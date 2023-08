El Gobierno del PP en Villamalea retira una pancarta contra la violencia machista: “La vamos a reubicar”

La retirada de una pancarta contra la violencia machista y marcadores que la acompañaban con los datos de las víctimas por esta lacra, así como de otros elementos simbólicos, ha desatado las críticas en la localidad albaceteña de Villamalea.

El PP acaba con 12 años de minutos de silencio contra la violencia machista en La Solana y los tacha de "propaganda"

Se han retirado de la fachada del edificio de la Concepción, que fue propiedad del Obispado de Albacete y luego de una entidad bancaria y que hoy es propiedad municipal. Está considerado Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1983. Está en la plaza del mismo nombre donde el municipio celebra sus principales eventos, por ejemplo las verbenas durante las fiestas que comienzan esta semana.

La pancarta llevaba allí desde noviembre de 2021. Se colocó coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, el 25N. En la anterior legislatura el PSOE gobernaba con IU en la localidad.

También ha desaparecido un mural con 'huellas moradas' así como las huellas moradas del suelo en el hall del Ayuntamiento. Habían sido colocadas con el lema: “No lo permitas: pisa fuerte contra la violencia de género”.

En el dibujo se incluían frases cedidas por el Centro de la Mujer de la comarca, donde trabajan dando apoyo y asesoramiento a víctimas de violencia de género. “Son frases reales que han recibido y escuchado por parte de sus parejas, con insultos y amenazas quienes podrían ser nuestras vecinas, amigas, familia…”, explica Marina Borja, concejala de Unidas-IU en el Ayuntamiento de Villamalea que se muestra indignada. “Le hemos dicho que hay que colocarla porque se financió con dinero que llegó desde el Gobierno estatal y si no, es dinero que se va a la basura”.

“Estos símbolos fueron colocados con el fin de reclamar uno de los derechos sociales fundamentales como es el total rechazo del municipio de Villamalea a la violencia que a día de hoy continúan sufriendo las mujeres en nuestro país”, recuerda la edil. En la pancarta podía leerse el lema 'Nos queremos vivas, libres y sin miedo' y los dos contadores señalaban el número de mujeres asesinadas en lo que llevamos de año y el total de asesinatos machistas desde que se tienen registros.

El Grupo Municipal Unidas-IU espera poder comentar la cuestión en el pleno de este mes de agosto que todavía no ha sido convocado.

El alcalde sostiene que “no se ha quitado por ningún tema político”

“Se va a reubicar en otro sitio. Nosotros no tenemos ningún problema en que esas pancartas estén y de hecho vamos a seguir apoyando la causa”, asegura José Núñez Pérez, el alcalde, en declaraciones a elDiarioclm.es. Su partido, el PP, gobierna con mayoría absoluta con seis ediles, frente a los tres del PSOE y los dos de Unidas-IU.

Núñez explica que la pancarta estaba colocada en “un edificio histórico y en teoría ahí no puede haber nada. Para que lo vea, hemos quitado también un kiosko que había en esa plaza y queríamos poner una placa en la pared para agradecer su atención a los chavales jóvenes durante tantos años, y la técnico municipal nos ha dicho que la placa no puede estar en la pared. Seguramente usaremos otra alternativa”. Así que esa máxima, comenta, se ha aplicado también a la pancarta. “Ya se lo he explicado a los concejales: no pasa nada, se va a reubicar cuando pasen las fiestas. No se ha quitado por ningún tema político. Lo que no sé si pondremos son los marcadores”.

Y sobre el mural de huellas en el suelo del hall del ayuntamiento el alcalde niega las acusaciones. “Nosotros no lo hemos retirado. Eso se lo puedo asegurar. Alguien lo habrá quitado y se lo habrá llevado. Era una especie de pegatina. Hace años pusieron otras en el pueblo y no duraron ni 24 horas”.

“Es una excusa y la han quitado porque han querido”

La que fuera concejala de Igualdad la pasada legislatura Pilar Parreño cree que la pancarta no afecta al edificio histórico. “Estaba sujeta con cuerdas y cuando se colocó ningún técnico nos dijo que eso no se podía poner. Y es cierto que la placa que cita el alcalde no se puede colocar, pero nadie ha dicho nada de la pancarta. Es una excusa y la han quitado porque han querido”.

El alcalde añade que su equipo “está comprometido con la causa de la igualdad” y también su intención de “utilizar bien” las partidas económicas del Ayuntamiento destinadas a estos fines. “Eso sí no las usaremos en azucarillos y servilletas sino en las mujeres que lo necesitan”.

En 2021 invirtieron 3.697,93 euros y otros 556 euros más procedentes de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia De Género, tanto en la pancarta para visibilizar la repulsa de Villamalea a esta lacra como a unos marcadores que recordaban el triste dato de las víctimas para “sensibilizar y concienciar” a los vecinos.

Detalla que se compraron distintos lotes de libros para los centros educativos y la biblioteca, así como otro tipo de material - incluyendo otra pancarta contra la violencia en el deporte- con el objetivo de concienciar a la población. “Incluso propusimos a la Escuela Municipal de Música crear una canción con motivo del 25N. Se implicaron niños y mayores”, recuerda Pilar Parreño como ejemplo de las iniciativas de la pasada legislatura.

No habrá mesas informativas ni puntos violeta en las fiestas. La partida de Igualdad es elevada pero queremos gastarla en mujeres que lo necesiten José Núñez Pérez — Alcalde de Villamalea

“El PP nunca ha estado de acuerdo con nuestras políticas de Igualdad. En la primera campaña pusimos unas placas a la entrada del pueblo que lo declaraban como municipio contra la violencia de género y nos criticaron. Ellos harán políticas diferentes pero lo que no se puede hacer es no usar lo que ya se tiene porque no les dé la gana”.

“Las cifras de los contadores llevaban sin actualizarse año y medio. No lo han hecho ni caso y no sé por qué sacan polémicas donde no las hay”, esgrime el alcalde. “No es cierto, pasé los datos al Ayuntamiento para que se cambiaran las cifras el 2 de julio y lo pusieron a mediados de mes. Y lo puede corroborar el personal del ayuntamiento”, replica la exconcejala de Igualdad.

Afea al nuevo equipo de Gobierno del PP que “nadie del nuevo equipo de Gobierno se ha puesto en contacto conmigo para saber cómo estaban las cosas, o de cuánto dinero se disponía”.

Villamalea celebrará sus fiestas esta semana. El Grupo Municipal Unidas-IU ha solicitado la colocación de otra pancarta en el edificio de una entidad financiera -ya habitual otros años- en la que se aboga “por unas fiestas libres de violencia machista”, pero desconocen si finalmente se colocará o no. “El año pasado también colocamos carteles informativos por los casos de pinchazos a mujeres en las discotecas y unos códigos QR en los aseos. Estamos mirándolo nosotras, para hacerlo por nuestra cuenta como partido”, explica Pilar Parreño.

Si no hay pancartas, la edil Marina Borja cree necesario colocar mesas informativas o puntos violeta para las mujeres durante las fiestas “para que sepan qué se puede hacer en caso de que ocurra algo, pero el PP no tiene ninguna intención de hacerlo”.

El alcalde sostiene que “eso no se ha hecho nunca y llevo de concejal desde 2007. La partida de Igualdad es elevada pero queremos gastarla en mujeres que lo necesiten: para una guardería por ejemplo, como han hecho pueblos vecinos. Es el caso de Villalpardo. Queremos gastarlo en algo que realmente ayude a la gente”.

“Si le parece una tontería dar visibilidad a los problemas que tenemos... No sé... Es su forma de verlo”, replica Pilar Parreño.

