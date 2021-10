La líder de Ciudadanos Castilla-La Mancha: "Page debería plantear la financiación autonómica a su jefe”

Ciudadanos Castilla-La Mancha ha arrancado el vigente curso político con una renovada dirección regional en un proceso que la coordinadora regional del partido reconoce que fue “interrumpido” por la pandemia y que “se ha alargado en el tiempo”.

Carmen Picazo no se da por aludida cuando le preguntamos si ha sido difícil el proceso de ‘coser’ un partido con varios agujeros en su tejido estructural por diversas razones.

Primero por el cambio en lo nacional con la marcha de Albert Rivera y la llegada de Inés Arrimadas a la dirección. Después, el portazo (también baja de militancia) del que fuera primera cabeza visible de la formación en Castilla-La Mancha, Alejandro Ruiz, muy crítico con la dirección nacional de Arrimadas y con la ‘fontanería’ en el ámbito regional y del que Carmen Picazo dice “reconocer” su trabajo, pero también “respetar su decisión. Le agradezco que lo dejara cuando el proyecto dejó de ilusionarle. Es lo más honesto”. Finalmente, la marcha de una segunda diputada regional Úrsula López “por otras circunstancias”, asegura.

Hay “equipo” (nuevo) y hay por tanto partido, según deja claro. La líder regional de Ciudadanos no parece mirar atrás (ni para tomar impulso) en esta cuestión durante la entrevista. Es agua pasada. Presume de talante dialogante, sin alardes verbales porque, asegura, no es su estilo.

Con ella hablamos en una entrevista en la que realiza un recorrido por la política nacional, la España Vaciada, la cuestión de la financiación autonómica, el agua, los conflictos laborales en GEACAM o en el SESCAM o su relación con Emiliano García-Page o Paco Núñez, a las puertas del Debate sobre el Estado de la Región.

Inician curso político con la estructura de dirección regional recién renovada. ¿También con cambio de ritmos y de rumbo tras la llegada de Inés Arrimadas?

No, no hay cambio de rumbo. La hoja de ruta de Inés Arrimadas es trabajar por el ciudadano de a pie. Nos ha dicho que hay que hacer lo correcto para los ciudadanos en cada momento sin pensar en el partido, ni en fines electorales, aunque se pueda malinterpretar por algunos.

Hemos sido centro, somos sensatos, somos moderados… Es el rumbo que hay que tener.

El PP está de convención nacional, el PSOE tiene a las puertas su Congreso nacional no sin fricciones internas… ¿Rearme al despejarse el panorama que ha dejado durante ya más de año y medio la pandemia?

No sé si se están rearmando. Nuestra convención política este verano fue todo un éxito. No voy a entrar pero faltan casi dos años para las elecciones y les veo muy preocupados. Más por sus intereses que por los ciudadanos a los que tienen que servir. Queda tiempo para hacer cosas y no podemos perder energías en luchas partidarias.

¿Cómo ve el papel que juegan García-Page y Paco Núñez en el seno de sus respectivos partidos?

Es una pregunta complicada. Aquí en los plenos de las Cortes regionales, les veo poco. Page acude solo a votar prácticamente y Paco Núñez poco más.

Ambos son muy conservadores. No les veo muy implicados en la modernización de la región. No están haciendo políticas con mayúsculas.

Si llega a cuajar, podría llegar al panorama electoral un nuevo rival: la España Vaciada. ¿Tienen razones?

Creo en el pluralismo político. Entiendo que hay muchas personas que se puedan sentir decepcionadas por las políticas, en este caso en Castilla-La Mancha, porque es un problema que acucia a la región. Es estructural y en 40 años no se ha hecho casi nada. Para algunos pueblos puede ser tarde. Pero también creo que un partido debe ser más transversal. Las medidas que hay que adoptar y mejorar son muchas.

Ya hemos visto como Teruel Existe pues, mire usted, lo que ha hecho ha sido favorecer intereses de Bildu y de separatistas catalanes. Eso llama la atención. Hay que ser muy responsables cuando uno se mete en política. Es una elección en la que hay que aprender de forma constante y trabajar por los ciudadanos: por los que viven en grandes ciudades o en lugares despoblados. Tienen los mismos derechos.

Precisamente Page dijo esta semana que “la España Vaciada no está vaciada porque hay gente y tiene los mismos derechos”

Eso creo que es más un lema. Que hay gente que quiere vivir allí y no se lo permiten las circunstancia. Están llenos de vida o al menos de intenciones de gente que quiere vivir allí. No sé lo que quiso decir, pero lo entiendo así. Si nadie quisiera vivir en los pueblos no tendríamos este problema. Son un gran motor de la economía de esta región que hay que dinamizar. Hay un gran potencial.

¿Qué tal está la relación con Paco Núñez? En marzo dijo que había muchos cargos de Ciudadanos que querían pasarse al PP y usted le acusó de incitar al “transfuguismo”?

Las relaciones siempre han sido cordiales. Somos compañeros en las Cortes y nos encontramos en muchos actos. Igual que con García-Page.

Se lo pregunto también porque el presidente del PP de Ciudad Real ha dicho recientemente que ve a Paco Núñez en la Presidencia de la Junta, con el apoyo de Vox y ya sin el “obstáculo” de Ciudadanos

Creo que no somos un obstáculo sino un partido que trabaja por los ciudadanos. Sería una de las últimas palabras que usaría y además en contraposición con Vox. Esa lectura la tienen que hacer los ciudadanos.

¿Le perturba el runrún aderezado con encuestas que dicen que Ciudadanos no estará en las Cortes de Castilla-La Mancha en la próxima legislatura y que entrará Vox?

Para nada. A mí en particular no me perturba nada. Creo que nuestra labor seguirá estando aquí [la entrevista la realizamos en la oficina del Grupo Parlamentario en las Cortes regionales] y eso se consigue con trabajo. Ese trabajo nadie puede decir que no lo hacemos.

En el plano municipal en este último tramo de legislatura juegan ustedes con distintas cartas según la ciudad. Han turnado Alcaldías con el PSOE en Albacete y Ciudad Real y co-gobiernan en Guadalajara también con los socialistas. ¿Cuáles son las prioridades en lo municipal? ¿Es complicado encajar estrategias?

La estrategia es sacar adelante proyectos que estaban atascados. Ahora están viendo la luz. Ese es el trabajo de Ciudadanos. Estoy orgullosa. No solo en estas tres capitales de provincia sino en distintos pueblos, tanto con el PSOE como con el PP.

No veo otra estrategia que el trabajo. Podrá servir a nuestro partido, pero no buscamos eso.

¿No hay prioridades o agenda política específica de Ciudadanos en lo municipal?

Somos un partido al que nos gusta bajar impuestos. De hecho, el IBI se ha bajado en esas tres capitales y el año que viene lo notarán los ciudadanos. En Toledo y en Cuenca gobierna el PSOE y allí eso no ha ocurrido. O en cuestiones de Sostenibilidad y Urbanismo. La peatonalización en Albacete, darle uso a edificios sin uso, digitalización, dotar de mejores servicios públicos…

¿Los gobiernos con el PSOE en tres de las cinco capitales le condicionan en lo regional frente a García-Page?

No. En absoluto. Creo que Ciudadanos ha sido el partido más crítico. Había razones para serlo. Lo somos donde tenemos que serlo, pero también estamos para apoyar en los momentos más difíciles de la pandemia. Lo hemos hecho con el Pacto por la Reconstrucción de Castilla-La Mancha. Había que salvar vidas y hemos estado ahí.

Es de sentido común. No entiendo el inmovilismo de centrarnos solo en la crítica demagógica y no hacer absolutamente nada. Nos pagan para otra cosa.

¿Ese apoyo puede interpretarse como seguidismo a las políticas socialistas?

¿Seguidismo? No. ¿Algún ejemplo? Hemos sido muy críticos. Ya dijimos en mayo que había que poner en marcha una Comisión COVID para depurar responsabilidades y saber qué había pasado en los meses más duros de la pandemia. No hubo transparencia. No sabemos por qué los hospitales estuvieron tan colapsados. No entiendo por qué se me niega la mayor de lo que ocurrió. Todos lo sufrimos en familiares, en amigos sanitarios…

¿Le chirría la gestión de la pandemia?

Absolutamente. A mí y a la mayoría de las personas. Es que parece que no ha pasado nada. Nos alegramos de que se relajen las restricciones, la vacuna ha ido relativamente bien, pero no podemos olvidar lo que pasó. Sí, hay mucha gente que quiere hablar porque no puede volver a pasar.

¿Qué razones les dan para no convocar la Comisión?

Las únicas que conozco son las de la portavoz socialista: como ya se ha superado, para qué vamos a hacerlo. Pero es que no estamos hablando de una clase didáctica. En Castilla-La Mancha hemos tenido una alta tasa de letalidad, murieron muchas personas en las residencias y lo hicieron solas. En los hospitales había gente sentada sin atender, gente que murió sin entrar a la UCI, no había respiradores… Tengo mi opinión personal, pero tenemos que verlo de manera formal y que los expertos nos digan si era lo que se podía o debía hacer.

Los damnificados de la financiación autonómica somos siempre los que nos sentimos orgullosos de pertenecer a España sin pedir nada cambio

¿Qué le parecen las variopintas alianzas territoriales que estos días se fraguan en torno a la financiación autonómica?

En primer lugar, hay que reclamar una financiación justa para la región. Estamos infra financiados. No porque lo diga Ciudadanos sino porque así lo indican estudios independientes. A algunas comunidades autónomas se les riega de dinero que a veces hasta rechazan. ¡Con lo bien que vendría a regiones como Castilla-La Mancha!

Parece que tenemos que renunciar a grandes inversiones y proyectos y cuando los conseguimos, como con la A-43 Ciudad Real-Mérida, nos dicen que ya no se va a llevar a cabo. Los damnificados somos siempre los que nos sentimos orgullosos de pertenecer a España sin pedir nada cambio. Todos deberíamos ser iguales. Hay que reclamarlo con vehemencia.

Si el señor García-Page se reúne con otros presidentes regionales para crear presión, está bien, pero es que también debería plantearlo en el Congreso nacional del PSOE, a su jefe, porque llevan años en eso y ni Rajoy ni el PSOE han estado interesados en mejorar la financiación. Ya sea porque están más necesitados de votos de separatistas, independentistas y radicales o porque no les importa.

¿Qué es lo prioritario de la financiación para Castilla-La Mancha?

La despoblación. Tenemos una población muy dispersa. Los servicios públicos son más caros y a pesar de eso recibimos menos dinero. La baja densidad debe ser factor determinante en la financiación. Hay que pelear por ello. Hay muchas declaraciones en prensa, sin resultados.

¿Y cree que hay que descentralizar instituciones desde el Estado hacia los territorios? Es un debate abierto que también plantean desde la España Vaciada: ¿por qué la sede de los ministerios tiene que estar en Madrid?

En Cuenca se ha conseguido que vaya a estar el Centro de Estudios Penitenciarios. Es un logro de la sociedad civil y va a revitalizar la ciudad. Se ha descentralizado. Antes estaba solo en Madrid.

Pero hay que trabajar más. Page ha anunciado un complemento a los funcionarios que se desplacen a zonas despobladas. Es una propuesta de Ciudadanos. Pero debe ir acompañado de servicios, si no, fracasará. La cuestión de la despoblación es algo a resolver a medio plazo y no pasa solo por descentralizar.

Hablando de servicios públicos, en Castilla y León ha estado a punto de romperse el Gobierno PSOE-Ciudadanos a cuenta de la reforma sanitaria de la consejera de su partido… ¿Cuál es su modelo para la Atención Primaria?

No llegó a romperse y se presentó otra propuesta. La Atención Primaria es un pilar fundamental. Hemos conseguido que el 25% del presupuesto regional vaya a este servicio. Y hay un problema acuciante que es la Salud Mental. Me preocupan especialmente los adolescentes y no se está reforzando el servicio.

Bueno lo que ha trascendido de Castilla y León es que la propuesta de su partido es un modelo con menos sanitarios en el medio rural. Huele a recortes y a cierres rurales. Eso aquí ya lo vimos con Cospedal…

No, en absoluto es el modelo. En las zonas rurales despobladas debe haber funcionarios con complemento salarial y con condiciones laborales dignas. Pero eso en un pueblo y en una capital. Y dotarles de servicios.

¿Cómo interpreta la reforma de Verónica Casado? ¿Hay una posición distinta según comunidades autónomas o hay una política específica de Ciudadanos sobre la Atención Primaria, en particular en el área rural?

No conozco profundamente el caso de Castilla y León. Queremos reforzar la Atención Primaria y lo decimos aquí, en Madrid y me imagino que también en Castilla y León. Sin saber los pormenores no puedo decirle, pero me extrañaría.

Esta semana han anunciado que insistirán en las Cortes para llevar, esta vez directamente al Congreso, una petición para poner en marcha una Ley Antiokupación. El PSOE ha reconocido que el problema no está generalizado en la región. ¿Qué cifras manejan ustedes para insistir dos veces?

En la Sagra, en el Corredor del Henares… Y que se lo pregunten a quien lo sufre. Cuando era concejala en Albacete, hace unos cuatro años parecía que no había problemas de ocupación y no es cierto. Tratar de taparlo no es la solución.

Llevamos proponiendo medidas hace años. No se ha hecho nada. Pedro Sánchez ha guardado en el cajón la propuesta de proyecto de ley que le hemos enviado desde las Cortes regionales. Como abogada he llevado estos temas y es una auténtica mafia.

La vivienda es una preocupación ciudadana. La Ley regional de Vivienda lleva desde 2015 en el cajón...

Habrá sacarla adelante. Sería lo normal para que los jóvenes puedan independizarse.

¿Por qué cree que está en el cajón? Es cierto que es una ley de Podemos…

Bueno, hay que sacar el tema. Nadie está diciendo que se saque la ley de Podemos ni que se haga según los dictados de ningún partido político. La ley debe ser para los castellanomanchegos que quieran una vivienda.

Apoyamos las reivindicaciones en GEACAM. También las de los informáticos interinos del SESCAM. Durante un tiempo lo podrán suplir con empresas privadas, contratando servicios externos, pero esperemos que se resuelva

Llevamos un año con dos conflictos laborales enquistados: en GEACAM y los informáticos del Servicio de Salud que llevan casi un mes en huelga. ¿Les preocupa?

Sus reivindicaciones son claras y además las apoyamos. Me parece increíble que a los trabajadores de GEACAM se les hayan recortado meses de trabajo cuando todos hablamos de cambio climático.

En cuanto a los informáticos, hay interinos con 20 años de antigüedad y no se les reconoce. La Unión Europea ha dicho que eso es un fraude de ley y además está a punto de salir una ley que deben desarrollar las comunidades autónomas. No sabemos lo que va a salir, pero corremos a sacar una oposición para que esta gente no esté dentro de esa cobertura legal. Es raro, es raro.

Lo más grave es que no tienen interlocutor y más con un partido que se considera progresista. No se quiere hablar. Deben sentarse a negociar.

¿Les consta que esta huelga esté teniendo repercusión en la gestión del SESCAM ahora que casi todo es telemático?

Claro, es que es todo el sistema. Si se quiere que una radiografía llegue, ha de pasar por un sistema informático. Durante un tiempo lo podrán suplir con empresas privadas, contratando servicios externos, pero… Esperemos que se solvente el conflicto antes de que lleguen a sufrirlo los pacientes.

Nos parece muy mal que el Gobierno de Castilla-La Mancha vaya a gravar el recibo del agua a los castellanomanchegos por no haber sabido hacer el trabajo de depurar

Este lunes 4 de octubre se celebra Mesa Regional del Agua y se hablará, por ejemplo, de depuración. ¿Llevarán alguna propuesta?

Nos alegramos de que se hable de depuración. ¡Qué maravilla! Recuerdo llevar a los últimos presupuestos la propuesta de una depuradora para Tobarra. Creo que ha se ha pagado un millón de euros en multas. Es competencia de la Junta. Está presupuestada y no se ha hecho absolutamente nada. Es grave. Hablamos de la batalla del agua, somos grandilocuentes y parece que estamos enfrentados con Valencia, con Murcia, con Madrid… Mientras, lo pequeño no nos importa. Hay que hacérselo mirar.

También sobre la mesa está la futura Ley regional de Aguas que traerá consigo un nuevo impuesto autonómico que deja fuera al sector agrario y a la industria agroalimentaria, pero que va a repercutir en los hogares. ¿Qué opina?

Mal. Es gravar a los ciudadanos con un impuesto injusto por no haber sabido hacer el trabajo de depurar. Hemos preguntado a nuestros europarlamentarios y esto no viene de Europa. Es una imposición del Gobierno de Castilla-La Mancha que quiere gravar el recibo del agua a los castellanomanchegos. Y se debe a su mala gestión.

En Ciudadanos son partidarios de bajar impuestos y eso se hace con cambios en el gasto público. Usted ha hablado de “racionalizarlo”. ¿Eso significa recortar?

No. ¿Por qué se va a recortar? Es quitar doble imposición. Si como vecino pago doblemente por un servicio que me prestan Junta, Ayuntamiento y Diputación… Se trata de evitar el gasto superfluo. Y lo hay. Como por ejemplo las fundaciones… Vamos a evaluar a dónde va cada euro de nuestros impuestos y si es rentable. Tenemos un modelo distinto al socialista. El modelo liberal es diferente pero cuando una sociedad ha prosperado lo ha hecho con medidas liberales.

El PP llevará al Debate sobre el Estado de la región que se celebra esta próxima semana el tema de la bajada de impuestos como una de sus propuestas estrella. ¿Y ustedes?

Esperaré al día del debate. Hay que mantener la sorpresa y el misterio. La propuesta del PP no es ninguna novedad. Ya la ha traído tres o cuatro veces.

Una encuesta reciente dice que los políticos son la mayor preocupación de los castellanomanchegos y que los líderes regionales, provinciales o locales tiene “poco sentido común”

Sí, cuando preguntas la gente dice que los políticos son incapaces de ponerse de acuerdo, que están enfrentados. En el Telediario hasta se tiran piedras, crecen los extremismos… No veo noticias sobre acuerdos por ejemplo para contar cómo se decide a dónde van a ir los fondos Next Generation todos a una. Que, por cierto, no lo sabemos. Ni tengo idea de los centenares de proyectos, ni a dónde van…

La política la entiendo como un acuerdo, pero claro, es menos morboso. No genera titulares ni videos virales.