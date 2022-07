Finaliza el Festival de Almagro con su consolicación “feminista, americanista y accesible” a través del Siglo de Oro

“Ser en la noche un ser como en el día”. El verso de la poeta uruguaya Ida Vitale ha servido de lema y guía en la 45 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro que, del 30 de junio al 24 de julio, ha vuelto a convertir a la localidad manchega en Reserva Natural del Siglo de Oro en español. El director del Festival, Ignacio García, ha presentado el balance de la cita, que este año ha recuperado la normalidad y los aforos completos tras dos años de pandemia.

El Festival de Almagro ha ofrecido una panorámica más amplia y más extensa que nunca: 56 compañías del mundo entero, llegadas de Reino Unido, Italia, Costa de Marfil y sobre todo de América Latina. Uruguay ha sido el país invitado de honor y se han visto también montajes de Chile, Argentina, Colombia, México, Guatemala y Estados Unidos. La programación ha apostado por una visión feminista, americanista, accesible, inclusiva y plurilingüe, con la presencia de Galicia como Comunidad Autónoma Invitada. “El público ha vuelto a llenar los teatros, las plazas y los barrios con una afluencia masiva. El balance es muy positivo y muy entusiasta, seguimos ensanchando el Siglo de Oro, manteniendo el canon poético con el que se forjó, para que cada vez quepa más gente”, ha afirmado el director.

Con una ocupación del 80% el Festival de Almagro ha conseguido que más de 30.575 espectadores vivan la programación sobre el Siglo de Oro y se sumen a los miles de visitantes que durante estos 25 días ha recibido la localidad manchega. Lo que ha supuesto un ingreso económico por venta de localidades de 435.246,70 euros.

La incidencia cultural, económica y social del Festival ha sido posible gracias al trabajo del equipo del Festival y del Patronato de la Fundación (Ministerio de Cultura y Deporte, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación de Ciudad Real, Ayuntamiento de Almagro, Museo Nacional del Teatro, Compañía Nacional de Teatro Clásico y Universidad de Castilla-La Mancha).

El Festival de Almagro ha sido durante 25 días refugio de creadores para una lectura nueva y enriquecedora del Siglo de Oro en español. La cita sigue manteniéndose firme en el desarrollo de los estatutos de la Fundación, con un programa que atiende a las siguientes líneas estratégicas: el enfoque patrimonial, la proyección internacional, la realidad cultural de los territorios de nuestro país, la implicación social, la igualdad, la accesibilidad e inclusión, la colaboración institucional y la colaboración privada.

Como comunidad invitada, Galicia ha seguido, de este modo, la senda abierta por el festival para descentralizar el canon eminentemente castellano del Siglo de Oro, y compartir las lenguas cooficiales y los acentos de otras teatralidades clásicas. A través de coproducciones realizadas bajo el amparo del Centro Dramático Galego, la comunidad gallega ha presentado 'En trovar xace entendemento', 'Estrela do día', de Quico Cadaval, sobre las Cántigas de Santa María de Alfonso X; 'La Toffana', escrita por la novelista Vanessa Monfort; 'A barca do Inferno', sobre la obra homónima de Gil Vicente, y 'Arte sen guión', una propuesta que investiga e indaga en la posibilidad de la existencia de un teatro medieval en gallego del que no existen obras escritas.

El enfoque patrimonial: volver y celebrar

La Compañía Nacional de Teatro Clásico ha recordado la figura de su creador con 'Yo soy Adolfo Marsillach'. Además ha presentado los espectáculos 'El diablo cojuelo', con dramaturgia de Juan Mayorga y dirección de Ester Nadal; 'El burlador de Sevilla', con dirección de Xavier Albertí y 'Lo fingido verdadero', con dirección de Lluís Homar.

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta y el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page entregaron el Premio Corral de Comedias a Lluís Pasqual, celebrando así la prestigiosa labor del director de escena. El Festival ha homenajeado también a Helena Pimenta por su trayectoria en la recuperación y puesta al día de los clásicos.

La programación de esta edición ha mantenido vigente y en escena los grandes títulos del repertorio del Siglo de Oro como 'La vida es sueño', 'El perro del hortelano', 'Don Gil de las calzas verdes', 'Semíramis' o 'El burlador de Sevilla', entre otros.

Presencia de las mujeres: 'Qué mujer prodigio soy'

Uno de los pilares fundamentales en los que se asienta la programación del Festival de Almagro gira en torno a la importancia que tiene rescatar el trabajo de las mujeres durante el Siglo de Oro. Entre los objetivos del Festival no está solamente la difusión del teatro escrito por mujeres en esta etapa, sino el acercamiento al público en general de figuras y personajes femeninos. En esta edición hemos contado con el grupo de Teatro Yeses, formado por mujeres presas, que ofreció la obra 'Descalzas', en colaboración con el Instituto de las Mujeres y con Instituciones Penitenciarias. Se han programado además proyectos vinculados a la autoría femenina y a las mujeres del Siglo de Oro como los espectáculos 'Qué mujer prodigio soy', con dramaturgia de Juana Escabias; Eufrasia, con dirección de Rosa Fernández, o el espectáculo 'Malvivir', sobre las pícaras, interpretado por Aitana Sánchez-Gijón y Marta Poveda.

La programación ha contado con 7 escritoras del Siglo de Oro a lo que hay que sumarle la participación artística de 22 directoras de escena y 24 escritoras contemporáneas. En esta edición, en colaboración con el Instituto de las Mujeres, el Festival ha albergado la exposición dedicada a la figurinista manchega Rosa García Andújar. Y ha vuelto a exhibir, tras el éxito obtenido en la edición pasada, la titulada 'Mujeres de Almagro' con los dibujos de José Manuel Castanheira.

Asimismo, el Certamen Internacional Barroco Infantil materializa la apuesta del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro por la creación de un teatro que, con un lenguaje asequible y una visión enormemente creativa, convoque y entusiasme al público familiar, y dentro de él, sobre todo, a los niños. En esta edición se han presentado los espectáculos 'Carreta y Manta', de la compañía Sin Fin; 'El pequeño Quijote', de la compañía Nueva Escena; 'Andantes con Cervantes', de la compañía La Ciénaga; y 'El viaje de Isabela', de la Tartana Teatro, que ha resultado ganador de esta XI edición del certamen.

Por otra parte, el Certamen Internacional Almagro OFF constituye la apuesta del Festival por dar espacio y visibilidad a las direcciones más jóvenes que ofrecen otras miradas, nuevos lenguajes y puestas en escena arriesgadas dispuestas a apuntar directamente a la curiosidad del espectador. El objetivo de la iniciativa es descubrir y premiar a directores noveles que trabajen textos barrocos desde la originalidad, la innovación, el riesgo y la contemporaneidad. Este año la pieza ganadora ha sido Yo solo vine a ver el jardín, de Colectivo amor&rabia. Además el Certamen ha presentado las piezas 'Marrano un cuento de la Inquisición', 'Cuando fuimos tres', 'Traición 60.3', 'Juanita, la Fénix vengadora vs hombres necios' y 'Lo fingido verdadero – historia de San Ginés, mártir y comediante'.

La implicación social, accesible e inclusiva

Una de las principales líneas estratégicas del Festival es la accesibilidad y la inclusión como motores orgánicos de la programación. Por el desarrollo de esta línea la Fundación obtuvo el merecimiento del Premio Reina Letizia para la Inclusión en 2019. El Festival ofrece sobretítulos, paseo táctil y audio-descripción impulsando así la integración sociocultural del público con otras capacidades a través del teatro. Gracias a la firma del convenio entre el Festival y ONCE, la cita manchega ha sido accesible e inclusiva.

La Fundación que organiza el Festival mantiene una estrecha colaboración con las principales instituciones culturales de nuestro país: ADIF, Fundación Impulsa, AECID, Instituto de las Mujeres, Instituciones Penitenciarias, UGT Servicios Públicos o Ateneo de Almagro. Además, la Fundación implica a patrocinadores privados para su inclusión en la colaboración de actividades durante el Festival y lograr así el apoyo logístico de empresas vinculadas al desarrollo de la localidad de Almagro. Todo ello a través de convenios de colaboración con Globalcaja, Mercedes-Benz Autotrak, Aguas Numen y Bodegas Navarro.