Ciudad Real, entre las diez ciudades donde más ha crecido la incidencia por coronavirus en las últimas semanas

Ciudad Real capital es la novena ciudad en la que más ha crecido la incidencia por coronavirus en las últimas semanas, según los datos recopilados por eldiario.es. La capital provincial es una de las localidades castellanomanchegas en las que hay medidas de nivel 3, las más restrictivas contra la enfermedad, de la región. De hecho, la ciudad lleva varias semanas con dichas precauciones prorrogadas, ya que el aumento de contagios se empezó a registrar tras el puente de diciembre. El 31 de diciembre, cuando se prorrogaron nuevamente las medidas, la alcaldesa Pilar Zamora, advertía de que "seguimos aumentando el número de casos, y el acumulado de las dos últimas dos semanas supera los 600 casos por cada 100.000 habitantes. Si nosotros no somos responsables, por mucho que vigilemos, y por mucho trabajo que haga la policía nacional o la policía local, no vamos a poder conseguirlo”, señaló.

La consejería de Sanidad anuncia este miércoles el cierre perimetral de todos los municipios de la provincia ciudadrealeña, para intentar frenar el avance de los contagios de coronavirus.







Otras importantes ciudades, como Talavera de la Reina, Cuenca, Albacete y Guadalajara, se encuentran también en este 'ránking', así como entre aquellas con las medidas más restrictivas. Puertollano, donde también hay medidas del nivel 3, entra en la lista de las ciudades donde más han crecido los contagios tras las semanas después de los festejos navideños.