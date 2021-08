"Los médicos vienen dos horas, otros días una hora y otros, ninguna": alcaldes en pie de guerra para recuperar su Atención Primaria

Falta de respuesta. Es en lo que coinciden los alcaldes de las localidades de Mestanza, Brazatortas, Hinojosas de Calatrava, y Cabezarrubias del Puerto ante la delicada situación por la que pasa la atención primaria en estas localidades. Los cuatro pueblos se han puesto de acuerdo para presentar miles de firmas exigiendo la vuelta de la Atención Primaria para sus vecinos y vecinas, y también han dirigido cartas y solicitudes a la consejería. Todo, sin recibir respuesta, a pesar de que la situación es "crítica".

Y ya comienzan a pensar en medidas que les ayuden a que su problema sea más visible, en la comarca, la provincia y la región. El alcalde de Mestanza, Santiago Buendía, explica que no se descarta la posibilidad de cortar las carreteras de la zona, para poder protestar por la falta de atención diaria que los pueblos sufren desde hace meses. "Los médicos vienen dos horas, otros días una hora y otros, ninguna". Y cuando los profesionales sanitarios no llegan, tampoco avisan, lamenta el edil, del PP.

Para Buendía, el problema está claro y es que se trata de un asunto político que finalmente tiene sus consecuencias entre vecinos y vecinas de la localidad. El delegado de Sanidad, Francisco José García, "lleva muchos años tan cómodo en su sillón", recalca el edil, y por eso no ha solucionado la situación. Una "desfachatez", como lo describe el alcalde. "Lejos de solucionarse pese a las promesas propagandísticas del delegado provincial de Sanidad y tal y como veníamos advirtiendo, la atención primaria en el municipio de Mestanza se ha visto muy agraviada este verano”, ha afirmado.

El problema es muy similar que en otras localidades y es que no hay suficientes citas de atención primaria. "En Mestanza llevamos ya seis meses con una atención médica en precario, donde sólo tenemos un médico presencial unas horas a lo largo de la mañana semana tras semana y nadie explica qué decisiones se van a tomar", afirma. La médica de la localidad se jubiló y su plaza nunca se cubrió, afirman.

Por eso, lamentan que García siga "impasible" ante las reacciones de la comarca, recordando que se juntaron miles de firmas que se entregaron ante la delegación provincial. "No quiere reconocer que con Cospedal, con Rajoy, con Zapatero y con todos los anteriores presidentes, teníamos médico y ATS, todos los días, de lunes a viernes en Mestanza”, afirma, a la vez que advierte: "ahora no vengan a hablar de despoblación".

"Hemos llegado a este punto, a esta radicalidad de plantear manifestaciones porque no tenemos contestación alguna y este alcalde representa a todos los vecinos de Mestanza. Pues así habrá de ser", afirma Buendía. Los problemas se los hacen llegar directamente desde la ciudadanía. "Me voy a tomar un café y me preguntan que qué hago. Porque pides una cita y te dan para 10, 12 o 15 días incluso. Y si no vienen, no avisan ni ponen un cartel en la puerta. Nadie da explicaciones de nada, y los usuarios no saben qué hacer, si irse a Puertollano a Urgencias, o qué", recalca el edil.

Por eso, advierte de que el delegado de Sanidad debe "velar por gestionar la sanidad pública y no por el partido". "El delegado está cómodo y le echa la culpa a otros gobiernos, no es digno de estar donde está sentado", concluye Buendía.