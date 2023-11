García-Page arremete contra el acuerdo PSOE-Junts: “Si hay que plantear batalla, lo haré”

Las críticas de Emiliano García-Page al pacto de gobierno entre PSOE y Junts no se han hecho esperar. Ya lo advierte él mismo: no se va a callar y se escuda en la “defensa” de la región para ello. “Ayer vi mucha necesidad de gobernar y mucha necesidad de librarse de la cárcel”, lamentó el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha en la inauguración de una nueva resonancia magnética en Manzanares. Y aunque primero empezó con un “chiste malo” haciendo referencia a que en Catalunya es dónde “peor se sienten atendidos” en la sanidad, su discurso derivó rápidamente en una dura crítica.

“No es aviso ni amenaza, si hay que ejercer recurso lo haré”, aseguró el socialista. Porque “si hay que plantear batalla, lo haremos. No vamos a pasar porque se haga una relectura de la Constitución española”, insistió García-Page. “Soy totalmente autónomo. Yo pongo siempre a la región frente a la política”, aseveró García-Page, que advirtió de que en Castilla-La Mancha “no vamos a tolerar bajo ningún concepto que alguien utilice la singularidad la pluralidad de España, el cuento de la lechera, para tener privilegios fiscales o financieros”, aseveró.

“No sólo podrá hablar Puigdemont, digo yo. También tendrá que hablar Page. Y yo lo hago desde España porque puedo hacerlo”, ironizó. También resaltó que será “imposible” que un proyecto que “privilegie fiscal o financieramente” a sólo una parte de España salga adelante. “Será absolutamente imposible salvo que queramos engañarnos a nosotros mismos”, insistió el presidente regional.

En cuanto a Carles Puigdemont, García-Page quiso recalcar que no es la “víctima” sino que es el “culpable”. “Discrepo por completo del relato que se planteó ayer en los acuerdos políticos en Madrid. Es un relato falso. Puigdemont es culpable, no víctima de nadie. Los jueces en este país han aplicado las leyes y no pueden ser objeto de investigación ni persecución”, zanjó. “La realidad es bastante más palmaria. Lo que vi ayer es mucha necesidad de gobernar por un lado y por el otro de librarse de la cárcel. Vi mucha necesidad y ninguna virtud”, recalcó. Y por eso, advirtió de que se está negociando para que no gobierne la derecha pero “que sepan que quien va a tener el mando va a ser la derecha independentista catalana”.

“Dejar en manos de alguien que odia España y que odia la Constitución, es para tener preocupación, cuando no tristeza”, concluyó.

El PP le advierte: “Hay que pasar de las palabras a los hechos”

El presidente del PP en Castilla-La Mancha ha reaccionado a las palabras de García-Page casi de forma automática. “Cuando habla de recurrir la amnistía, olvida que puede hacer algo antes de llegar a ese extremo”, ha escrito Paco Núñez en la red social X (antes Twitter). Como ha hecho en repetidas ocasiones en los últimos días, Núñez ha insistido en que los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha pueden “frenar” la investidura de Pedro Sánchez, así como “una amnistía, un referéndum y otras barbaridades”. “Hay que pasar de las palabras a los hechos”, zanjó.

