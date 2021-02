Castilla-La Mancha no plantea hacer obligatoria la vacunación y afirma que "no hay pacientes que la rechacen por su marca"

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) no se plantea legislar para hacer obligatoria la vacunación contra la COVID-19 en la región, tal y como ha aprobado llevar a cabo el Parlamento de Galicia, ya que en el "debate ético que se mantiene desde hace décadas" en el ámbito sanitario sobre esta decisión respecto a otras vacunas para niños, "las conclusiones siempre fueron que la obligatoriedad genera más rechazo en la población".

Así se ha manifestado la directora gerente del SESCAM, Regina Leal, a preguntas de los medios en una comparecencia en la que ha recalcado que lo que se pretende conseguir con esta legislación "podría ser contraproducente" para que una mayor parte de la población acepte vacunarse contra este enfermedad y poder alcanzar así índices superiores de inmunidad.

"En Castilla-La Mancha no nos hemos planteado la obligatoriedad de las vacunas", ha recalcado Leal, que aunque ha defendido las conclusiones contrarias a la prohibición generadas "en muchos estudios y debates", no ha descartado que "en el futuro pudiera plantearse" una cuestión que ha generado también "movimientos antivacunas" para no inocular fármacos a niños y niñas fármacos con tal de prevenir otras enfermedades,.

"No hay pacientes que rechacen por marca"

Asimismo, cuestionada por si existen reticencias entre la población castellanomanchega para que se le administre la vacuna de AstraZeneca, que está siendo rechazada por buena parte de la población de Alemania al considerar que tiene menos efectividad que otras -según publica El País-, la directora gerente del SESCAM ha afirmado que "a día de hoy no hay pacientes que haya rechazado la vacuna por tratarse de esta marca". "Hay muy poca gente que rechaza la vacunación, pero no por la marca", ha agregado aunque sin dar a conocer datos sobre esta situación en la región.

Sí ha reconocido que "hay gente que prefiere una y gente que prefiere otra", pero ha recordado que la distribución de las dosis a unos grupos de población u otros la determina del Consejo Interterritorial de Salud dependiendo de los estudios que demuestran la efectividad de cada una. En este sentido, ha recordado que la vacuna de AstraZeneca "no es que tenga mayor o menor efectividad" sino que no se han realizado estudios sobre ella a personas de más avanzada edad.

Reparto de vacunas

También, preguntada por un posible recorte en el suministro de dosis por parte de AstraZeneca, Leal ha afirmado que "los anuncios que hacen las empresas farmacéuticas muchas veces son anuncios interesados" y que, en este caso, no han recibido comunicación por parte de la compañía que fabrica estas dosis sobre que vaya a disminuir el número de vacunas que tienen previsto repartir.

"El anuncio de Pfizer sobre la disminución de vacunas nos hizo ponernos en lo peor y realmente en dos semanas han recuperado el mismo ritmo... es verdad que la de Moderna nos está generando dificultades en cuanto al suministro pero lo hemos podido suplir con otros recursos", ha agregado respecto a las otras dos marcas de sueros contra la COVID-19 que han llegado a la Comunidad Autónoma.

Sin ubicación determinada para una vacunación masiva

De otro lado, cuestionada por la elección de espacios de cara a procesos de vacunación masiva en los próximos meses, Leal ha valorado "las muchas ofertas" que ha recibido la Junta pero ha indicado que "desgraciadamente", a día de hoy, el número de vacunas de las que disponen "no justifica utilizar este tipo de instalaciones" -como la Catedral de Toledo, diversos campus de la UCLM y otros espacios deportivos-.

"Si es preciso las utilizaremos. Estamos dispuestos a volcar nuestros esfuerzos en la vacunación en cuando nos lleguen las dosis para que se haga en el mínimo espacio de tiempo posible", ha añadido sobre esta cuestión.