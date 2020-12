"Frente común" para denunciar las "agresiones" que sufre el sistema de servicios sociales en Castilla-La Mancha

La Plataforma por los Servicios Sociales Públicos de Castilla-La Mancha, los sindicatos CCOO, UGT y el STAS, Izquierda Unida y Podemos se han unido en un "frente común" para denunciar las "agresiones" que está sufriendo el sistema público de servicios sociales, con medidas como la supresión del Ingreso Mínimo de Solidaridad o el anteproyecto de los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para el año 2021, que consideran un "ataque en toda regla" a los servicios sociales públicos, según explicó Prado Galán, trabajadora social de Ciudad Real.

Galán explicó que la plataforma ha preparado durante semanas un decálogo de reivindicaciones, que han registrado para que llegase a los tres grupos parlamentarios y denunciar así la situación por la que pasa la región. "Hablamos de la necesidad de una nueva Ley de Servicios Sociales. Vemos que la actual ha permitido el desmantelamiento y la privatización de todos los servicios sociales y no garantiza figuras profesionales ni programas", recalcó Juan Carlos Muñoz, trabajador social de Albacete.

Muñoz señaló que no sería suficiente una reforma de esta normativa, sino que hace falta una nueva, a lo que unen también la demanda por una derogación de la Ley del Tercer Sector y la normativa por la que se rige el concierto social en la región. "No nos gusta nada lo que hemos visto, porque va en el sentido contrario que vemos necesario", señalaba Muñoz. En este sentido, recalcó que la Plataforma demanda servicios sociales gestionados totalmente de manera pública y no de la mano de organizaciones externas o empresas privadas.

"El modelo ahora está basado en la gestión privada de los fondos públicos, con conciertos con ONG y empresas de todo tipo que no garantizan que el servicio o la labor sea mejor", recalcó el trabajador social. Por otra parte, exigen que se considere un aumento "significativo" en muchas partidas de los servicios sociales, que consideran "céntimo por céntimo" similares al presupuesto de 2020, en el que ya se "recortó" la partida con ayudas de emergencia y la situación del Ingreso Mínimo de Solidaridad. En este sentido, han denunciado igualmente que todavía se están gestionando expedientes desde mayo o junio.

"No puede ser, y con el mismo presupuesto el año que viene se dará la misma situación. Cada vez hay más familias que necesitan ayuda y no es posible que la Junta se retire y deje la atención de estas personas", reclamó Muñoz. También han señalado que existe una "insuficiente" inversión social, y listas de espera "interminables" para el acceso a algunos derechos, como una evaluación de discapacidad o dependencia. Desde la Plataforma han denunciado igualmente las "tremendas desigualdades" que se dan entre los medios rural y urbano, que "también contribute al despoblamiento de las zonas rurales".

El documento presentado ante el PSOE, PP y Ciudadanos reclama, entre otras, que se presenten enmiendas necesarias para poder conseguir las distintas demandas de los colectivos. "Esta iniciativa surge desde el profundo malestar que nos provoca el progresivo deterioro del sistema Público de Servicios Sociales". Además de los ya mencionados, también piden que se cumplan los plazos marcados en la legislación para resolver "todas las solicitudes y expedientes", así como la eliminación progresiva del copago y una igualdad de acceso a los recursos y servicios.