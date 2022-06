Piden el cese del alto cargo del Consejo de Seguridad Nuclear que fue a un acto en pro del cementerio de Villar de Cañas

Fue el pasado 24 de mayo. El ayuntamiento de Villar de Cañas, una localidad conquense gobernada por el PP, organizó una jornada a favor del cementerio nuclear en la localidad, un proyecto que se dio por finiquitado ya a principios del 2020. La jornada la clausuró Javier Dies, consejero miembro del Consejo de Seguridad Nuclear. Un hecho “muy grave” para la Plataforma en contra del Cementerio Nuclear en Villar de Cañas, al considerar que pone en entredicho la objetividad que debe tener el órgano gubernamental a la hora de decidir el futuro y la ubicación del Almacén Temporal Centralizado, ATC, el cementerio nuclear.

“Es llamativo que no haya tenido la repercusión que merece un hecho tan grave como que un consejero del CSN acuda a un acto de propaganda, apoyando a un colectivo que defiende el ATC en Villar de Cañas que sigue todavía pendiente de solución por parte del Consejo”, recalca Carlos Villeta, portavoz de la iniciativa, que reúne a varias decenas de organizaciones, y también miembro de Ecologistas en Acción.

Es “incomprensible”

Es por eso que piden su cese o dimisión. “Es incomprensible que un consejero acuda a un acto así y, además, haga una encendida defensa del ATC, junto a miembros del lobby nuclear que también estaba presente”, señala Villeta. “Es necesario que todo el mundo comprenda que el Consejo de Seguridad Nuclear debe evaluar de forma objetiva todos los procedimientos, planes y proyectos relacionados con instalaciones nucleares y radiológicas. Son ellos los que emiten informes fundamentales para que el Gobierno tome una decisión y que son vinculantes, siempre que sean negativos”, explica Villeta.

Desde el Movimiento Ibérico Antinuclear también manifestaron su rechazo al “partidismo” del consejero en “pleno proceso de alegaciones sobre el 7º Plan de Residuos Radiactivos”. Criticaron también que Dies no respetó la “imparcialidad que se supone al CSN” a la hora de informar sobre el Plan de Residuos y sobre la construcción del ATC. Además, recuerdan las dudas que se generaron a la hora de proponer Villar de Cañas como ubicación del ATC, por informes del mismo Consejo de Seguridad Nuclear. “Técnicos del área de geología notificaron a la dirección que los análisis constataban las características desfavorables del lugar y carencias en los estudios geotécnicos e hidrogeológicos”, recuerdan.

“Desde nuestro punto de vista, Dies ha hecho un daño tremendo a la objetividad del Consejo y por eso debería dimitir”, coincide Villeta, miembro también de Ecologistas en Acción. “Debería dejar su puesto, porque vulnera de forma flagrante el mandato para el que fue elegido como consejero, que es hacer una evaluación objetiva y desde el punto de vista técnico, y ha actuado como un político en un acto propagandístico y en defensa de una postura. Tiene que evalur las dos, y eso debería haberlo hecho a posteriori, pero es que todavía no está nada decidido. Si no dimite, debería de abstenerse de decidir sobre el Plan”, recalca el ecologista. En caso contrario, ya ha anunciado que la Plataforma iniciará un proceso de recusación, “al considerar que no está capacitado para participar en este aspecto”.

“En el plan se opta por el ATC”

Por otro lado, desde la Plataforma lamentan que en el proyecto de Plan ya “se opta por el ATC”. Así lo asegura Villeta, y señala que es una postura clara, frente a otras opciones como serían los Almacenes Temporales Descentralizados, “si se llegan a hacer”. “Se descartan, porque dicen que no cumplen los requisitos. Nosotros desmontamos sus teorías de que un ATC es mejor por aspectos económicos y de impacto ambiental”, afirma Villeta.

Por otro lado, hace referencia al almacenamiento geológico profundo, cuya construcción ha vuelto a posponerse. “Vemos excusas nuevas para escurrir el bulto y no pagar el coste, que estaría sobre los 10.000 millones. Sin embargo, en el último plan pone que son más de 3.000. Es algo absurdo, porque el que está operativo, en Finlandia, es la mitad de lo que sería el español y ha costado 5.000”, concluye Villeta.