José María Sáiz, el alcalde que vejó a Irene Montero y abandera la petición de un cementerio nuclear para su pueblo

“Todos nos dicen, hinca los codos para estudiar. Esa hincó las rodillas y, fíjate, ministra”. “Irene Montero tiene la boca llena de llagas de chupársela al coletas”. Las palabras machistas del alcalde de Villar de Cañas (Cuenca), el 'popular' José María Sainz, contra la ministra de Igualdad ya han provocado una serie de reacciones. “Igual debería censurar esto”, preguntaba Javier Negre, de EDATV, televisión afín a la ultraderecha que registró las palabras. Pero Sainz se negó. Y las reacciones no han parado de sucederse.

El concejal del PP que cantó el 'Cara al sol' pide perdón pero no cree que deba dimitir

El presidente del PP ya anunció que “no aceptará” ataques a la dignidad de las mujeres “bajo las siglas del PP” y que actuarán “de inmediato”. El PP ha abierto un expediente informativo, conforme a sus derechos como afiliado, y el portavoz del partido ha llegado a pedir su renuncia. “Me gustaría que dimitiese”, señalaba Borja Sémper en la Cadena Ser. Por su parte, el Partido Popular de Cuenca ha asegurado que la candidatura de Sáiz a la Alcaldía de la pequeña localidad conquense será “valorada” por el Comité Electoral Provincial, tras las palabras registradas.

Sáiz es ya un alcalde histórico de Castilla-La Mancha. Lleva siete legislaturas al frente de la localidad de Villar de Cañas, que durante un tiempo estuvo muy presente en la actualidad nacional por la posible instalación del ATC, un basurero de residuos nucleares al que el edil, y todo el PP, se aferraron para hablar de progreso y revitalización del pueblo y la zona. Él mismo aseguraba de hecho en 2014 que la localidad sería “el Sillicon Valley” de la gestión de residuos radiactivos, que traería “prosperidad” y que incluso había hecho crecer la población en un “20%”.

La realidad que muestra el Instituto Nacional de Estadística es que en Villar de Cañas la población aumentó en unos 50 habitantes entre 2012 y 2013, pero luego los números han ido en caída libre, desde los 446 registrados en enero de 2011 a los 385 registrados este año.

“Esperanza e ilusión”

Menos de 500 personas viven en la localidad conquense. Fue en 2011 cuando el Consejo de Ministros, de un Gobierno del PP, elegía el pueblo como lugar de construcción del ATC español. Así lo recordaba en un bando de 2022 Sainz: “Nuestro pueblo fue consciente de un futuro de esperanza e ilusión, al ser receptores de la inversión estatal más importante de la provincia”.

Pero todo cambió cuando llegó el PSOE de Emiliano García-Page a la localidad y se hizo todo lo posible por tumbar el proyecto. Entre otras decisiones, se tumbó el Plan de Ordenación Municipa de la localidad, que se modificó durante el Gobierno de María Dolores Cospedal para poder acoger el silo nuclear. “Decisiones arbitrarias e injustificadas” de la Junta, reclamaba Sainz.

El alcalde también acusó en una entrevista a Emiliano García-Page y “sus consejeros” de fumarse “una alpaca de marihuana” por la mañana. Era en 2015, como recoge Las Noticias de Cuenca No eran los únicos insultos: “Es malo como él solo, tonto como el solo e inútil como el sólo”. Así lo señalaba al anularse el POM, de lo que culpó a la “mala leche” de Emiliano García-Page. Defendía entonces que el plan urbanístico de la pequeña localidad era “el mejor de España” y que presentaría un contencioso-administrativo contra la decisión del Gobierno regional, que finalmente no se resolvió. “Este hombre está cortando el cuello a 20 pueblos y parece que no le importa”, lamentaba Sáiz en una entrevista con El Mundo. “Deja morir a los habitantes de esta comarca”, concluía.