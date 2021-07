Las emisiones de gases de la aviación comercial, a estudio en el Aeropuerto de Ciudad Real

La afectación que para el medio ambiente tiene el desarrollo de la aviación comercial, las emisiones de los motores de las aeronaves, así como de sus efectos en el entorno están siendo estudiadas a fondo en un proyecto cuyas pruebas de campo han tenido lugar en el Aeropuerto de Ciudad Real.

Esta instalación ha sido elegida como base para la realización del proyecto de desarrollo tecnológico denominado Aviator (Assessing aViation emission Impact on local Air quality at airports: TOwards Regulation) que está financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y que busca "ampliar el conocimiento" sobre la dispersión de emisiones tales como NOx (óxidos de nitrógeno), SOx (óxidos de azufre), partículas y compuestos orgánicos volátiles derivados de la operación de las aeronaves con motores convencionales. Permitirá así medir por primera vez de forma precisa las emisiones de los motores de reacción de aviación comercial.

Las pruebas se realizarán en dos fases, en el mes de julio y en el mes de noviembre, en un avión de Iberia A340 que tiene su base en el aeropuerto de Ciudad Real, y tienen como objetivo adoptar un enfoque de medición, modelado y evaluación de las emisiones de los motores de las aeronaves y sus efectos en el entorno, cuestión esta que se viene desarrollando en diferentes escenarios y aeropuertos, así como el control de emisiones de ruido, tratando de hacer una aviación más sostenible.

El avión A340 se estacionó en la pista de rodadura del aeropuerto y a ella acudieron expertos de diferentes áreas para la realización de las pruebas y mediciones, para lo cual se ha desplazado al aeropuerto de Ciudad Real todo el material de laboratorio necesario. A nivel general, los resultados obtenidos en las pruebas realizadas en los diversos escenarios servirán para mejorar la integración del sector aéreo en su entorno.

Este proyecto ha sido seleccionado de entre 66 candidatos por la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes de la Comisión Europea, lo que le ha permitido obtener una financiación de 5.54 millones de euros. Será realizado por un consorcio coordinado por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INT) con participación de Rolls Royce, la Universidad de Manchester, la Universidad de Cardiff, la Universidad Metropolitana de Manchester, ONERA, Janicke Consulting, CIEMAT, IBERIA, AENA, el Aeropuerto de Zurich, el Aeropuerto de Copenhague, RAMEM, DLR, Ingeniería Analítica, NRC y ETS.

La Unión Europea concentra gran parte de sus actividades de investigación e innovación en el Programa Marco denominado Horizonte 2020 (H2020). Entre los objetivos estratégicos del programa H2020 se encuentra el de investigar las cuestiones importantes que afectan a los ciudadanos europeos.