Cuenca busca ser el mejor destino turístico para este otoño

Antonio Resines será el protagonista de la nueva campaña turística de la Diputación de Cuenca, que quiere potenciar el patrimonio cultural, histórico, natural y gastronómico de la provincia. La iniciativa incluirá un vídeo promocional que ya se está grabando en diversos puntos de la geografía conquense para poner en valor el rico patrimonio cultural, histórico, natural y gastronómico que tiene la provincia.

El presidente de la Institución provincial, Álvaro Martínez Chana, junto con la la vicepresidenta, Elena Carrasco, ha compartido con el actor una de estas filmaciones que ha coincidido con el final de la campaña con los chicos de la película Campeones, donde también han participado las cuatro Denominaciones de Origen que existen en la provincia: DO La Mancha, DO Manchuela, DO Uclés y DO Ribera del Júcar.

El objetivo es contar con un spot atractivo que posicione a la provincia como un destino preferente en el periodo otoñal, una de las épocas del año donde Cuenca luce más bonita gracias a los colores ocres que se pueden ver en los bosques conquenses.

Martínez Chana ha señalado que Resines será un embajador "inmejorable" dentro de la serie Viajes Imprescindibles para mostrar las bondades que tiene la provincia y que sea el lugar elegido para que los visitantes vengan durante los próximos meses.