Núñez insta a García-Page a convocar un Consejo de Gobierno extraordinario y adoptar medidas para frenar la inflación

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha instado a Emiliano García-Page a convocar este fin de semana un Consejo de Gobierno Extraordinario para adoptar medidas “fundamentales y urgentes” ante la alta inflación que sufre Castilla-La Mancha como son rebajar la tarifa autonómica del IRPF del 9,5 por ciento al 9 por ciento y del 22,5 por ciento al 21 por ciento y aprobar la deflactación (el ajuste) de los tramos autonómicos.

Núñez copia la medida de Isabel Díaz Ayuso en la vecina Comunidad de Madrid y sostiene que esta decisión “es puramente política” porque García-Page tiene “el dinero y la capacidad legal para hacerlo”, según ha dicho durante una visita en Cuenca.

“Castilla-La Mancha es la Comunidad Autónoma donde más suben los precios”, recuerda el presidente de los 'populares' de la región. por lo que cree que Page debe aprobar estas medidas de manera “urgente”, ya que las familias “no pueden esperar más para llenar el depósito del coche, pagar el recibo de la luz o hacer la cesta de la compra” y los autónomos “no aguantan más”.

El presidente 'popular' asegura que los gobiernos de Page y de Sánchez están para gestionar los intereses comunes de los ciudadanos de una forma eficiente, eficaz y útil, algo que, dice, “no está sucediendo” y califica la gestión socialista de “desastrosa”.

Núñez ha recordado que la tasa de inflación de Castilla-La Mancha se sitúa en el 10,6 por ciento, por lo que resulta “incomprensible” que Page “se niegue a bajar los impuestos”.

Ciudadanos: “El Gobierno de Page debe ajustarse también el cinturón”

La propuesta del líder del PP regional no es la única en este sentido. Hoy el portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Muñoz Zapata, ha sido entrevistado en el programa “Parlamento” de Radio Nacional de España (RNE). Asegura que es posible combatir la inflación a través de una bajada de la presión fiscal, “eso sí, con bisturí y sin populismos” para aliviar la carga económica que les supone, ha dicho, “a muchas familias, empresas y autónomos estar viviendo en la comunidad autónoma que más está empobreciendo a sus habitantes, porque es la más cara de España a la hora de hacer la cesta de la compra, llenar el depósito de la gasolina del coche o adquirir cualquier producto en el mercado”.

Para el portavoz liberal, al igual que se le piden a empresas y trabajadores un Pacto de Rentas para que las empresas reduzcan sus márgenes de beneficios y los trabajadores no pidan aumentos salariales, “desde Ciudadanos creemos que el Gobierno de Page debería ajustarse también el cinturón para bajar la inflación en Castilla-La Mancha reduciendo la presión fiscal para que no sólo la asuman los ciudadanos”. Asimismo, ha señalado que según el último barómetro de ATA “un 20% de los autónomos no volvería a serlo nunca y un 8% se pensaría mucho volver a serlo, y yo creo que esto no es normal”.

“En Castilla-La Mancha se siguen pagando muchos impuestos y hay un maltrato burocrático acentuado a los autónomos cuando se enfrentan a las ventanillas y papeleos de las administraciones públicas”, ha sentenciado, añadiendo además que “pagan demasiadas cuotas, no tienen apenas protección de desempleo, tienen una jubilación comprometida y no se les valora lo suficiente cuando son quienes generan la mayoría del empleo en Castilla-La Mancha y son la mayoría del tejido empresarial de nuestra región”.