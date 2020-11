Los (casi) desconocidos centros de referencia nacional que cambiarán la Formación Profesional

Acaba de publicarse un estudio en el que la conclusión es que se necesitan más especialistas en el sector productivo del agua. Ha sido elaborado por CEAGU, el Centro de Referencia Nacional de Energía Eléctrica, Agua y Gas.

El objetivo del estudio pasa por identificar las nuevas especialidades formativas en el área de agua. Y es que resulta que a pesar de su potencialidad para generar empleo (las empresas buscan especialistas que no encuentran) es un sector con escasa capacidad de atracción de talento entre los jóvenes, sobre todo por desconocimiento.

Las conclusiones de este estudio son solo un ejemplo de lo que está ocurriendo en muchos sectores productivos. ¿Qué profesionales necesitarán las empresas a medio y largo plazo? ¿En qué sectores habrá más posibilidad de empleo?

La respuesta a esas preguntas pueden ofrecerla, en buena medida, los llamados Centros de Referencia Nacional de Formación Profesional para el Empleo, como el CEAGU.

“Uno de las funciones de estos centros estudiar los nuevos perfiles laborales. Eso nos permite tener claras las necesidades formativas para cada profesional. Es el referente para el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales”, explica Marta Roldán, directora general de Formación Profesional para el Empleo.

En la actualidad, Castilla-La Mancha cuenta con dos centros de este tipo. Por un lado, el Centro de Referencia Nacional de Energía Eléctrica, Agua y Gas (CEAGU), con sede en Guadalajara, el más desarrollado en cuanto a implantación en la región.

Por otro, el Centro de Referencia Nacional de Industrias Alimentarias, Bebidas, Enología, Aceites y Grasas que está en Ciudad Real.

Se trata de centros públicos de referencia a nivel tanto autonómico como nacional. Representan a 26 familias profesionales de los diferentes sectores productivos. Su trabajo se pone en común a través de redes colaborativas en toda España, no solo con centros de referencia afines (dependiendo de cada familia profesional), sino con las empresas de cada sector, con formadores o con centros de formación privada.

“Son centros de innovación y experimentación. Es decir, son la avanzadilla de la Formación Profesional en materia de cualificaciones, de formación de formadores y para ver la evolución de cada sector productivo”.

Las competencias en su gestión residen tanto en las autonomías como en los ministerios de Trabajo y Educación.

En la práctica, su puesta en marcha depende de las preferencias de cada región, detalla la directora general, porque en el fondo está la potenciación de los sectores productivos del territorio o la búsqueda de otros nuevo.

“Hemos de desarrollar otros nichos de mercado para mejorar el modelo económico que tenemos y nos interesa especialmente lo relacionado con la economía circular, las energías renovables, el ámbito agroalimentario, la digitalización en el más amplio sentido de la palabra, la robótica o la fabricación mecánica aeroespacial”, detalla.

Cada uno de estos centros de referencia establece planes de trabajo plurianuales. El vigente abarca el periodo entre 2019 y 2022.

Un laboratorio de experimentación de eficiencia energética basado en las nuevas tecnologías

Guadalajara cuenta con el único centro de referencia nacional dedicado al agua y al gas. Eso implica que otorga todos los certificados de profesionalidad de esta materia en España.

Para ello, dispone de un moderno equipamiento técnico-didáctico, como son los simuladores de calderas, de instalaciones de gas y de instalaciones de calefacción, donde se pueden reproducir las condiciones reales de trabajo, en el caso del gas. O en cuanto al sector productivo del agua permite conocer las bases de la mecánica de fluidos y desde el punto de vista práctico ofrece formación para montar instalaciones o componentes, entre otros.

El CEAGU uno de los proyectos destacados es un laboratorio de experimentación de eficiencia energética basado en las nuevas tecnologías. “Se buscan respuestas para lograr la creación de edificios cero contaminantes. Experimentan con las tecnologías renovables más avanzadas, las menos contaminantes a base de combustibles fósiles o sobre cómo lograr avances constructivos que permitan las cero emisiones”.

El proyecto se encuentra en la fase de verificar la viabilidad de construir este laboratorio que tendrá un espacio físico en este centro de Guadalajara.

“Tenemos que intentar construirlo de forma que pueda servir de cara al futuro a las distintas familias profesionales. Lo que hoy es válido, seguramente mañana no. La Formación Profesional avanza muy rápido y hemos de adaptarnos al nivel al que lo hace la empresa”.

Estos centros ofrecen formación para el empleo, realizan cursos para desempleados, para ocupados y para estudiantes dentro de una red de colaboración con centros de Formación Profesional. Además, cuentan con formación para formadores y crean materiales didácticos. A ellos se desplazan personas de distintos puntos de España.

Además, permiten obtener certificados de cualificación profesional. “Si hablamos de los sectores productivos del agua, el gas y la electricidad es importante porque en ellos no hay prácticamente desempleo. El hecho de tener una certificación de profesionalidad garantiza un puesto de trabajo”.

Objetivo: crear un Centro de Innovación Metodológica en Formación Profesional

Pero si hay algo que se ha puesto de manifiesto en estos centros, y en particular en CEAGU, “es que hay que cambiar las metodologías”.

De ahí que otro de los grandes proyectos vinculados al centro de Guadalajara de cara al futuro sea la puesta en marcha de un Centro de Innovación Metodológica en Formación Profesional para el Empleo “para todas las familias profesionales” y también en cuanto a Orientación Profesional.

“Nos hemos dado cuenta de que es fundamental que los trabajadores estén por un lado bien orientados y, por otro, que hagan una formación profesional adecuada a su perfil”.

Lo dice una directora general, profesora de FP “de toda la vida” que aboga por “un cambio porque ni los jóvenes son como hace 20 años ni tampoco los adultos que necesitan actualizar sus estrategias metodológicas. Y hemos de llegar a jóvenes sin cualificación para los que no me gusta aquello de ‘ni-ni’. Probablemente es que el fallo está en la metodología, también en el sistema educativo, no solo en la Formación Profesional para el Empleo”.

Un tercer centro de referencia en Illescas para el sector aeroespacial

Castilla-La Mancha tiene entre sus objetivos el de potenciar la Formación Profesional. “Tenemos muchos proyectos para los próximos años directamente con los fondos europeos”, señala Roldán.

De hecho, la formación continua es uno de los ejes de la hoja de ruta castellanomanchega para invertir el dinero de Fondo de Recuperación europeo con motivo de la pandemia, conocido como Next Generation EU.

De momento, en Castilla-La Mancha ya está en proyecto un nuevo centro de referencia nacional. “Vamos a por el tercero”.

Roldán explica que está en construcción el Centro Aeroespacial de Illescas (Toledo). “Esperamos que esté terminado a finales del próximo año, incluido el equipamiento, para dar cobertura a la familia profesional de fabricación mecánica en el área de construcciones aeronáuticas”.