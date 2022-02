PP y Ciudadanos se alinean contra la supresión del tren convencional y el PSOE pide “aprovechar” el Plan XCuenca

No ha salido adelante. La mayoría absoluta del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha ha rechazado la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos rechazando el Proyecto Integral de Movilidad Desarrollo Territorial y Transformación Urbana, conocido como Plan XCuenca, auspiciado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Tanto el PP como Ciudadanos se han alineado en contra del proyecto acusando a los socialistas de impedir la vertebración del territorio, mientras que el PSOE ha reconocido que "lo que es una situación negativa en principio, tendremos que convertirlo en oportunidades con este plan novedoso y ambicioso, que paga el Ministerio y que tenemos que saber aprovechar", decía del diputado socialista por Cuenca, Ángel Tomás Godoy.

El diputado de Ciudadanos Javier Sevilla ha sido el encargado de defender la Proposición No de Ley criticando tanto la decisión del Gobierno central como “la falta de apoyo al territorio” por parte de la Junta de Castilla-La Mancha

“El tren vertebra territorios y proporciona transporte sostenible y accesible a todos”, alegaba, para criticar que España apuesta por el sistema ferroviario de la alta velocidad. “Al final lo que se hace no es fomentar la conexión territorial,” sino la conexión con Madrid”, para recodar que en 1985 “el PSOE cerró 3.000 kilómetros de vías férreas en todo el país por baja demanda o al menos lo pretendía. Algunas se las quedó Catalunya y ahora son utilizadas mucho más, y eso que se querían desmontar. Otras comunidades como la nuestra en vez de fomentarlas arrancan las vías”, criticaba.

Ha querido resaltar que la línea de tren convencional entre Aranjuez y Utiel “une numerosos pueblos y tiene poblaciones importantes”, entre las que ha citado a Ocaña, Tarancón y la propia capital conquense. “Hablamos de 200.000 personas para una línea que va a desaparecer”.

También ha puesto el foco en un convenio con el Ministerio de Transportes “a tres años y luego ya vemos, una vez que hayamos desmontado infraestructuras. Es curioso”, decía el diputado.

Ciudadanos: "PP y PSOE, 40 años así, con una tranquilidad maravillosa"

Sevilla ha cargado contra PP y PSOE y les ha acusado de cambiar de parecer, según las etapas en las que ambos han estado al frente del Gobierno o en la oposición. “Hay una transmutación política. Lo que propone el PP lo rechaza el PSOE y luego al revés. 40 años así, con una tranquilidad maravillosa. Por eso quieren que desaparezcan partidos que están entre ustedes. Negociar cada vez les gusta menos”.

Especialmente beligerante ha sido contra el PSOE. “Quiten la ‘O’ de obrero. Se lo van a decir en Cuenca y luego en muchos sitios más. Ustedes dan argumentos de que la línea es vieja, sin demanda y con elevado coste de mantenimiento. ¡Claro! Llevan 35 años sin meter ni un duro”.

También ha comparado la situación del transporte terrestre en España en el que el 5% se realiza a través del ferrocarril y el resto a través de la carretera cuando “la media europea es del 18%. En Europa hay tendencia a derivar el transporte terrestre de carretera al ferrocarril. Hay financiación, pero nosotros jugamos al revés”, criticaba.

Además ha puesto énfasis en los horarios de los trenes de alta velocidad. “Señores del Gobierno de Castilla-La Mancha, ya que nos van dejar solo con alta velocidad en Cuenca e incluso en Guadalajara, hagan el favor de revisar los horarios: los trenes han de llegar a Madrid antes de las 8 para que la gente pueda ir a estudiar o a trabajar, y hay que poder salir de Madrid a partir de las 4 de la tarde, no a las ocho”.

Por otro lado, reclamaba una “oportunidad” a las vías convencionales a través del futuro de los trenes de hidrógeno.

PP: "Nosotros siempre hemos defendido el tren y lo haremos siempre"

Desde el Partido Popular la diputada conquense María Roldán ha acusado a los socialistas de “no escuchar a la gente” y por eso, añadía, “se han quedado solos. Por su soberbia”, en relación al Plan XCuenca.

También ha afeado al PSOE que haya convertido la cuestión en “una película de terror”, frente a la posición de su partido. “Hemos defendido el tren y lo haremos siempre”, aseguraba para criticar también a Ciudadanos, un grupo político, decía que “aparece de forma anecdótica y luego vuelve a desaparecer. Apoyaremos su PNL, pero su propuesta ha llegado tarde”.

PP Y PSOE se han enfrascado en un cruce de acusaciones en una larga lista de fechas en los que los unos y los otros se posicionaron -desde los años 80 del siglo XX- en uno u otro sentido sobre el tren convencional en Cuenca. Ciudadanos terciaba insistiendo en “la transmutación PP-PSOE” dependiendo de si están o no en el gobierno.

“Han jugado sin escrúpulos con la sociedad conquense. Lo que más pena me da es que no han levantado la voz y han comprado el discurso derrotista”, le decía la 'popular' María Roldán a los socialistas. "En el año 2000, durante las negociaciones del trazado del AVE, Álvarez Cascos ya se cuestionaba como iban a poder van a competir el AVE y el tren convencional. Indicaba así que no se mantendrían los dos", le espetaba el socialista Ángel Tomás Godoy.

PSOE: "Esto no tiene que ver con la economía, sino con la utilidad pública"

El diputado del PSOE ha reconocido que el debate sobre el tren en Cuenca es “complicado” tras la decisión ministerial de suprimir la línea. Ha repasado su historia, la de un tren que, decía, “vino a vertebrar” la provincia, pero que “con los años y las decisiones del Gobierno central han hecho que la línea no tuviese inversiones y que no sea útil de ni para pasajeros ni para mercancías”. Unas decisiones, aclaraba, hacía extensibles a gobiernos del PSOE, del PP “e incluso de la UCD”.

“Esto no tiene que ver con la economía sino con la utilidad pública. Muchos servicios son deficitarios y eso no es lo importante”, defendía. “Asumo mi parte de responsabilidad como conquense pero no voy a permitir que los demás no asuman la suya” para recordar insistir las decisiones tomadas en las últimas décadas y que ahora se concretará en la supresión de una línea ferroviaria que mantiene un sistema de bloqueo telefónico (BT), recordaba, motivo por el que cerrará en 2024.