del trasvase Tajo-Segura pero a su vez el Gobierno regional está poniendo en marcha el trasvase del Tajo al Guadiana, una cuenca externa exactamente igual que la del Segura. No vale el hecho de esgrimir que es un río de Castilla-La Mancha”, remarca.

Así, recuerda que “los ríos son de sus cuencas y hay que respetarlas”. “Si se piensan que un río por pasar más kilómetros por un territorio que por otro es más suyo se están equivocando”, señala Cano, que reprocha que se lleve “50 años repitiendo la historia en el Tajo, la de la degradación y la contaminación”.

Nuevo plan de cuenca

Respecto al nuevo Plan Hidrológico del Tajo, Cano manifiesta que, por lo que conocen, “no resuelve los problemas del Tajo” ya que, a su parecer, “vuelve a trampear con la normativa y con la Directiva Marco del Agua”. “Lo que hace es aplazar las resoluciones a otros años. Las sentencias del Tribunal Supremo que hablan de los caudales ecológicos, y que obliga a cumplir, tampoco se establecen claramente en el plan de cuenca. Se aplazan, los llevan más allá del año 2027 incluso. Quieren cumplir con el caudal ecológico pero por fascículos, y eso no es así”, declara Cano.

Por eso, considera que lo previsto en el nuevo plan “no va a reportar nada nuevo en la dirección de recuperar el río”. Sin embargo, “no por ello tenemos que dejar de ser optimistas”. “La fuerza de nuestros argumentos es el conocimiento científico, que nos da la razón. En la medida en que haya voluntad política para poner en valor esos argumentos, la buena dirección estará establecida. Existe solución, conocimiento y alternativa. La cuestión está en poner la voluntad política para usar esas herramientas”, agrega.

Entre los asistentes a la concentración estaban también el director general de la Real Fundación Toledo, Eduardo Sánchez Butragueño; varios concejales del Ayuntamiento de Toledo como Teo García (PSOE), Julio Comendador (Cs) o Txema Fernández (IU-Podemos), y otros exediles de Ganemos Toledo como Javier Mateo, Diego Mejías y Helena Galán, entre otros.