Félix Chacón regresa enfrentado al mundo, a internet y al paso del tiempo con ‘Los días perplejos’

No es fácil estar el mundo y la poesía sigue sin encontrar la fórmula magistral de conseguirlo. Por eso la perplejidad es una actitud como cualquier otra de plantarle cara al caos, la incomprensión y la rutina. Félix Chacón regresa con su lucidez poliédrica, más existencialista que nunca, para intentar sobrevivir a la sinrazón, el universo de internet y el paso del tiempo.

‘Los días perplejos’ es su cuarto poemario, un tratado poético sobre el agotamiento vital de quien no encuentra la forma de enfrentarse a su contexto, salvo a través de la reflexión. Lo presentará el día 9 de noviembre, a las 19.00 horas, en la Librería Taiga de la Travesía Gregorio Ramírez de Toledo, con la complicidad del cantautor y también poeta Carlos Ávila.

No es un poemario sobre el tiempo pasado, sino sobre la visión del presente y del futuro: “Cuando me acercaba a la cincuentena, comencé a experimentar cambios muy profundos en mi forma de ver el mundo y quise aprovechar esa perspectiva para escribir este libro”. Asegura el autor que es su libro “más honesto y menos pretencioso” pero con muchos puntos en común con los anteriores. “Yo no escribo reflexiones filosóficas intemporales. Hablo de la realidad que vivimos”.

Una perplejidad que procede de “estos tiempos extraños”

La perplejidad del título procede de estos “tiempos extraños”. “No solo por las desgracias que hemos padecido en los últimos años, también porque estamos construyendo una sociedad que se empieza a parecer mucho a algunas distopías”. Ante esta nueva realidad, admite Félix Chacón que es incapaz de posicionarse claramente en muchas cuestiones. “En otras épocas de mi vida tenía unas convicciones más firmes. Ahora solo puedo mirar con perplejidad a quienes las tienen”.

Y en la era de internet y de las redes sociales, su visión es aun más crítica. “No nos han hecho mejores, ni más sabios, ni han servido para que estemos mejor informados. Tengo la sensación de haber perdido mucho tiempo en internet desde que llegaron las redes sociales. Creo que no está lejano el día en el que mucha gente va a querer desconectarse de Matrix. No descarto ser uno de ellos”. Pese a todo, de sus versos siempre emerge el vitalismo y el sentido del humor: “Finalmente, acaba por imponerse el sí a la vida, mientras nos dejen vivir. Siempre he sido un pesimista vitalista. Creo que esa forma de ser es una de las constantes de todos mis libros de poemas”.

Félix Chacón nació en Toledo en 1972. Ha participado en proyectos artísticos de todo tipo y ha publicado novelas (‘Entelequia’ y ‘Uno de los dos’), relatos (‘Segundas personas’) y poemarios (‘Intimátum’, ‘Decoración de interiores’ y ‘Material de derribo’). Actualmente es profesor de lengua y literatura en un instituto público de Toledo.

La Editorial Gato Encerrado nació hace seis años con el objetivo de editar libros de poesía sin ataduras ni intereses. Hasta el momento ha publicado, entre otros poemarios, ‘Cartografía de un abandono’, de Paloma Camacho Arístegui; ‘La esperanza o el cuerpo’, de Javier Manzano Fijó; ‘Pero lo nuestro es cantar’, de Carlos Ávila (disco-libro); ‘El baile de los girasoles’ de Laura Carrillo Palacios; ‘El guardián de la voz’, de Federico de Arce; ‘W - Rengo Wrongo seguido de Historias del señor W.’, de Jorge Riechmann (Colección ‘Entre las voces’) e ‘Hilo y agua’, de Alba Magdalena.