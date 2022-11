IU y Podemos trabajan para confluir en Castilla-La Mancha en las próximas elecciones: “Cuanto antes mejor”

Los líderes políticos de Izquierda Unida y Podemos en Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo y José Luis García Gascón, han trasladado un mensaje de “unidad” de cara a las próximas elecciones autonómicas, a las que no contemplan concurrir por separado y sí hacerlo bajo una confluencia en la que sean capaces de “aunar a todas las fuerzas progresistas que hay a la izquierda del PSOE”.

"Hay voluntad para una confluencia a la izquierda del PSOE" en Castilla-La Mancha

Precisamente, este mismo martes querían cerrar una reunión para abordar esta futura confluencia que quieren asentar en base a un programa electoral en el que “habrá una coincidencia en torno al 85-90%”, según ha trasladado Crespo a preguntas de los medios durante su intervención en la presentación de las concentraciones que va a llevar a cabo la Plataforma en Defensa del Ferrocarril en Castilla-La Mancha por la 'Semana de lucha por el tren'.

“En el horizonte de IU no cabe esa posibilidad -la de concurrir por separado a las elecciones-. No estamos en un momento social como para que podamos tener diferencias tan importantes para no concurrir juntos. Lo importante es la elaboración del programa”, ha recalcado el coordinador regional de IU, que ha recordado que su formación ya ha mantenido encuentros en este sentido con otras fuerzas progresistas como Más País Castilla-La Mancha o Equo, y que tienen pendiente hacerlo con otras como el Partido Castellano o Izquierda Castellana.

Crespo considera que “la ciudadanía está pagando los efectos de la deriva del PSOE en la región”, pues lamenta que para el año 2023, “en el que se vaticina situación de crisis complicada”, el Gobierno castellanomanchego “ha optado por congelar los presupuesto” y “no ofrecer una ayuda subsidiaria a esas familias que lo están pasando mal”. “Es una necesidad que nos unamos todos, y en esa voluntad está IU”, ha agregado.

Por su parte, García Gascón considera que “la voluntad” de confluir es “algo que no debe estar en duda”. “El trabajo que hemos hecho conjuntamente es la mejor garantía para que se construya un proyecto unido, progresista, de esperanza y de futuro para las próximas elecciones autonómicas”, ha manifestado el ya nombrado candidato de Podemos a la Junta en los comicios del próximo mes de mayo. Así, ha insistido en que van a “trabajar en la unidad, que es lo importante”, algo que quieren “hacer con tiempo”. “Cuanto antes mejor”, ha puntualizado.

De otro lado, ambos han pasado de puntillas al ser cuestionados por la ruptura que, al menos mediáticamente, se ha escenificado entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias. “En ese proyecto que está arrancando de 'Sumar', estamos trabajando coordinadamente cada uno en su espacio. Se trata de trabajar todos en la misma línea para llegar a una confluencia amplía donde vamos a ganar todos y todas”, ha respondido al respecto el coordinador autonómico de Podemos. Crespo, por su parte, ha manifestado que van a “demostrar en Castilla-La Mancha, tanto en las elecciones autonómicas como municipales, que el proyecto 'Sumar' es ilusionante para todo el Estado”.