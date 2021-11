La Policía Local de Albacete denuncia que no se les ha pagado las jornadas voluntarias hechas durante la 'No Feria'

Sin abonar las jornadas extraordinarias y voluntarias hechas durante la 'no feria', y sin recibir explicaciones. Es la situación que denuncian desde el Sindicato de Policía Local de los agentes en Albacete. Juan Pedro Rodríguez, secretario regional del sindicato, explica que el acuerdo fue que los agentes realizarían entre 640 y 680 jornadas extraordinarias, pero a cambio de un pago prorrateado en tres meses. No han recibido el primer pago en octubre, según se había acordado el pasado 7 de septiembre, cuando se decidió también levantar el encierro que marcaba otro conflicto laboral entre el cuerpo y el Ayuntamiento.

"Ni el alcalde ni la concejala han dicho nada. No hemos recibido ninguna explicación, ni nosotros ni ninguno de los sindicatos con quienes hicimos un escrito conjunto", recalca Rodríguez. Desde el SPL consideran que es una "tomadura de pelo" y una "muestra más del trato que vienen dispensando al cuerpo de la Policía Local.

"Se puede entender que no diera tiempo a incluir las retribuciones de las jornadas en el mes de septiembre, ya que el expediente administrativo necesita de varias gestiones que no dio tiempo a realizar antes de cerrar la nómina de septiembre, pero ha llegado la nómina de octubre, y tampoco han sido abonadas", recalcan desde el sindicato que lo considera un "grave incumplimiento" y una "falta de respeto".

"Nos parece también una falta de responsabilidad que por parte de la Concejala de RRHH y Seguridad, no se haya comunicado con antelación a los representantes de los trabajadores, que no iba a ser abonado el módulo del mes de octubre, ni de los motivos o las posibles soluciones", señalan desde la organización. Han recalcado que no descartan volver a las movilizaciones si no se abona lo correspondiente a octubre y noviembre el próximo mes.