Pintan una bandera de España sobre arte rupestre del Neolítico en la provincia de Ciudad Real

Vandalismo sobre pinturas rupestres en la provincia de Ciudad Real. Ha vuelto a ocurrir. Esta vez sobre las pinturas de época neolítica del Peñón de la Garganta del Muerto en Solana del Pino (Ciudad Real).

“Un grupo de amigos que venían de hacer la ruta de la Virgen de la Cabeza este fin de semana se encontraron con la pintada”, relata Miguel Ángel Duque, vicepresidente de la Asociación Naturalista Aullidos de Sierra Madrona.

Se trata de un peñón que alberga pinturas esquemáticas de entre seis mil y siete mil años de antigüedad en la zona que, según Duque, se conoce como Garganta del Muerto, a apenas unos metros de la carretera de Puertollano a Andújar, en Jaén. “Está en una finca de propiedad privada y sin ningún tipo de protección”, explica, que se encuentra junto a un pequeño arroyo.

“Hace unos años se llevaron un trozo de piedra”, lamenta, para recordar que el arte rupestre de la Península Ibérica está reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. “Tienen que haber ido a propósito. Han tenido que llevar una escalera o subirse a un coche y pintarlo. No sé. Tiene que ser gente que viva cerca”.

Las pinturas aparecen sobre la cara este de un peñón de cuarcita aislado y semienterrado de unos ocho metros de alto y nueve de ancho, según un informe publicado por la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Valle de Alcudia. “Consta de un panel, con siete figuras antropomorfas de líneas quebradas, con trazo grueso y poco firme (…) Recientemente la mayoría de estas figuras han sido expoliadas”.

La alcaldesa de Solana del Pino, Josefa Poyatos, ha confirmado a Europa Press que la Guardia Civil ya tiene conocimiento de lo sucedido y también se ha comunicado a la Diputación de Ciudad Real y al Gobierno de Castilla-La Mancha.

Sobre quiénes han podido ser los autores de estas pintadas, la alcaldesa del PSOE ha asegurado que "en el pueblo --de 300 habitantes-- nos conocemos todos", pero "no podemos acusar a nadie". "Como pensar, podemos pensar que ha sido gente que no es afín a nuestras ideas, pero nosotros no podemos echarle la culpa a nadie", ha apuntado.

"Llevamos muchos años denunciando lo mismo: hay un patrimonio cultural muy grande que está abandonado. Nadie quiere saber nada. No se hacen los estudios suficientes y por tanto ni se pone en valor ni se protege. Tal vez sea porque están en fincas privadas", lamenta Duque.

Solana del Pino es uno de los más ricos en yacimientos de arte rupestre del Valle de Alcudia y Sierra Madrona. A las de la Garganta del Río Muerto se suman La Covatilla del Rabanero, el Collado del Águila, Puerto Calero y Peñón Amarillo.

Hace menos de un mes, otro destrozo en Herencia

No es el único acto vandálico reciente. Unos kilómetros hacia el norte de la provincia, en Herencia, unos desaprensivos destrozaron el Abrigo de ‘La Rendija’, una gruta natural abierta en la sierra. Tiene 17 metros de ancho, ocho metros de profundidad máxima y un metro de altura como promedio. Atesora en sus paredes interiores y en su techo unas valiosas pinturas rupestres de tipo esquemático en negro y rojo.

A eso se suman los expolios a lo largo del tiempo en la región. El más sonado recientemente fue el que puso de manifiesto el arqueólogo Alexis Armengol. Identificó varias piezas de arte rupestre desaparecidas de Castilla-La Mancha en el Museo de Arqueología Nacional de Saint-Germain-en-Laye, en Francia. En el país vecino se han encontrado piezas que, precisamente, proceden de Solana del Pino.

La riqueza pictórica rupestre en esta provincia es abundante, en particular en la comarca: en Fuencaliente, en Almodóvar del Campo, en Brazatortas, en Mestanza o en Cabezarrubias del Puerto. En noviembre del año pasado se reveló el hallazgo de nuevas pinturas en la localidad de Mestanza que también formarán parte de la riqueza patrimonial con la que Ciudad Real aspira a convertirse en Geoparque.

"Necesitamos valorar el arte prehistórico, es muy frágil y difícil de conservar"

“Me causa rabia, pena e indignación. No puedo entenderlo, independientemente de lo que se haya pintado”, decía la viceconsejera de Cultura de Castilla-La Mancha, Ana Vanesa Muñoz.

“No pasaban por allí porque es una zona de difícil acceso. Se ha hecho a propósito. Es un dolo por ignorancia que atenta contra nuestras raíces”, decía visiblemente enfadada.

“Nos esforzamos desde las administraciones, los investigadores y los docentes por poner en valor este patrimonio y estos hechos nos confirman que tenemos que seguir divulgando y concienciando para hacer entender que esto es delincuencia. No tiene otro nombre. Necesitamos valorar nuestra historia y el arte prehistórico, que tiene miles de años, es muy frágil y muy difícil de conservar”.

Hace apenas unos días se comenzaba el proceso para tratar de restaurar las pintadas en el yacimiento ‘La Rendija’ de Herencia. En parte serán irrecuperables, reconoce la viceconsejera de Cultura. “Vamos a tener que hacer maravillas para limpiar y recomponer. Son pintadas tan agresivas que se han cargado las originales. Es una desolación… Hablamos de pigmentos del Neolítico…” y la historia ha vuelto a repetirse.

Reconoce que “los recursos son limitados y después te vienen cosas impredecibles como Filomena, a lo que se suma el paso del tiempo. Tener que dedicar parte del presupuesto a reparar actos vandálicos es horroroso”.

La viceconsejera explica que, al margen de los cortos recursos económicos, “las herramientas legales son escasas, aunque se lo hemos comunicado al SEPRONA. Es cierto que hay figuras de protección, pero en este caso es complejo al encontrarse en el medio natural. Igual que le digo que es difícil protegerlo, también lo es acceder a las pinturas”.

En su opinión, “se puede hablar de ensañamiento. Es hacer daño por hacerlo. Qué pena esta destrucción en una sociedad que se supone que avanza”, lamentaba para recordar no solo los dos últimos casos en Castilla-La Mancha sino también el ocurrido en el Parque Natural de Despeñaperros, en Jaén, a no muchos kilómetros de esta zona de Ciudad Real.

Muñoz explica que Castilla-La Mancha es una de las regiones con mayor número de expresiones artísticas del Arte Rupestre del Arco del Mediterráneo en la Península Ibérica. “Cada año organizamos una semana dedicada a la divulgación. Les pido que lean. No hacen daño al propietario sino a toda una región y a todo un país” y confía en que sean actos puntuales. "Espero que no se repita".