Frank-T responde a Vox: "Todos tenemos derecho a escribir una canción que diga que los Borbones son unos ladrones"

"Esto es una estrategia propia de Vox, desde siempre. No me extraña. Sí me sorprende que hayan tardado tanto en decir algo respecto a la canción 'Los Borbones son unos ladrones', que ya tiene varios años", reflexiona el rapero Frank-T. El grupo municipal de Vox ha pedido a la alcaldesa de Toledo que "no permita" que el rapero actúe en la ciudad, precisamente por la canción a la que hace referencia. El artista ejercerá de maestro de ceremonias en un festival de música urbana toledana y recuerda que él fue colaborador de la canción, y que todos los implicados esperaban que hubiese más respuesta de las organizaciones "más hacia la derecha". "La canción no está pensada sólo para criticar a los Borbones, sino para defender la libertad de expresión", afirma.

"Todos tenemos derecho a escribir una canción que diga que los Borbones son unos ladrones", recalca. Y además recuerda que fue precisamente ese el propósito de la canción, que surgió en un momento en el que Pablo Hasel, Valtonyc y la Insurgencia se enfrentaban a cargos por las letras de sus canciones. "Era una respuesta a que los iban a meter en la cárcel. Era como, pero, ¿de verdad los vais a meter en la cárcel por decir que los Borbones son unos ladrones? Nos sumamos a eso, fue lo que hicimos". "En lo que estábamos de acuerdo en que teníamos que defender la libertad de expresión", recalca.

Y en este sentido, recalca que hay artistas dentro de la canción, como Los Chikos del Maíz o Tribade que son "más activistas" y que "mueven a mucha más gente ahora mismo". "Quizás han ido a por mí por ser un nombre más mítico". Ahora, recalca, que lo que más le ha "llamado la atención" ha sido el momento en el que han salido contra él por la canción. "A buenas horas, mangas verdes", ironiza.

Pero también reflexiona acerca del "caldo de cultivo" que quiere crear la formación de extrema derecha. "Quieren generar este caldo de cultivo con sus seguidores, y que estén todos hablando de Vox. Es la parte que más rabia me da, porque ellos utilizan esta información y saben que voy a defenderme ante mis seguidores. Así tienes a todo el mundo hablando de Vox", lamenta.

También critica que se haya creado un "discurso" en el que se critique que una persona que haya colaborado en una canción "venga a representar la música de Toledo". "No, yo lo que vengo es a representar el hip hop de Toledo. Porque la figura de Frank-T es ícono del hip hop español, y en cada acto en el que esté, el movimiento se verá legitimizado totalmente", concluye. Además, recalca que es un "privilegio" poder apoyar la escena local. "El problema es que esta gente no tiene ni idea de música y hablan con total libertad", concluye.