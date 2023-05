Pelahustán Existe, alternativa en Sierra de San Vicente: “La despoblación no se ha revertido en democracia”

PSOE y PP son las únicas formaciones que concurren en las 212 circunscripciones electorales de la provincia de Toledo, pero hay más de 30 opciones electorales en total y, entre ellas, alrededor de una veintena con carácter independiente que concurren a estos comicios. En muchos casos lo hacen como agrupaciones de electores. Una de ellas es Pelahustán Existe, una alternativa que quiere romper 12 años de hegemonía del PSOE en un municipio de apenas 300 habitantes en la Sierra de San Vicente.

La candidatura está liderada por Isabelo Herreros, quien también es presidente de la Asociación Manuel Azaña y que ahora aspira a ser alcalde de esta localidad afectada por la despoblación. “En Pelahustán hay una población muy mayor, no hay perspectivas para la gente joven y se ha producido un decible en la actividad económica que nos puede llevar prácticamente a la desaparición si no se toman medidas de aquí a 7 u 8 años”, advierte en una entrevista para Toledodiario.es.

Por ello, un grupo de vecinos y vecinas que comparten “las mismas inquietudes y preocupaciones” respecto al futuro de Pelahustán decidieron hace unos meses impulsar esta agrupación de electores. “Otras localidades colindantes de Castilla y León están luchando contra la instalación de macroplantas fotovoltaicas o macrogranjas. La gente se marcha de los pueblos ante este tipo de situaciones”, señala Herreros.

La puesta en marcha de esta alternativa política, indica, ha generado “ilusión”. “La percepción estos días es buena. Hay hartazgo ya. Llevamos demasiados años con este alcalde -Ramón García-Soto-, con una gestión incompetente y autoritaria en la que solo le preocupan los planes de empleo para promover clientelismos, pero no le interesa el futuro del pueblo”, asevera el candidato de Pelahustán Existe, que recalca que han tenido que presentar recursos a la Junta Electoral de Zona, y posteriormente a la Provincial, para poder hacer uso del centro polivalente del municipio durante la campaña o poder disponer de espacios para colocar publicidad electoral.

“Estamos en una política errática para la España rural”

Herreros, que reside en Pelahustán desde 1985, apunta que en este pueblo llegaron a vivir “casi 2.000 personas en los años 50”, en parte por “una explotación minera cercana que había”, pero que a partir de esa época comenzó una “migración masiva, como en el resto de España” que se ha acentúo durante las siguientes décadas.

“Esto no se ha revertido con la democracia ya que no ha habido políticas para fijar población. Si uno viaja hacia arriba de los Pirineos, ve que estamos en una política errática para la España rural. No se cuida a la población de estas localidades. Estamos en porcentajes muy alarmantes cuando en el resto de Europa más de la mitad de la población vive en el mundo rural y tiene servicios y oportunidades. Aquí hay una pérdida constante de derechos en cuanto a políticas sociales, sanidad, educación, transporte o acceso a la cultura”, lamenta.

Otras localidades colindantes de Castilla y León están luchando contra la instalación de macroplantas fotovoltaicas o macrogranjas. La gente se marcha de los pueblos ante este tipo de situaciones

Cuando preguntamos sobre por qué no se han presentado en el municipio bajo el paraguas del movimiento de la España Vaciada -que sí cuenta con una candidatura en Talavera de la Reina-, Herreros indica que intentaron contactar con representantes del colectivo pero que no obtuvieron respuesta. “Probablemente si hubiésemos iniciado un diálogo se habría podido hacer porque compartimos gran parte de los planteamientos”, destaca.

Reclama servicios para que “la gente siga viviendo en los pueblos”

El candidato de Pelahustán Existe lamenta las dificultades para acceder a servicios básicos como la sanidad. Para acudir al hospital de referencia, el de Talavera, “uno tiene que tener coche”, y “las carreteras son infames”. La localidad dispone de consultorio médico y “en teoría debería de haber consultas tres días a la semana, pero esto no se cumple”, afirma Herreros, que agrega que hay varias familias con niños y “no aparece ningún pediatra” por el pueblo“.

“Para recuperar población y que la gente viva aquí, hemos de contar con acceso a un derecho básico”, asevera, al tiempo que lamenta también la conexión con Talavera a través del transporte público. “Estamos a 35 kilómetros y el tránsito normal en coche se alarga a una hora de viaje. Ir en transporte público es una peripecia y los horarios no son adecuados”, indica, Herreros, que señala que en Pelahustán “ya no hay peluquerías o comercios de ropa”. “Apenas hay tiendas y si queremos ir a Talavera a comprar no hay autobuses”, agrega, al tiempo que remarca que no hay un autobús directo a Toledo, la capital de provincia, o a Madrid.

Respecto a la educación, indica que en Pelahustán todavía hay colegio de educación infantil y primaria, pero advierte que “podaría desaparecer”. “Hay familias de migrantes que ojalá se queden, pero es posible que, si no cambia la situación, se marchen en unos años”, apunta Herreros, que recalca por otra parte que “la asistencia domiciliaria, un servicio fundamental, ha desaparecido desde hace unos años”.

Recuperar la mancomunidad que había con otros municipios de la sierra

Pelahustán Existe ha diseñado un programa electoral, que han publicado en la página web que han creado y que promocionan también a través de las redes sociales, recursos tecnológicos de los que precisamente carece actualmente el Ayuntamiento y que se comprometen a poner en marcha si gobiernan.

“Las administraciones, empezando por la propia local, tienen que hacer cosas. Tiene que haber un centro de día para fomentar el envejecimiento activo. Y si queremos recuperar población en estos pueblos de sierra, tenemos que potenciar también su ubicación privilegiada en cuanto al clima y al paisaje”, destaca Herreros.

También apuesta por intentar recuperar la mancomunidad que había con otros municipios de la Sierra de San Vicente para potenciar el turismo rural o el deporte de naturaleza, así como para impulsar la recuperación de caminos públicos o exigir el arreglo de carreteras como la que conecta con Cenicientos, una vía esencial “para atraer turismo de Madrid”.

Entre sus propuestas electorales, apuestan por asegurar la consulta diaria médica o asegurar el transporte gratuito a personas que han de acudir de manera periódica a consultas médicas o tratamientos regulares a Talavera o Toledo. Además, proponen gestionar que la Universidad de Mayores José Saramago pueda importar clases una o dos veces al mes en el pueblo y organizar conciertos mensuales.

Otras de sus iniciativas es la de poner en marcha un museo de tradiciones populares de la Sierra de San Vicente, potenciar el polideportivo municipal o estudiar la posibilidad de cubrir la piscina para que pueda ser utilizada durante todo el año. Asimismo, quieren resolver los problemas de acceso telefónico y conexión a Internet para impulsar que haya personas que teletrabajen puedan residir en Pelahustán.

Herreros destaca también las ventajas fiscales que tienen las localidades afectadas por la despoblación y que muchos vecinos desconocen. “Un 25% se pueden deducir de la cuota íntegra autonómica. También existen para compra y rehabilitación de vivienda”, apunta sobre algunas medidas que quieren que no se pierdan y que se mejoren en los próximos años.

Impulsar la participación ciudadana, disponer de vivienda en alquiler social para gente joven, impulsar la Biblioteca, recuperar antiguas instalaciones o apoyar de manera decidida la feria del ganado son algunas de las propuestas que incorpora también en su programa esta agrupación de electores, que quiere poner en marcha también una comunidad local de energía en el municipio, una de sus apuestas más importantes.