Clara Navarro, premiada como mejor actriz en el Festival Internacional MadCINE+

La actriz de Guadalajara Clara Navarro ha ganado el Premio a Mejor Actriz por A tontas y a locas en el Festival Internacional de cine de Madrid MadCINE+.

El cortometraje, dirigido por Markel Goikoetxea, está protagonizado por Felipe Havranek, Lara Veliz, César Toledo y Clara, quien también ha formado parte del equipo de producción y ha sido coescritora. Además de la nominación a mejor actriz por Clara Navarro, A tontas y a locas estaba nominado a mejor cortometraje y mejor actor (Felipe Havrenek), siendo el único cortometraje que competía en tres categorías.

MadCINE+ celebró su segunda edición durante los días 3 y 4 de junio en el centro cultural Espacio Ronda de Madrid y es un festival que se posiciona como referente en la escena cultural cinematográfica nacional e internacional, impulsando la creatividad, la diversidad, la igualdad y la innovación artística, según informan sus promotores.

A la actriz guadalajareña la hemos visto en la serie de drama de época y espionaje Operación Barrio Inglés (disponible en RTVE Play), dando vida a Rebeca, y que está protagonizada por Aria Bedmar, Peter Vives y Rubén Cortada. Recientemente ha grabado la canción Hay que ver compuesta por Pedro Ruiz y producida por el músico, cantante, compositor y productor LEX (Álex Ayora), junto con Alberto Caballero. Pedro y Lex decidieron invitar a la cantante Ana Corbel y a ella a formar parte de la canción como cantantes en la grabación, y de ese mismo día nació el videoclip a modo de 'making of' que está disponible en YouTube y en Spotify.

Entre sus próximos proyectos se encuentran el cortometraje Under the gun, en post-producción, en el que ha estado en el departamento de dirección con Benja Rosenvinge y Andrés Robleda y la película Here she comes de Marta Pérez-Coca (en pre-producción en Estados Unidos) donde estará como productora asociada y probablemente en el elenco.

Clara Navarro es una actriz con formación en danza y canto nacida en Guadalajara, cuyos inicios fueron a través de la danza con Esther Vindel. Después se trasladó a Madrid donde inició su formación como actriz. The reflection of Francisca Newman, Real Connections o Colada son otros de los cortometrajes en los que ha trabajado. Forma parte del Coro Gospel de Madrid (2019) y de Soul Connection (2023).