¿Quién pintó esto? El hallazgo de huellas dactilares en pinturas rupestres, un hito que ha dado la vuelta al mundo

El trabajo de un equipo internacional de científicos, en el que participa la Universidad de Alcalá, y liderado por la Universidad de Granada, ha logrado determinar por primera vez, el sexo y la edad de los autores de pinturas rupestres, halladas en el abrigo de Los Machos. ¿Cómo? A partir del análisis de sus huellas dactilares de los trazos encontrados entre los 32 motivos pintados en el panel de pinturas del abrigo. Las huellas que se han identificados pertenecen a dos individuos diferentes: un hombre adulto, mayor de 36 años, y posiblemente una mujer joven o, más probablemente, un individuo juvenil, que podría ser femenino o masculino.

El hallazgo ha sido publicado en la prestigiosa revista 'Antiquity' bajo el título 'Who painted that? The authorship of Schematic rock art at the Los Machos rockshelter in southern Iberia', en el que se explica cómo la primera explicación del estudio de paleodermatoglifos al arte rupestre ha podido demostrar el "importante potencial" de la técnica para el análisis de este importante patrimonio que se puede encontrar en todo el mundo. El artículo ha tenido una gran repercusión a nivel internacional, con menciones en periódicos rusos, británicos, belgas, franceses, con una difusión que calculan puede llegar a los 50 o 60 millones de personas alrededor del mundo.

"El método tiene el potencial de alumbrar las complejas dimensiones socioculturales de los abrigos de arte rupestre a nivel global", señala el documento. Los análisis han sido llevados a cabo por el grupo de investigación GROB -Grup de Recerca en Osteobiografia- con la profesora Assumpció Malgosa como coordinadora.

Pero, ¿qué es un paleodermatoglifo?. Se trata de huellas dactilares que se encuentran en contextos arqueológicos, impresiones de piel antiguas hechas de manera accidental o voluntaria, gracias a las cuales se puede ver el autor de los autores o autoras de la obra. No sólo se pueden encontrar en paredes, sino también en superficies cerámicas y si están en buen estado de conservación permiten identificar el sexo y la edad de sus autores a través del análisis de las crestas dactilares, los altorrelieves lineales epidérmicos de lomo redondeado alternando surcos en las huellas. Las diferencias se pueden encontrar en el número de crestas y en la anchura, ya que las masculinas son mayores que las femeninas. Además, también hay particularidades por la edad, puesto que la distancia entre las crestas aumenta durante el crecimiento y se estabiliza en la edad adulta.

Contexto comunitario

Francisco Martínez Sevilla, uno de los investigadores involucrados en el proyecto, advierte de que se trata de pinturas del neolítico, de la prehistoria reciente, de comunidades que eran agricultores y ganadores. El hallazgo, señala, "permite abrir una nueva interpretación, en cuanto al contexto social que se hicieron estas pinturas de estilo esquemático". Además, recalca que "nadie se había atrevido" a escribir la autoría de una pintura en un artícul, porque "no había ninguna posibilidad de saber quiénes eran los autores de las pinturas". "Este tipo de conclusiones ha sido inabarcable", recalca.

"Al estudiar la tecnología de elaboración de las pinturas, nos dimos cuenta de que habían sido pintadas con los dedos. En el transcurso del estudio del abrigo, veíamos las crestas dactilares, una huella totalmente definida en un caso, y en el otro, los restos de las crestas dactilares, las irregularidades de las yemas de los dedos", recuerda. Entonces, se pusieron en contacto con un equipo de la Universidad de Barcelona, que se dedica precisamente al estudio de los paleodermatoglifos. El equipo se dedicó entonces a medir la anchura de las crestas dactilares de poblaciones actuales de hombres y mujers, y compararlo con las huellas de la pintura rupestre. "Es similar a lo que hace la policía", explica. Además, señala que el sexado de huellas es algo "bastante frecuente" y que se utiliza hace "bastante tiempo".

El equipo realizó también un estudio geomorfológico del abrigo, para ver cómo se había formado, si había tenido aflecciones o si las pinturas estaban conservadas o no. Se trata de un abrigo con dos paneles superpuestos, uno pintado con una pintura más tenue y otro con una pintura de un color ocre más oscuro, que fue donde se encontraron las huellas. "Esta superposición supone posiblemente un fallo, es decir, que utilizaron una pintura que no fue lo suficientemente consistente y que prácticamente se borró", señala. Además, explica que existe una correspondencia en ambas fases de la pintura, por lo que "muy probablemente" se trate de un repintado del mismo panel.

Gracias a este dato, explica, también se puede concluir que en el proceso de creación del panel hubo "al menos" dos personas involucradas. "No es un contexto individualizado, sino que se trata de uno socializado con transmisión de conocimiento, en el que distintos miembros de la comunidad participan en la creación de un elemento simbólico", recalca Martínez Sevilla. Las figuras encontradas son antropomorfas, algunas con falos pintados y también con representaciones de pechos. "Lo que argumentamos es que tanto en el caso del arte representado como de quien lo hace, están representados ambos sexos de la comunidad", afirma. Ahora, lo que se plantea es aplicar el método en otros abrigos para ver si se pueden conseguir resultados de este tipo.

En el estudio han participado, además de Francisco Martínez Sevilla, Meritxell Arqués, Xavier Jordana y Assumpció Malgosa (Universidad Autónoma de Barcelona); José Antonio Lozano Rodríguez, Margarita Sánchez Romero y Javier Carrasco Rus (Universidad de Granada) y Kate Sharpe (Universidad de Durham en el Reino Unido).