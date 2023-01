Castilla-La Mancha vuelve a activar los vacunódromos para una nueva dosis de refuerzo contra la COVID-19

Todas las gerencias sanitarias de Castilla-La Mancha activarán sus 'vacunódromos', puntos de vacunación de mañana y tarde para recibir una nueva dosis de refuerzo contra el coronavirus. En el caso de la segunda dosis de refuerzo, por ejemplo, la cobertura es todavía muy baja y sólo llega al 76% entre las personas mayores de 80 años y sólo al 43% en el sector de entre 60 y 69 años. Así lo ha señalado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.

Vuelve a subir el número de hospitalizaciones por COVID en Castilla-La Mancha: ya hay 175 en toda la región

Será en los centros sanitarios y tendrán horarios de mañana y tarde, abiertos de manera indefinida desde el 23 de enero. Además, no solo se ofrecerá la posibilidad de reforzar la inmunidad, sino que también se ofrecerá la vacuna de la gripe. Esta es la manera de la Junta de Comunidades de hacer un “llamamiento importante” para que la población se vacune de esta dosis. “El COVID-19 vive con nosotros”, recordó.

La cobertura, en general, es “buena” en la región, con más de cuatro millones y medio de dosis puestas. Gracias a esta “buena cobertura” es que las afecciones respiratorias provocadas por la COVID “no están siendo las responsables de las atenciones sanitarias”. “Sabemos que la mayoría de las afecciones que se están teniendo no obedecen ni al COVID-19 ni tampoco mucho a la gripe, pero sí tenemos una gran evolución del virus sincitial respiratorio”, recordó, al que achaca gran parte de las dolencias.

Pero esto no significa que haya que dejar de estar pendiente del COVID-19. “Ponemos todas las armas para que la cobertura vacunal crezca”, resaltó.

Cuatro centros con plan de contingencia activado

Cuatro hospitales de Castilla-La Mancha han activado su plan de contingencia por el número de pacientes que están llegando debido a complicaciones por patologías respiratorias, especialmente: Toledo, Ciudad Real, Albacete y Alcázar de San Juan. El Hospital Universitario de Toledo lleva unos 10 días recibiendo una media de 600 pacientes, un centenar más al día que en condiciones normales. Y 150 más que el antiguo Virgen de la Salud, donde “nunca se subía a más de 450”, señaló el responsable sanitario.

“Quiero dejar claro que esto no obedece a que en Atención Primaria te puedan atender o no, sino a que las afecciones respiratorias asustan a las personas. Se ponen muy malas y acuden al hospital”, explicó Fernández Sanz. Además, señaló que el volumen de ingresos está en el 20%, cuando suele situarse alrededor del 13%.

“Las personas están enfermas, no es porque no vayan a Atención Primaria, es un bulo que no es cierto. Las personas están más enfermas y necesitan de la atención de servicios de urgencias”, insistió el consejero de Sanidad. En este punto, ha señalado que la desviación desde Atención Primaria es de un 7% mayor que en temporada normal y las decisiones voluntarias de acudir a este servicio también son más.

“Nos preocupa en el sentido de que la gente esté bien atendida, pasa cada año. Pero no actuamos igual en todos los centros, sólo hemos activado los planes de contingencia en cuatro centros: Toledo, Ciudad Real, Albacete y Alcázar”, resaltó el consejero. Fernández Sanz además ha advertido de que las temperaturas seguirán bajando y con ellas se prevé que aumenten las afecciones respiratorias. “El salto cualitativo que hemos dado en atención a Urgencias es tremendo y los datos que tenemos de espera y de atención son menores de los que venían siendo”, recalcó.