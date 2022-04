Convocados varios actos de homenaje a las víctimas del franquismo y en defensa de los valores de la República

Diferentes colectivos, partidos políticos y asociaciones por la memoria histórica han programado para los días 23 y 24 de abril varios actos en recuerdo de las víctimas de la dictadura franquista y en defensa de los valores de la República, que se enmarcan dentro de las actividades de la denominada “Primavera Republicana” y “Abril Republicano”.

En Albacete, bajo el lema “Una sola voz, un solo corazón”, la Asociación de Amigos y Amigas ‘Antonio Machado’, Albacete por la República, Unidas Podemos y el PSOE se han unido para un acto conmemorativo en recuerdo de las 750 personas que, según consta en los registros, fueron fusiladas en las tapias del cementerio de la ciudad, una vez terminada la Guerra Civil y hasta bien entrada la década de los años 40.

El acto, previsto para el domingo 24 de abril a las 12.00 horas en el Osario del Cementerio, será abierto al público y contará con lecturas de textos de Antonio Machado, Almudena Grandes, Miguel Hernandez, Silvia Mistral o García Lorca, entre otros, así como con la intervención de varios familiares de víctimas.

Antes de la celebración del propio acto, a las 10.30 horas, tendrá lugar un paseo guiado por el Cementerio, dirigido por Mikel Barriola, que discurrirá por los principales elementos funerarios que recuerdan a personas o acontecimientos relacionados con la represión franquista. Las personas interesadas deberán inscribirse a través del correo electrónico cuentamealbacete@gmail.com.

Las asociaciones que han organizado este acto aseveran que “la memoria no es una actitud pasiva, sino una potencia activa del alma humana”. “Si prestamos atención, si acercamos el oído al suelo del osario, podremos escuchar un clamor inapelable que, desde la profundidad maternal de la tierra, nos pide avanzar en libertad, no solo para expresarnos, sino también para amarnos, crecer en igualdad, para que los derechos no se conviertan en una farsa, y construir fraternidad, porque el tribalismo conduce hasta la derrota siempre. Sin memoria, el pasado es impenetrable, el presente es incomprensible y el futuro es imprevisible”.

“La legalidad democrática de la España republicana”

Con este mismo espíritu se ha convocado para el sábado, 23 de abril, a las 12.00 horas, el homenaje y ofrenda floral a las víctimas del franquismo en el Memorial del cementerio de Cuenca. El objetivo también es rendir tributo a quienes fueron asesinados por sus ideas y por defender la “legalidad democrática de la España republicana”.

Este memorial se inauguró en 2011 y recoge los nombres y apellidos de los 500 hombres y mujeres que sufrieron la represión franquista en la ciudad de Cuenca durante la posguerra, que fueron ejecutados, fusilados o murieron en las prisiones y campo de concentración de la capital conquense y cuyos restos fueron enterrados en fosas comunes y luego en osarios, sin que la mayoría de los familiares tuviera constancia del depósito o traslado de los restos en el cementerio o ni siquiera conocieran la muerte de los represaliados.

Asimismo, también el sábado 23 de abril, diversas agrupaciones de izquierdas de la provincia de Guadalajara como Unidas Podemos, Izquierda Unida, el PCE, el Foro por la Memoria, entre otras, se congregarán para rendir homenaje a las personas que defendieron el gobierno democrático durante la Segunda República. “Abril Republicano” se denomina esta iniciativa que incluirá una ofrenda floral, una manifestación popular y una limonada republicana.

“Nos encontramos en un momento sublime para luchar por un país republicano que ponga a las familias trabajadoras en el eje central. La tercera República es una necesidad y un nuevo horizonte que nadie nos va a regalar. Hace falta mucha fuerza, mucha unidad y mucha firmeza para crear una sociedad nueva y comprometida por transformar retos sociales, culturales y políticos”, afirma la organización.