El asentamiento de Albacete, arma arrojadiza PP- PSOE: el problema de precariedad laboral y humana que ninguno de los dos ha resuelto

Los acontecimientos en la ciudad de Albacete este domingo cuando un grupo de residentes del asentamiento de la carretera de Las Peñas se saltó el confinamiento por la presencia del coronavirus para protestar ante la imposibilidad de trabajar en los próximos 15 días se han convertido en las últimas horas en arma arrojadiza entre PP y PSOE, los dos partidos que han gobernado en la región y en la ciudad desde el inicio de la democracia y que no han sabido resolver la situación de precariedad laboral y humana que arrastra el colectivo de temporeros que cada año pasa por un lugar que las propias administraciones y también colectivos y entidades sociales han reconocido como poco adecuado e incluso "insalubre".

Hoy el PP de Albacete ha convocado lo que ha denominado un "gabinete de crisis" tras lo ocurrido ayer que ha presidido el propio presidente regional del partido, Paco Núñez.

Entre otras consideraciones, Núñez ha apuntado a Emiliano García-Page a quien ha criticado por su ausencia en los acontecimientos. El líder del PP-ha comentado que ayer llamó y escribió al presidente de Castilla-La Mancha “sin obtener respuesta”. En este sentido ha dicho que el hecho de que el jefe del Ejecutivo regional no conteste a las llamadas y mensajes del jefe de la oposición “ya de por si es grave”, pero lo es “mucho más” en un momento como el vivido en Albacete.

Núñez ha asegurado que el motivo del contacto con el presidente del Gobierno regional era para trasladar que cualquier medida que hubiera que tomar dentro de la legalidad vigente “contaba con el apoyo del PP”, así como que cualquier decisión que hubiera que dar forma legal por vía parlamentara y con rango de urgencia tendría “el apoyo del PP”.

En opinión del líder de los ‘populares’ en Castilla-La Mancha vivimos un momento “de máxima tensión” desde el punto de vista sanitario, con brotes a nivel nacional que son noticia a diario, por lo que la, sostiene,“incertidumbre” de los ciudadanos “va en aumento” y tienen “miedo” a repetir un episodio como el de la pasada primavera.

El jefe de la oposición regional ha aprovechado para insistir en que se apruebe la Comisión de Estudio sobre la gestión y los efectos del coronavirus en la región que ha propuesto el PP y que es “exactamente la misma” que la que firmaron PSOE y Cs en un papel.Insiste en que no se deje para después del verano porque "va a ser tarde".

Page: “Yo me ofrezco a ayudar, a colaborar y a no echar leña al fuego”

Hoy, Núñez sí ha tenido respuesta (a través de los medios de comunicación) del presidente regional quien ha explicado que el Ejecutivo autonómico "lleva trabajando 72 horas" tras detectarse un brote de COVID-19 y ha destacado el trabajo de la Consejería de Sanidad a este respecto, así como el de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

García-Page ha explicado que "se han hecho pruebas a todo el mundo, a los que se ha atendido desde el primer momento con todo tipo de actuaciones incluida la manutención" y ha rechazado "entrar en veleidades, simple y llanamente” al explicar que no puede estar esperando 72 horas a que llame el dirigente del Partido Popular.

“Yo me ofrezco a ayudar, a colaborar y a no echar leña al fuego”, ha manifestado el presidente que ha añadido que “bastante he tenido que padecer en secreto y con discreción el hecho de que algunos hayan corrido para presentarse sin avisar en las Urgencias médicas sin tener que presentarse con la misma urgencia en los asentamientos”.

Al hilo de esta cuestión García-Page ha lamentado que haya políticos de la oposición en la región que “confunden las llamadas con las radio llamadas” y ha añadido que, “si quieren hacer teatro que lo hagan cuándo empiezan las cosas, porque si tuviéramos que estar esperando a las exageraciones de último momento hace ya muchísimo tiempo que las cosas se habían complicado más de la cuenta”.

Por último, el presidente ha agradecido la implicación del director general de la Policía Nacional, a Francisco Pardo, así como a las ONG y a la Cruz Roja que han prestado su colaboración desde el primer momento.

El PSOE acusa al PP de llevar "al odio ya a la xenofobia" y de "intentar quitar votos a Vox"

A Núñez también le enviaba un mensaje la portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Isabel Abengózar, quien ha criticado que el PP haya convocado una reunión interna bajo la denominación de 'gabinete de crisis' para analizar la situación del asentamiento de personas migrantes en Albacete. Algo que, a su juicio, es una "exaltación que solo lleva al odio y a la xenofobia".

En rueda de prensa, Abengózar ha considerado que esta estrategia del PP responde a "una labor desesperada para radicalizarse y quitar votos a Vox" utilizando para ello lo que solo es una "situación puntual".

"Es lamentable la actuación del PP, una vez más. Ese gabinete de crisis debería hacerse para estudiar el liderazgo del PP en la región y no para echar más leña al fuego", ha abundado.

Según Abengózar "la situación ya se da por solucionada, toda vez que los temporeros de este asentamiento que den negativo en las pruebas de COVID-19 serán trasladados al recinto ferial del IFAB, donde se espera que este martes queden definitivamente ubicados gracias a la acción del Gobierno". Mientras, los casos positivos por coronavirus, 21 hasta ayer han sido trasladados al Pabellón polideportivo Tomás Navarro Tomás.

Lo cierto es que, según a la Asociación Colectivo de Apoyo al Inmigrante (ACAIM), el Colegio de Trabajo Social o sindicatos como CCOO, la situación "no es nueva", las administraciones "han mirado para otro lado" desde hace años y el traslado o la demolición de la nave del asentamiento solo servirá "para trasladar el problema a otro lugar". Ni PP ni PSOE que han ostentado los sucesivos gobiernos en las últimas décadas han puesto sobre la mesa "soluciones integrales" que ahora se reclaman para el colectivo de migrantes. Ciudadanos, que ahora gobierna en Albacete en coalición con el PSOE, tomaba ayer la decisión de clausurar el asentamiento.

Ayer mismo, colectivos de migrantes marcharon en distintos puntos del país para pedir una regularización masiva.