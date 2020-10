Ciudadanos pide rescatar a la hostelería y afirma que Castilla-La Mancha es la región con más letalidad del coronavirus

La coordinadora autonómica de Ciudadanos en Castilla-La Mancha y portavoz del partido en las Cortes regionales, Carmen Picazo, ha pedido al Gobierno de la comunidad autónoma incluir a los sectores hostelero y turístico en el ya firmado Pacto por la Reconstrucción suscrito entre PSOE, Ejecutivo y la formación naranja, incluyendo una adenda "que suponga un plan de rescate urgente" para estos ámbitos económicos.

Durante su turno de intervención en el Debate sobre el Estado de Castilla-La Mancha, Picazo ha aprovechado para reivindicar la fuerza que ha hecho su partido pese a tener solo cuatro diputados en el arco parlamentario para conseguir avances como más fondos para los autónomos o la puesta en marcha de textos legislativos como la ley de simplificación urbanística o la ley SUMA.

Muy crítica con Emiliano García-Page pese a dar su apoyo en busca de la "política útil", ha recriminado al presidente regional que aunque obtuvo mayoría absoluta, no responde "a la misma altura", ya que no ha habido "buena gestión". Así, abunda en que Castilla-La Mancha es la región "con mayor mortalidad y letalidad", algo por lo que no hay "autocrítica"; a lo que añade que no es solo la cercanía con Madrid la causa, sino que a esto hay que sumar que la región "arrastra efectos de una década perdida en materia sanitaria".

En el capítulo económico, ha dicho al Gobierno que "si se preocupara por la juventud, no se endeudaría tanto", tras colocarse ya en segunda posición de deuda con respecto al PIB. En Empleo, ha alertado de que si bien los ERTE están "salvando vidas", seguirán exigiendo desde Cs que "ningún español se quede atrás".

Sobre la ley de armonización fiscal propuesta por García-Page este mismo miércoles, ha aceptado el guante, pero ha retado al presidente a armonizar por abajo, suprimiendo supresiones y donaciones. "No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió", ha dicho parafraesando a Joaquín Sabina y asegurando que en Castilla-La Mancha hay un Gobierno que "sueña" su propia realidad. "Aterricen en la realidad, que aquí les estamos esperando".

"Más cerca de Otegi que de los constitucionalistas"

Trayendo el plano nacional a la Cámara castellanomanchega, ha considerado que el PSOE estatal "está más cerca de Arnaldo Otegi que de los constitucionalistas". En este contexto, ha pedido a García-Page que fuerce a Pedro Sánchez a decantarse por la "vía moderada" para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, y no por la vía radical.

"Se le acaba el tiempo. Al acabar este debate, si fuera usted, llamaría a Pedro Sánchez para optar por esta vía. Si no, usted será cómplice de lo que ocurra en España", ha avisado al líder castellanomanchego.