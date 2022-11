Paco Núñez pide a Page que rompa con el PSOE antes de que Sánchez “rompa España”

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que “ha llegado el momento” de que Emiliano García-Page cumpla su palabra y “rompa el PSOE” para evitar que Pedro Sánchez “rompa España” porque, de lo contrario, se habrá convertido en un “fraude para los castellanomanchegos” y en “uno más de los que apoya esta deriva que pone en riesgo nuestro país”.

Así, Núñez ha recordado que Page afirmó en 2018 en una entrevista que “antes de que se rompa España, se rompería el PSOE”, por ello ha preguntado “qué va a hacer Emiliano”. “¿Va a estar dispuesto a plantear en Ferraz y en Moncloa una posición determinada que evite anular el delito de sedición y abaratar las penas a los que quieren romper nuestro país o lo va a dejar en un titular de prensa y va a permitir que Sánchez continúe con su camino?”.

Así lo ha indicado en Torremocha del Campo, donde está presidiendo el Comité de Alcaldes del Partido Popular de Guadalajara, junto al presidente provincial del PP, Lucas Castillo, ha informado el partido. Núñez ha incidido en que lo que ha presentado Sánchez, de la mano del independentismo, es la ruptura del país, ya que hay un grupo de independentistas que han anunciado “que van a volver a intentar” el “bochorno del pasado, cuando se quiso romper el país e independizar una parte del mismo”.

“Esos mismos anuncian que lo quieren volver a hacer”, ha recordado, al tiempo que ha criticado que, en lugar de proteger al país, lo que hace el PSOE “es abaratar las penas por si alguien lo quiere volver a intentar, además, le salga gratis”.

Por ello, es el momento de que Page diga si llevará a efecto “romper el PSOE antes de que se rompa España” o “va a seguir anclado en la posición del socialismo de Sánchez y protegiéndolo por acción o por omisión” porque todo el que no esté en la defensa de España, de la Constitución y del Estado de Derecho “está en contra”.

En peligro “nuestra fortaleza como país”

“Solo una España unida y fuerte puede garantizar que nuestros pueblos puedan crecer, generar empleo y ser dinámicos”, ya que “cualquier elemento que ponga en riesgo la unidad nacional y nuestra fortaleza como país lastra las posibilidades de los municipios para avanzar y crecer”, ha dicho Núñez.

El presidente regional del PP ha aseverado que “estamos ante un momento crucial para el futuro de España”, donde es “fundamental tener las cosas claras”. “Hoy no valen las medias tintas, ya que está en juego la unidad de España, la Constitución y el Estado de Derecho”. “Hay que tener claro si se está con España o se está en la mesa sentado con Sánchez y ERC, no se puede estar en medio”, ha añadido, al tiempo que ha aseverado que “estar en medio hoy y no tomar partido, lo que hace es contribuir a la pérdida de la fortaleza de nuestro país y de nuestra Democracia”.

Por último, Núñez ha afirmado que “en política, lo que nos compromete, es lo que votamos”, por lo que entiende que Page, después de sus declaraciones en 2018, ordenará a sus parlamentarios nacionales en el Congreso votar en contra de la modificación del Código Penal para eliminar el delito de sedición.