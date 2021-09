Page califica de "legítimo" el pacto Puig-Moreno sobre financiación autonómica, pero advierte: "No se trata de que peleemos"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha referido hoy a la reunión que han mantenido los presidentes de Andalucía y la Comunitat Valenciana, Juan Manuel Moreno Bonilla y Ximo Puig sobre financiación autonómica con un pacto al margen de PP y PSOE para mejorar el montante que reciban ambas comunidades autónomas. Desde Castilla-La Mancha, Page lo califica de “normal y legítimo”, ha dicho en un acto celebrado en Guadalajara.

“Hacen bien”, decía, pero a la postre cree que “si queremos tener cada vez mejor financiación no se trata de que peleemos las comunidades autónomas a ver quién le quita a otra. Ese es el debate confuso”.

En opinión del jefe del Ejecutivo castellanomanchego “no se trata de que Castilla-La Mancha tenga mejor financiación porque la pierda Catalunya o Madrid, sino porque el conjunto de la riqueza que genera España se dedique a cubrir los servicios básicos”.

Page ha resaltado la importancia de la descentralización de la gestión de la Educación, la Sanidad o los Servicios Sociales. “Si en vez de gestionar aquí lo tuviera que decidir un ministro, que no ven mas allá de la Castellana… No se dan cuenta de que fuera de la M-30 hay otro país”.

Ha anunciado una próxima reunión de “algunos presidentes autonómicos, no tardando”. De hecho, hace justo ahora tres años que se firmó una declaración institucional en Zaragoza entre el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, el de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; el del Principado de Asturias, Javier Fernández; La Rioja, José Ignacio Ceniceros; Aragón, Francisco Javier Lambán y Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Todos ellos pidieron entonces una reforma de la financiación autonómica que atendiese al gasto real en las competencias transferidas.

"Voy a trabajar muy duro por definir claramente un escenario para que el modelo de financiación no obligue a los españoles a irse a vivir a las grandes ciudades. Hay que financiar servicios donde la gente vive. No hay sostenibilidad ambiental y social si no hay sostenibilidad económica”, ha concluido.