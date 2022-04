¿Cómo lograr que los alumnos se 'enganchen' al ámbito escolar?: a debate en un Congreso internacional en Cuenca

El campus de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en Cuenca acogerá el IV Congreso Internacional ‘Engagement de los Alumnos en la Escuela: Perspectivas sociales y psicológicas’ (CIEAE2022), entre el 19 y el 22 de Julio de este año, tanto en formato presencial como online y en tres idiomas: español, inglés y portugués.

Por primera vez se celebra fuera de Lisboa, donde surgió en el año 2013 con una primera edición y otras dos más en 2016 y 2019. Fue una iniciativa de Feliciano H. Veiga, catedrático y coordinador del Doctorado en Educación- Psicología Educativa, en el Instituto de Educación (IE) de la Universidad de Lisboa (UL).

Es un foro de reflexión y análisis. Sus objetivos pasan por discutir los resultados de la investigación socioeducativa, activar los intercambios entre investigadores, profesores y profesionales de la Psicología y la Educación, y contribuir a la mejora de los sistemas educativos.

“Queremos debatir sobre el engagement y sobre la educación en general, buscando la multidisciplinaridad desde perspectivas sociales, psicológicas y educativas”, explica la profesora de la UCLM y presidenta ejecutiva del Congreso, Isabel Martínez, que cuenta con publicaciones sobre el tema y que reconoce que en esta ocasión el impacto de la pandemia en el ámbito escolar estará muy presente. “Una de los cambios que ha introducido es el cambio hacia lo online”.

La temática a debate es amplia y en envío de propuestas está abierto hasta el próximo 24 de abril: desde la evaluación, las influencias sociales y contextuales, las variables personales y psicológicas, el rendimiento, éxito y fracaso académico, la inclusión y la diversidad, las nuevas tecnologías o el papel de los padres y profesores en la escuela.

Está dirigido a investigadores y profesionales de diferentes áreas disciplinarias y contempla aportaciones desde la educación, la psicología, la pedagogía, la sociología o las centradas en la enseñanza de contenidos específicos (matemáticas, idiomas, artes, educación física, ciencias y tecnología).

Entre los ponentes estarán el propio Feliciano H. Veiga, Ze Wang, profesora de Estadística, Medición y Evaluación en Educación en la Universidad de Missouri (EE.UU.)y Xavier Bonal es catedrático de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona, además de director del centro Globalización, Educación y Políticas Sociales (GEPS).

Isabel Martínez explica que en el Congreso se hablará de ‘engagement’, el compromiso o la motivación respecto al ámbito educativo desde la Primaria hasta la universidad, tanto desde el punto de vista académico como desde otras perspectivas (las de los propios alumnos y sus particulares situaciones personales).

El fracaso escolar está directamente relacionado con el 'engagement' escolar. Y es una constante en los sistemas educativos de todos los países desarrollados, según desvelan varios estudios internaciones dirigidos la Internacional Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) y por la triple organización UOE: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) y Statistical Office of the European Communities (EUROSTAT).

Pero los datos se agravan todavía más en España, tal y como reflejan los informes trienales PISA (Programme for International Student Achievement) que sitúan a nuestro país por debajo de la media de los países de la OCDE en competencia lectora, matemática y científica.

“España no ha obtenido las mejores puntuaciones”, recuerda la docente, que apunta las diferencias “no solo entre comunidades autónomas, sino entre colegios e incluso según el mes de nacimiento del alumno. Estadísticamente los niños y niñas nacidas en enero tienen menos fracaso escolar . Y hay más diferencia incluso en eso que entre comunidades autónomas”.

Según Eurostat, en 2018 España fue el primer país de la Unión Europea en abandono escolar, con una tasa del 17,9% de jóvenes entre 18 y 24 años que han abandonado tempranamente el sistema educativo.

Los datos ofrecidos por el Gobierno de Castilla-La Mancha el pasado mes de octubre apuntan a que, en una década, se ha reducido a la mitad el número de repetidores en las aulas. En concreto, se pasó en Educación Primaria de un 6,2% de repetidores a un 3,1%, con cifras del curso escolar pre COVID y en cuanto a Secundaria el porcentaje ha pasado del 18,8% al 10,4%.

El Congreso abordará las “variables externas o perspectivas sociales que van desde la propia familia a todo el entorno escolar y hasta el país en el que vive. Eso incidirá en el ‘engagement”.

Que un estudiante se ‘enganche’ a la escuela o no tiene mucho que ver con el rendimiento académico. Sin embargo, advierte Isabel Martínez, “no es lo más importante porque hay que tener en cuenta el bienestar del alumno o su autoestima e incluso el nivel de inteligencia emocional”.