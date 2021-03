El coordinador de Ciudadanos en Albacete capital pide revisar el pacto con el PSOE en el Ayuntamiento y preguntar a las bases

El nuevo coordinador de Ciudadanos en Albacete capital, Ángel Perea, ha pedido este miércoles en declaraciones a la Cadena Ser revisar el pacto de la formación naranja con el PSOE en Albacete capital antes del traspaso de poderes en junio y el cambio en la alcaldía entre Vicente Casañ y Emilio Sáez.

El alcalde de Robledo, primer cargo de Castilla-La Mancha que abandona Ciudadanos tras el intento de moción de censura en Murcia

Saber más

En este sentido, Perea ha explicado que no propone una ruptura, quiere saber lo que piensan las bases en la ciudad y ver lo que se ha cumplido del acuerdo municipal: “Que se revise en qué condiciones está el pacto con el PSOE, lo que se ha cumplido y lo que no, y a partir de ahí tomar una decisión. Vicente (en referencia a Casañ) hace una valoración positiva, pero tal vez diste de la opinión que tengan las bases y los afiliados. Eso no quiere decir que se vaya a romper el pacto, ni que el pacto se vaya a mantener”, ha afirmado.

Perea, que es concejal de Ciudadanos en Villarobledo, venció las elecciones a la coordinadora local de Ciudadanos, realizadas por un proceso telemático, al edil del Ayuntamiento de Albacete, Julián Ramón, el pasado 10 de marzo.

Por otro lado, el alcalde de Robledo, Cristian Cuerda, que ha sido el primer cargo de esta partido en Castilla-La Mancha en abandonar la militancia tras el intento de moción de censura en Murcia, ha asegurado sobre su continuidad como primer edil que “el Ayuntamiento seguirá igual que hasta ahora y así terminará la legislatura, nos llamemos Ciudadanos o nos llamemos independientes”.

Cuerda también utilizaba las redes sociales en este sentido para despejar dudas acerca de su futuro: “Doy por hecho que quien me conoce sabe que no iré a ningún otro partido”. También aseguraba que no había recibido “ninguna llamada de nadie del PP para presionarme o pedirme que me una a ellos, ni antes ni después de mi anuncio, ni nadie de mi equipo en Robledo ha recibido esa llamada”.