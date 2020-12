Cien vecinos y vecinas de Seseña protagonizan una muestra resultado de la inspiración del confinamiento

El confinamiento y la pandemia han tenido muchos efectos negativos pero, entre todos ellos, destacan expresiones artísticas como 100x100 Seseña, una galería fotográfica resultado de la inspiración gestada durante la cuarentena. Carlos E. Miragaya Pitera es el creador de un proyecto formado por cien fotografías en blanco y negro de vecinos y vecinas de Seseña.

Más allá de perfeccionar su afición a la fotografía, ya que su profesión es maestro de Educación Infantil, el objetivo de Miragaya era fortalecer la sensación de comunidad. "Quería tener más contacto y conocer a las personas que viven donde yo vivo y que compartieron el mismo miedo e incertidumbre debido al confinamiento. La idea era que estas fotografías nos acercaran", explica este madrileño que se mudó a Seseña en busca de "aire libre", de un lugar en el que disfrutar de la naturaleza en cualquier momento y donde poder conectar con tus vecinos y vecinas.

"No sabía cuantos vecinos podían llegar a participar", cuenta Miragaya, natural de Madrid pero residente en este municipio toledano durante los últimos diez años. "Difundí mi idea a través de las redes sociales. Al principio participaron mis amistades y los vecinos más cercanos a mi. Poco a poco el boca a boca fue lo que hizo que finalmente vinieran 100 personas".

100x100 Seseña pasará de la pantalla a la calle con una muestra en Toledo capital

Los cien retratos que componen la muestra tienen "una exposición pendiente". Aunque la fecha está por determinar, Miragaya asegura que su intención es crear precedente en el mundo de la fotografía con la creación de una marca que se utilice para reflejar cómo es una ciudad. "Se podría convertir en un tour bajo nombres como '100x100 Toledo o 100x100 Valencia. Ya lo he hablado con otras provincias para que a partir de marzo, cuando previsiblemente se hará en Toledo, hagamos más exposiciones del estilo en el resto de España".

Según explica el fotógrafo, una empresa alemana financiará la impresión de la mitad de unos retratos que intentan "simular la fotografía en blanco y negro de la España de los años 50".

Más allá de poder sufragar los costes de la exposición, Miragaya no busca lucrarse con este "proyecto". "Me gusta mucho el cine, la fotografía, la pintura, la escultura... y ahora mismo estoy en la vertiente más artística, ahora quiero vivir con ello, no de ello".