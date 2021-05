Castilla-La Mancha advierte de que la reducción del máximo trasvasable del Tajo al Segura "no es un capricho político"

El Consejo de Gobierno ha aprobado presentar dos nuevos recursos a los desembalses de agua del Tajo al Segura. En esta ocasión se refiere a los realizados en los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021, de 17 hectómetros cúbicos cada uno. El consejero de Agua, Francisco Martínez Arroyo, ha recalcado que en esos meses los embalses de cabecera se encontraban en nivel 3, siendo entonces 20 hm3 la cantidad máxima a trasvasar, y que se "excedió" la cantidad destinada a consumo humano. Son decenas los recursos presentados ya desde la Junta de Comunidades.

Martínez Arroyo explicó que se ha analizado la situación de los embalses de cabecera del Tajo, que actualmente tienen 736 hectómetros cúbicos de reservas. Esta cantidad, ya descontando los trasvases que todavía no se han podido realizar, debido a las obras en el embalse de La Bujeda. La previsión, afirmó, es que los pantanos sigan así "algunos meses".

Por otro lado, en cuanto al Real Decreto que reducirá el máximo trasvasable en nivel 2, el dirigente ha asegurado que "espera" que esté listo en junio. "Esto es muy importante, porque supone once hectómetros cúbicos menos cada mes, mientras los embalses estén en nivel 2, que es una situación muy habitual de los embalses. Es un paso muy importante, aunque lógicamente no suficiente", señaló el consejero. "Esto es un cambio de registro que prioriza las cuestiones técnicas, no obedece a un capricho político", afirmó, recordando que ya mientras gobernaba el PP se recomendó que se redujese el máximo trasvasable.

"Pero se hizo oídos sordos, se cedió a las presiones de otras Comunidades Autónomas y se aprobaron los 38 hm3, que tanto daño han hecho", afirmó Martínez Arroyo. "Reiteramos nuestra oposición a los trasvases para agricultura en el Levante", sentenció.