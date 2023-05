Ciudad Real y la coalición “única” para el 28M que se parece a Sumar: “La unión de la izquierda no puede ser una quimera”

Fueron “meses de incertidumbre” y así lo dijeron cuando por fin presentaron la candidatura. Unidas Podemos Ciudad Real es la única coalición de Castilla-La Mancha en la que participarán juntos Izquierda Unida, Podemos y Más País. Es, también, una de las pocas de todo el país, ya que la formación de Íñigo Errejón sólo ha alcanzado acuerdos en Asturias, aunque sin Podemos, y también en las capitales andaluzas Sevilla, Córdoba y Málaga. Según el acuerdo alcanzado a nivel autonómico, IU lidera la candidatura, seguida por Podemos y, aunque aparece como 'independiente' en la lista publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, Más País ocupa el quinto lugar.

Ángel Aguas (IU), Esperanza Gómez-Calcerrada (Podemos) y Carlos del Castillo (Más País) atienden en una entrevista a 'tres' a elDiarioclm.es. Reconocen que las negociaciones fueron un momento muy difícil para los tres partidos. El acuerdo se hizo esperar varias semanas, llegando al límite de Semana Santa, recuerda Aguas. El acuerdo entre IU y Más País se hizo público mucho antes: en concreto el 14 de febrero, el día del Amor. En ese acuerdo, se hablaba ya de “urgencia” y “responsabilidad”. El mismo Ángel Aguas, candidato de Izquierda Unida, llegó a augurar el fracaso de la confluencia debido a Podemos. El acuerdo llegó veinte días después.

En la entrevista, Esperanza Gómez recalca frente a sus compañeros de candidatura que “a lo mejor” hubo palabras públicas que sobraron durante las negociaciones. “Es realmente una pena que no se haya podido llegar a nivel regional”, apunta por su parte del Castillo (Más País). “Pero las negociaciones se mantuvieron a pesar de estas declaraciones”, recuerda la candidata de la formación morada, que recuerda que el acuerdo regional se ratificó también a nivel local. “Estábamos bajo un paraguas de acuerdo, por eso no se entendía que hubieran salido a prensa diciéndolo. Pero siempre hemos sido generosas. No habréis visto una mala noticia por nuestra parte”, afirma.

Queda todavía recorrido para las generales y para afianzar el proyecto de 'Sumar' Ángel Aguas — Candidato a la Alcaldía de Unidas Podemos Ciudad Real

“Al final son cosas de las negociaciones”, señala del Castillo, mientras que Aguas apunta que el acuerdo se ha mantenido para no provocar “indecisión” en entre el electorado y no dejar espacio para que haya “excusas” y no votar a una “alternativa real de izquierdas en Ciudad Real”.

¿Son acaso una suerte de ensayo piloto para un proyecto como el que propone Yolanda Díaz, 'Sumar'? Ni del Castillo ni Aguas dudan en afirmar que sí, y Gómez señala que la unidad es el camino natural del proyecto político que se ha iniciado con tanto esfuerzo en la capital provincial, una manera de dar ejemplo también. Para nadie es un secreto que todo este proceso, que comenzó a finales del 2022 tiene varios objetivos, el primero de ellos el de las locales y luego el de las generales.

“Queda todavía recorrido para las generales y para afianzar el proyecto de 'Sumar'. Al final, la evidencia electoral y de las encuestas que estamos viendo es que o vamos juntos o se pierde la mayoría progresista en este país. Esto es lo que nos interesa: ayudar a la mayoría social que necesita de la justicia para continuar con las políticas que están erradicando la desigualdad”, asegura Aguas.

“Es lo que se nos ha pedido desde el inicio. Llevamos tres o cuatro años trabajando con asociaciones, colectivos. La ciudadanía y la ciudad nos apunta el deber de trabajar desde el cariño. Y por eso estamos aquí, para llevar a las instituciones el movimiento de la calle”, afirma Gómez-Calcerrada. “La unidad de la izquierda no puede ser una quimera, aunque lo parezca. Porque se habla pero no se llega”, señala Del Castillo, a lo que Aguas añade: “Trabajamos para recuperar la ilusión que se consiguió en 2015, con Ganemos Ciudad Real”.

Dos 'Ciudad Real' muy diferentes

Los tres candidatos coinciden en que actualmente en Ciudad Real, uno de los lugares en los que han gobernado dos partidos en virtud del acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, existen dos realidades. La de “fuera” y la de “dentro” de la ronda de Toledo, uno de los lugares icónicos de la capital provincial. Evitar esta situación de desigualdad que han detectado en la ciudad también les llevó a alcanzar un acuerdo. “Hay que tratar a los vecinos con cariño, especialmente los que han sido olvidados, los de fuera de la ronda. Toda la gente de Ciudad Real debe sentirse parte del ayuntamiento”, asegura Gómez.

“Apelamos a las familias trabajadoras y más desfavorecidas. Es a ellas a las que damos una única alternativa, una única papeleta. Para que no caigan en la tentación de no votar, o de votar a otras alternativas que a la larga serán perjudiciales para la clase trabajadora”, reflexiona Aguas. Son conscientes de que Vox no escatimará esfuerzos en la localidad; de hecho, es uno de los lugares en los que la formación de extrema derecha ha designado un diputado nacional, Ricardo Chamorro, como candidato a la Alcaldía. “En otros lugares, como Malagón, hay también un alcalde que es diputado. Malagón sigue anclado en los años 70'”, recalca Del Castillo.

Del Castillo continúa apuntando que es un “espanto” que en la capital provincial se planteen proyectos como el Museo y la Escuela de Caza, anuncios que ha hecho Emiliano García-Page durante la precampaña. “Se nos plantea tener un Museo de la Caza, pero no uno de la Ciencia”, rechaza Esperanza Gómez. Este tipo de mensajes, coincidían los tres candidatos, “no son los que ayudan a mantener a los jóvenes dentro de Castilla-La Mancha”. “Todo lo contrario”, recalca Gómez. El mensaje a García-Page de la coalición es que “hay una parte de la región que no somos de derechas”.

Al contrario, Aguas explica que las propuestas de las que comienza la coalición, que confeccionará su programa junto a la ciudadanía de la capital, señala que se hacen propuestas con perspectiva medioambiental, como el aprovechamiento de las aguas residuales, y que también ayudarán a crear empleo. “Queremos potenciar una ciudad para mayores y jóvenes, para personas en situación de exclusión, para todas”, afirma el candidato.

“Queremos animar a las personas que se han alejado de la política, que no podemos dejar paso a un gobierno de retroceso de los derechos laborales”, asegura Aguas. De hecho, los tres candidatos señalan que el gobierno que se conformó entre PSOE y Ciudadanos, ha dejado “fuera” de la gestión municipal a parte de la ciudadanía. “En especial, hemos visto a la alcaldesa [de Ciudadanos] muy sola estos últimos tiempos”, apunta el candidato de IU. Para la coalición, se ha “priorizado” lo que llaman la “política del ladrillazo” por encima de los acuerdos sociales.

Por ahora, se sienten acogidos por la ciudadanía y apuntan que “no paran de llegar” las propuestas al buzón que han abierto para la creación del programa electoral. “Nos han pedido unidad, humildad y que el programa sea participativo. Realmente no serán las propuestas de la coalición, sino de vecinas y vecinos de Ciudad Real las que llevaremos”, asegura Esperanza. Además, Gómez afirma que la perspectiva de género ha sido una “prioridad desde el minuto 1” para el proyecto, empezando con listas “totalmente paritarias e igualitarias”.

“El ambiente es muy agradable y de mucha ilusión. Han pasado los momentos de presión y tensión, ahora lo que nos toca es arrimar el hombro. Toda la negociación valió la pena para poder llegar a este momento”, concluye Del Castillo.