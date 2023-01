Sin consenso en la petición socialista para que Guadalajara no sea excluida de las ayudas contra la despoblación

El Gobierno de Castilla-La Mancha había arrancado el debate pidiendo a PP y Ciudadanos alcanzar el “máximo consenso posible” para “convencer” a los funcionarios de la Comisión Europea de la necesidad de modificar las clasificaciones territoriales para que Guadalajara sea incluida en el Mapa de Ayudas Regionales a fin de que pueda percibir las mimas que Cuenca, Soria y Teruel para frenar la pérdida de población. pero no ha sido posible.

Así lo reclamaba el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, durante el primer pleno del último periodo de sesiones esta legislatura, en el que, a propuesta de PSOE y Ciudadanos, se ha vuelto de debatir sobre esta cuestión, que ya centró otro debate el verano pasado, que se saldó sin acuerdo entre los tres grupos que ocupan el arco parlamentario.

El vicepresidente, consciente de la dificultad de pedir “el máximo consenso posible en tiempos complicados, con mucha zozobra”, ha insistido en la necesidad de unir fuerzas para poder convencer a los funcionarios europeos de acometer esa modificación, un trabajo que para que dé resultado, ha advertido, “no es de esta legislatura ni de la siguiente ni de la siguientes. Es continua”.

El “negativismo” no ayuda

“Su negativismo no ayuda a convencer a la Comisión Europea de que por sus efectos estadísticos no puede haber territorios se queden descolgados”, ha insistido Martínez Guijarro, que ha añadido que “el regate corto” no tiene cabida en el ámbtio europeo, donde las políticas a medio y largo plazo “son las que dan resultado”.

No ha convencido el vicepresidente a los partidos de la oposición. El diputado de Ciudadanos Javier Sevilla ha reprochado al Gobierno regional que quiera derivar la “mala” gestión que ha hecho de estas ayudas, como si fuese un problema de La Unión Europea. “Lo es relativamente, porque los fondos aprobados son fondos estatales”, ha detallado, añadiendo que el Gobierno central podría ampliar las zonas beneficiarias, como Guadalajara.

“¿Por qué si existe esta posibilidad del Gobierno central no lo ha hecho?”, ha preguntado Sevilla, que ha denunciado que mientras las ayudas no llegan la provincia de Guadalajara ha seguido perdiendo población y la que conserva ha subido en media de edad. De igual modo, ha calificado de “chiste” las ayudas articuladas por el Gobierno central a las empresas de Cuenca, Guadalajara y Teruel, pues la disminución en las cotizaciones solo eran para empresas del Sistema General, excluyendo a los especiales, y no han llegado a los trabajadores.

El PP les acusa de “fracasar”

Por su parte, la diputada del PP Ana Guarinos ha asegurado que tanto el presidente, Emiliano García-Page, como su vicepresidente han fracasado en frenar la despoblación en la provincia, pues ha “dejado tirada a Guadalajara, permitiendo que haya quedado excluida de las ayudas que sí van recibir, Soria, Cuenca o Teruel”. Guarinos ha alertado que la provincia de Guadalajara presenta municipios y zonas con menos población que Siberia y Laponia, consideradas en Europa como las regiones con menos población, y con elevado índice de envejecimiento.

“Si no se toman medidas urgentes y extraordinarias, parte de Guadalajara se va a quedar desierta y muchos municipios tendrán que echar la llave”, ha urgido Guarinos, que ha tildado de “injusto e irracional” que esta provincia se queda fuera de esas ayudas por el hecho de que la capital y el conocido como Corredor del Henares superan los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

En su turno de réplica tanto el diputado de Cs como la del PP han avanzado que no apoyarán la propuesta de resolución del PSOE, toda vez que el pasado verano sus grupos ya propusieron en otro debate incluir a Guadalajara en esas ayudas y los socialistas votaron en contra.