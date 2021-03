García-Page: "Queremos un turismo que vaya más allá del de borrachera"

En medio de los debates acerca de las medidas que se tomarán definitvamente para los días de Semana Santa, Emiliano García-Page, presidente de la Comunidad Autónoma ha pedido intentar ser "consecuente con las medidas" para estos días de fiesta, si se quiere tener un verano "medio normal". "Y esto no va tanto para Castilla-La Mancha como para las zonas de playa de Levante, Baleares y Canarias", aseveró".

Y es que en la región, recalcó, "queremos un turismo que vaya más allá del de borrachera", apostando más bien por la "cultura y su aliciente, que es el turismo". "En el fondo, es lo que refleja", aseguró en la inauguración del Centro de Recepción de Turistas de Munera. En este sentido, aseguró que la región tiene proyectos "para dar y tomar" en todos los sectores, incluyendo los que reclaman haberse quedado fuera de las ayudas, como el de los comerciantes de artículos turísticos. "Ojalá lo solucione el Gobierno de España, sino echaremos una mano", afirmó.

Por otra parte, en cuanto a Semana Santa, recalcó que se debe tener "claro que hay medidas" y pidió a la gente que no se "maree". "Nosotros confiamos en la inmensa mayoría de la gente, porque están cumpliendo muy bien. No puede ser que el esfuerzo del 99% se malogre por el incumplimiento de una inmensa minoría, tanto si es española como si es francesa", afirmó. En este sentido, aseguró que el "efecto llamada" que se busca en la región no tiene "nada que ver" con el turismo de usar y tirar. "No sólo me refiero al virus, me refiero a nuestra propia imagen".

Por su parte, la portavoz de Gobierno ha recordado que los turistas extranjeros que llegan a España no pueden moverse de una comunidad autónoma a otra y tienen las mismas restricciones que cualquier ciudadano español. Así lo manifestó en relación a la polémica por la llegada de turistas extranjeros a España, y señaló que entiende "perfectamente" la "zozobra y las dudas", así como las posibles contradicciones que se pueden ver en las medidas. "Estas decisiones se toman intentando equilibrar esto tan complicado de preservar la economía y preservar la salud". "A veces es muy difícil y tenemos este tipo de situaciones", explicó.