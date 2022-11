La arenga de Núñez a alcaldes del PP de Castilla-La Mancha que elude hablar de agua o del ATC: “Que Feijóo gane las elecciones”

“Nuestro objetivo es que Feijóo gane las elecciones”. Ha sido el mensaje que hoy ha trasladado el presidente del PP castellanomanchego a los alcaldes y portavoces de la formación convocados en Ciudad Real en un acto en el que Paco Núñez ha estado arropado por el coordinador general del PP nacional, Elías Bendodo.

Núñez les ha pedido trabajar para “cambiar el Gobierno para cambiar el destino de Castilla-La Mancha”. En clave electoral y “a ganar, a ganar, a ganar”. Ha sido la consigna de Bendodo a los 'populares' castellanomanchegos con mando en plaza en algún punto de la región y en la confianza de que Núñez sea “el próximo presidente” en la región. No ha sido proclamado oficialmente como candidato- y el propio Emiliano García-Page ironizaba sobre ellos en el pasado Debate sobre el Estado de la Región .“Yo creo que a estas alturas será usted candidato. No hay tiempo… No me preocupe”, decía con sorna el presidente regional el pasado octubre.

Hoy Elías Bendodo ha querido despejar dudas: Paco Núñez cuenta con la bendición del presidente nacional. Alberto Núñez Feijóo estará este jueves estará en Guadalajara dentro de una campaña de los 'populares' de la región que, desde el pasado septiembre, quiere explicar “puerta a puerta” sus propuestas para los autónomos.

Bendodo ha resaltado la capacidad de trabajo del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Es “el único” máximo dirigente autonómico de la formación que, según su agenda pública, tiene un acto “todos los días”, decía. Tanto Bendodo como Núñez han pedido a los alcaldes que “salgan a la calle”.

El coordinador nacional del PP también ha tenido palabras para García-Page. “Es ”Sanchista por dentro y Pagista por fuera“.

Hablar de sedición, pero sin tocar cuestiones como el trasvase o el ATC

Núñez y Bendodo han dedicado buena parte de su intervención a reprochar al Gobierno de España su intención de modificar el delito de sedición. El presidente del PP ha acusado a Emiliano García-Page de “dar la orden” para evitar que esta cuestión, que excede las competencias autonómicas, se debata en las Cortes de Castilla-La Mancha. “Me pregunto por qué”, decía Núñez. “No se atreve”, aseguraba, para anunciar que se dirigirá a García-Page para reclamar que se sume al comunicado aprobado por el Comité de Dirección del PP castellanomanchego que rechaza modificación del delito de sedición, incluso pese a las voces que apuntan que es necesario homologarlo con las penas que se aplican en el resto de Europa.

Con el PP castellanomanchego centrado en el argumentario del partido nacional y en levantar el ánimo a los alcaldes, tras una encuesta interna del PP que revela que no se lograrían las victorias deseadas en los próximos comicios, hoy ni Bendodo ni Núñez se han referido a dos cuestiones de actualidad regional. En las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado el PP defiende seguir trasvasando del Tajo al Segura y reactivar el basurero nuclear en Villar de Cañas (Cuenca).

PSOE y Gobierno regional han salido en tromba hoy respecto al agua y al trasvase Tajo-Segura. El número 2 del PSOE regional Sergio Gutiérrez ha pedido “coraje” a Paco Núñez para que pida la retirada de la enmienda que busca perpetuar la derivación de agua desde las cabecera del Tajo, no solo para consumo humano sino también para regadío u otros usos.

Esta enmienda del PP en el Congreso pide duplicar el agua trasvasada del Tajo a Murcia y pone en riesgo el plan del Alto Guadiana. Si tuviera coraje u valía @paconunez_ exigiría retirarla hoy mismo. Eso sería cumplir el pacto del agua pero hoy no admiten preguntas. Intolerable pic.twitter.com/IWquYStzfW — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) 2 de noviembre de 2022

Desde Talavera de la Reina, Emiliano García-Page afirmaba que el PP que dirige Núñez “lo único que está echando son cuentas electorales”, lo califica de “triste” y sostiene que en Madrid hacen poco caso a la dirección del PP de Castilla-La Mancha, según declaraciones recogidas por Europa Press. Por eso, y respecto al trasvase -con una cumbre del agua promovida por el PP en Murcia y la Comunitat Valenciana- ha instado a Paco Núñez a “plantar cara” al partido en contra del “mazazo” que suponen para el pacto regional del agua.

Los cerros de Úbeda están más cerca de Murcia que de Entrepeñas y Buendía, pedimos al Partido Popular de Castilla - La Mancha, Cuenca y Guadalajara una postura clara y sin divagaciones, una píldora sin azúcar Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía

Su portavoz era todavía más contundente. Blanca Fernández sostiene que “el PP de Núñez que es el máximo exponente del cinismo político. Está claro que el plan es basura nuclear aquí y el agua para Murcia” pero que no habrá “guerra” del agua. Da por “cerrada” la cuestión del trasvase porque “hay que respetar la ley” en lo que se refiere a los caudales ecológicos que necesita el río, de acuerdo a la Directiva europea del Agua.

“El Tajo no da para más y hay que hacer ver que la región debe desarrollarse a través del agua y decirle al señor Núñez que si no tiene otro proyecto se lo debe hacer mirar para que de una vez nos dejen en paz a Castilla-La Mancha”.

Los ribereños de cabecera condenan el “nuevo ataque” del PP al Tajo y a sus pueblos

La Asociación de Municipios Ribereños han condenado “el nuevo ataque del Partido Popular al Tajo y a sus municipios” al pedir “dejar en suspenso el cambio normativo que propició el ahorro de 55hm3 en la cabecera desde que se aprobó hasta mayo”.

Los ribereños , integrados por municipios que también gobiernan los 'populares', vuelven a “sentirse traicionados”, después del “enésimo balón arriba colgado por Núñez para no enfrentarse directamente a su partido o contarle la verdad a sus votantes”. “No hay excusa que valga, ni planes hidrológicos de ciencia ficción, ni debates, ni grandes consensos para maquillar y atenuar una verdad que les avergüenza: el Partido Popular estuvo, está y estará a favor del Trasvase Tajo-Segura”.

No cederán “un centímetro” y han indicado que “al igual que el presidente de la región, Emiliano García-Page, exigen que el Partido Popular retire la enmienda sobre el Trasvase Tajo-Segura y demandan a Núñez que se adhiera a su exigencia”.

“Los cerros de Úbeda están más cerca de Murcia que de Entrepeñas y Buendía, pedimos al Partido Popular de Castilla - La Mancha, Cuenca y Guadalajara una postura clara y sin divagaciones, una píldora sin azúcar”.

Para los Ribereños, la modificación de las reglas del Trasvase ha sido un gran paso, “aunque no definitivo”, en la batalla por la defensa del río. “Cambiar la inercia trasvasista cuesta mucho, es una lucha permanente entre David y Goliat, una piedra enorme que mover montaña arriba para que cada dos por tres la oposición pretenda poner palos en las ruedas por intereses electorales en su feudo de la Región de Murcia”.

“La oposición a esta modificación, que ha propiciado una reducción de 55hm3 en el Trasvase junto a los 47hm3 ahorrados por las decisiones del Ministerio, es absolutamente ajena a la ciencia y se opone frontalmente a las recomendaciones de Europa y las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que también ponen en duda”, critican desde la Asociación.