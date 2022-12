García-Page advierte de que “hay que poner pie en pared” para acabar con el “machismo asesino”

“Crueldad y cobardía”. Así ha tachado Emiliano García-Page el crimen machista ocurrido en Escalona, donde una mujer embarazada ha sido asesinada con arma blanca. “Si nos diera lo mismo lo que pasó en Escalona habría muchísimos más. Hay quien no aguarda un minuto de silencio, no, por favor. Hay que pensar que ha sido de una crueldad y de una cobardía...”, lamentó el presidente regional en un acto público en Quintanar de la Orden.

Asesinada por su expareja una mujer embarazada en un pueblo de Toledo

Más

“Todos los días atendemos muchos casos y se salvan muchas vidas. Antes de que en España hubiera leyes fuertes, que por cierto empezaron en Castilla-La Mancha donde fue la primera ley en Europa para luchar contra el machismo asesino, había muchos más asesinatos”, resaltó. Por eso, pidió poner “pie en pared” y aseguró que “no vamos a cejar” en la “guerra” contra la violencia machista. “Se ganará, pero hay que ganarla con mucho tesón y humildad. Tiene que ser sentida, porque cualquiera puede ser una víctima el día de mañana del que se cree por encima sólo por el hecho de ser de otro sexo”.

Además, recordó que en la región no sólo se ampara a las mujeres víctimas de violencia de género, sino también a sus hijos e hijas, y también aquellos que han resultado huérfanos o huérfanas por culpa de la violencia machista. García-Page lamentó también que los dos hijos menores de la víctima de Escalona vieran el asesinato. Fueron los menores los que hicieron la llamada de emergencia.

Pedro Sánchez lamenta el “repunte”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado este jueves que este mes de diciembre España está sufriendo “un terrible repunte de casos de violencia de género” y ha hecho un llamamiento para actuar unidos contra este drama.

“Acabar con la violencia machista nos involucra a todos. Es imprescindible actuar unidos, como sociedad, para detener esta lacra. No podemos continuar lamentando víctimas. #NiUnaMenos”, ha manifestado el presidente del Ejecutivo en un comentario publicado en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press.

IU: “Tenemos que situar la erradicación de la violencia machista como prioridad política”

La vicecoordinadora y responsable del Área de Mujer de IU Castilla-La Mancha, Isabel Álvarez, ha reclamado que la “ola de crímenes machistas” que se está dando estos días en el país precisa que las instituciones busquen un plan de emergencia a nivel nacional. “Tenemos que situar la erradicación de la violencia machista como prioridad política ahora y siempre, de otra manera no descansaremos nunca”, .

“Cuando estamos desoladas y conteniendo difícilmente la ira en este sangriento mes de diciembre, hemos sabido que otra mujer y su hijo nonato han sido asesinados a manos de su expareja en Escalona (Toledo)”, ha condenado Álvarez, según ha informado en nota de prensa la federación.

“Ante las medidas escasas y los recursos no suficientes, las declaraciones de condena y minutos de silencio no confortan ya a nadie porque la escalada de asesinatos continúa ajena a todo ello. Los estudios nos muestran que la violencia hacia las mujeres arrecia en momentos de vacaciones y libranzas y este mes viene a darle la razón”, ha indicado.

“Son once mujeres asesinadas porque hay que unir la última que hemos conocido hoy en la que un hombre ha matado a la hija de su expareja en Madrid. Esto es inasumible hasta para una sociedad que vive anestesiada y acostumbrada a ver como las cifras de asesinatos de mujeres aumentan. Aunque volvamos a casa desoladas después de unas concentraciones imprescindibles, esto no cambia ni mentalidades, ni conciencias”, ha añadido.

De ahí que la responsable del Área de Mujer IU Castilla-La Mancha reclame nuevas actuaciones ante el aumento de las cifras: “Basta de lágrimas y busquemos medidas efectivas porque lo que se hace no sirve, no llega, no remueve los cimientos del patriarcado controlador y violento que nos sigue arrebatando a las madres, a las hijas, a las hermanas y nos deja en peligro a todas las mujeres”.

Dicho esto, ha defendido que si se quiere forjar igualdad como remedio para la violencia machista “solo la educación salvará, pero hay que apostar por ella en un camino lento desde el principio, desde los primeros pasos formando de manera firme y decidida la conciencia y la conducta hasta la universidad2.

“No va a dar resultados inmediatos pero será una medida que pase a la acción desde la prevención, como ya se planificó en Castilla-La Mancha con la asignatura de igualdad contemplada en la ley para una sociedad libre de Violencia de Género y que se eliminó en la disposición adicional quinta en una ley de medidas tributarias y administrativas”, ha concluido.