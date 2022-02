Ciudadanos Castilla-La Mancha: “Probablemente no hemos sabido trasladar a la opinión pública el trabajo en Castilla y León”

La coordinadora de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, tras pedir a PP y PSOE que hagan "una reflexión profunda" más allá de los resultados electorales de este domingo en Castilla y León no ha eludido la autocrítica. "No hemos obtenido un buen resultado y hay que reconocerlo. Probablemente no hemos sabido trasladar a la opinión pública el trabajo de Ciudadanos en Castilla y León", ha admitido en una nota de prensa.

No obstante, ha reivindicado el papel del partido de centro como "puente para hacer posibles los grandes consensos que España necesita para seguir avanzando económicamente y en derechos sociales", al tiempo que ha mostrado su preocupación por la deriva "extremista" del PP, que en Castilla y León "ha sustituido a un socio de gobierno serio, sensato, leal y estable como Ciudadanos por un partido populista e imprevisible como Vox".

Picazo ha señalado que "la polarización que vive la política española hace imposibles los grandes acuerdos de Estado y contribuye a generar un clima de división en la sociedad".

"Yo no quiero dejar en herencia a mis hijos un país partido en dos mitades irreconciliables, sino un país unido. Cuando el centro ha sido fuerte, a España le ha ido mejor, mientras que cuando la fuerza la han tenido los extremos hemos salido perdiendo todos. Lo hemos visto con Podemos y me temo que lo veremos con Vox", ha dicho Picazo.

En todo caso, ha reconocido que "en este clima de polarización es lógico que el partido de centro sufra más", remarcando que "aun así hemos logrado resistir y mi compañero Paco Igea seguirá representando el liberalismo en su región, lo cual es una buena noticia".