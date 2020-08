La muerte de la cuidadora asesinada en Valdepeñas es un crimen machista, según la ley regional contra la violencia de género

El Gobierno regional ha condenado el asesinato de la vecina de Valdepeñas que se produjo el pasado viernes y ha manifestado su pésame, apoyo y solidaridad a la familia en el minuto de silencio convocado en la localidad ciudadrealeña. La consejera de Igualdad, Blanca Fernández, ha lamentado el suceso, al tratarse de “una persona muy trabajadora que lamentablemente ha encontrado la muerte de una manera cruel e injusta”. Reconoció que se trata de un homenaje "sencillo, pero "sentido a Juliana, que ha sido asesinada por el anciano a quien cuidaba”.

Fernández ha recordado que para el Gobierno de Castilla-La Mancha se trata de un asesinato machista, así lo contempla la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha adaptada a la legislación internacional. La consejera ha recordado que el Gobierno de España "tiene una tarea pendiente" que es adecuar la Ley Integral contra la Violencia de Género al Convenio de Estambul y a las distintas resoluciones de Naciones Unidas para que toda violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo se contemple en la ley estatal.

“Se trata de que las diversas manifestaciones y caras que tiene la violencia de género puedan ser recogidas en la ley, porque si no, lo que no se ve no existe, y lo que creemos que no existe o pensamos que no existe es difícil de prevenir, de erradicar, o de proteger a las víctimas”, ha dicho al respecto Blanca Fernández.

Compromiso de toda la sociedad

La consejera de Igualdad ha vuelto a reiterar la necesidad de que la sociedad en su conjunto luche contra este tipo de violencia y denuncie ante cualquier indicio o sospecha de la misma. En España, desde que se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género los asesinatos machistas se han reducido más de un 20%, “lo que indica que estamos en el buen camino”, pero también que se trata de un problema estructural y social profundo que necesita aún mucho trabajo y tiempo para erradicarlo.

En ese sentido, Blanca Fernández ha explicado que la violencia de género se sustenta en la desigualdad entre mujeres y hombres. Por eso, el principal objetivo debe ser alcanzar la igualdad real y efectiva para lo cual es determinante la educación.

“Pero mientras se produce ese salto generacional y ese cambio de mentalidad, las administraciones estamos obligadas a no escatimar recursos para proteger a las víctimas que necesitan que la sociedad les deje claro de qué lado están. Y el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene claro que está del lado de las mujeres que sufren violencia de género y de la sociedad que, de manera mayoritaria hace lo posible por erradicarla”, ha dicho la titular de Igualdad.

Para finalizar, la consejera ha recordado la importante labor que realizan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para la protección de las víctimas y el esclarecimiento de los delitos. En el minuto de silencio han estado presentes la alcaldesa accidental de Valdedepeñas, Vanessa Irla, representantes de todos los grupos de la Corporación Municipal, la alcaldesa de Terrinches, Ana García, y miembros de los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.