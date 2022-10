La Plataforma por el Tren para Hellín y Comarcas ha ofrecido al consejero de Fomento, Nacho Hernando, varias opciones para abordar el problema que ha planteado la eliminación de los trenes de pasajeros por parte de RENFE de forma temporal por las obras del AVE en la línea entre Chinchilla y Murcia. Una opción pasa por poner trenes de Cercanías Albacete-Hellín-Albacete con varias frecuencias en horarios competitivos y otra, junto a Murcia, tendría por objeto estudiar la puesta en marcha de trenes regionales o Media Distancia Murcia-Albacete-Murcia.

Así se puso de manifiesto en una reunión --a la que asistieron el director general de Transporte y Movilidad, Rubén Sobrino; el alcalde de Hellín, Ramón García y el diputado regional del PSOE, Julián Martínez--, en la que también se le demandó a Hernando hacer la línea de Obligado Servicio Público, electrificarla o desdoblarla con los fondos europeos existentes.

En dicha reunión, la Plataforma le explicó al titular de Fomento los apoyos que hasta este momento tiene la Plataforma, que cuenta con el respaldo de los partidos políticos locales, provinciales y regionales, la Diputación de Albacete, pueblos de la línea --como Cieza, Archena, Fortuna, Calasparra, Hellín, que han realizado declaraciones institucionales--, Ferrmed, Consumur, la Consejería de Fomento de Murcia, los sindicatos CCOO y UGT o la Plataforma por el Tren Público y Social, entre otros.

La Consejería, según ha explicado la Plataforma, se comprometió a hacer un estudio sobre la línea con los datos aportados por el colectivo y el Ayuntamiento de Hellín sobre la población afectada: “Big Data con la cantidad de viajeros que usaban esta línea”, detallan, para presentárselo al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España (MITMA); así como a “formar equipo” junto a la Plataforma y hablar con la Consejería del área Murcia.

Es por ello, que la Plataforma va a “dejar un tiempo suficiente para ver en qué quedan los compromisos a los que se ha llegado por la Consejería con respecto a este tema”, aunque mantendrá “la presión y la lucha”, con nuevas acciones y confiando en la voluntad política “para acelerar y que vuelvan los trenes donde no tenían que haber dejado de pasar y volver a dar servicio a tantos habitantes”.

Podemos: “El deterioro de la oferta del tren convencional en Albacete no es aceptable”

En su ronda de contactos, la plataforma también ha recabado el apoyo del coordinador autonómico de Podemos, José Luis García Gascón, que se ha ofrecido para ayudar tanto en los medios de comunicación como en las entidades a las que tuviera acceso.

Podemos ha defendido el tren convencional “digno” en Hellín, Chinchilla y Albacete. José Luis García Gascón, ha manifestado que “el deterioro progresivo de la oferta de tren convencional en la provincia de Albacete y en el conjunto de la región no es aceptable y cuenta con la firme oposición de Podemos Castilla-La Mancha”. Así se lo ha hecho saber a la Plataforma Ciudadana de Hellín tras su encuentro con Fomento, mostrando “el apoyo de Podemos” al tren convencional y “a la movilidad ciudadana sostenible y sin recortes, en el contexto actual de emergencia climática, en el que lo responsable es priorizar el transporte colectivo con menos impacto ambiental, como en este caso representa el tren convencional”.

Representantes de Podemos en Hellín aseguran que “estamos asistiendo al abandono y al desmantelamiento progresivo del tren convencional en Hellín y en la provincia de Albacete”. Sin embargo, “se está promocionando la alta velocidad como única prioridad ferroviaria, a pesar de que no sustituye el servicio de tren convencional y de que cuenta con menos viajeros en Hellín y su comarca que nuestro tren de toda la vida”. Una línea de tren que, cabe recordar, suma más de 158 años de historia, “vertebrando los municipios de Hellín, Chinchilla y sus respectivas comarcas, favoreciendo la cohesión de la provincia de Albacete y conectando con Cartagena y la vecina Región de Murcia”.

José Luis García Gascón ha agregado que “se hace imprescindible impulsar políticas de transporte que contemplen los retos climáticos, para construir una región vertebradora entre municipios, y que impulse nuestra economía”.

El “desmantelamiento progresivo” del tren convencional en Castilla-La Mancha

En el ámbito ferroviario, Podemos Castilla-La Mancha ha destacado que “nuestra prioridad es el tren convencional y cualquier otra oferta tiene que ser complementaria, no sustitutiva”. En este sentido, el líder regional, José Luis García Gascón ha recordado las iniciativas parlamentarias realizadas por el partido en forma de PNL. En febrero de 2019 el Grupo Parlamentario Confederal de UP elevó a la mesa del Congreso una proposición no de ley por un tren de calidad en la zona oeste de Castilla-La Mancha y Extremadura. Posteriormente, en marzo de 2022 la formación morada llevó a las Cortes regionales una propuesta no de ley para proteger el servicio público esencial de ferrocarril convencional en Castilla-La Mancha: línea Madrid-Ocaña-Cuenca-Valencia.

Asimismo, recientemente, Podemos Castilla-La Mancha se ha sumado a las movilizaciones en Castilla-La Mancha y Madrid de la plataforma SOS Talavera y Comarca, en defensa del tren convencional para comarcas y municipios de Toledo como Oropesa, Talavera, Torrijos e Illescas.

“Frente a los intentos de desmantelar el tren convencional en Castilla-La Mancha, siempre nos van a encontrar junto a los movimientos sociales defendiendo la necesidad de mejorar e impulsar este servicio, que no tiene alternativa ni en la alta velocidad ni en cualquier otro medio de transporte”, ha aseverado José Luis García Gascón. En línea con esta trayectoria política, “estamos defendiendo con la misma convicción el tren convencional en Hellín, Chinchilla, en sus respectivas comarcas y en la provincia de Albacete y nos alegramos de ser el partido referente de esta lucha en nuestra región”.

¿Qué dice el consejero de Fomento castellanomanchego?

Precisamente hoy, el consejero de Fomento se ha referido a las protestas ferroviarias en la región durante una rueda de prensa. Sobre las demandas de la Plataforma para el Tren por Hellín y Comarcas, ha asegurado, tras reunirse con ellos el viernes pasado, que tienen “el máximo apoyo ante el Ministerio” para seguir reivindicando que la suspensión temporal de la línea, con motivo de las obras del AVE en la línea Chinchilla y Murcia, “se reanude lo antes posible” y pueda haber trenes de pasajeros “con la frecuencia que tiene que haber”.

El consejero de Fomento también ha hablado de la movilización celebrada este domingo en Cuenca para reivindicar los trenes regionales y reclamar el regreso de la línea de ferrocarril convencional Madrid-Cuenca-Valencia, para incidir en que el Plan X Cuenca “supone una mejora de la movilidad”. No hay novedades en la postura del Ejecutivo castellanomanchego y Hernando ha dicho hoy que entiende “que haya partidos que hayan intentado coger esta bandera, que son los mismos que pretendían cerrar la línea sin alternativa o mejora”.

Finalmente, sobre la inclusión de la parada de Ciudad Real en el AVE Valencia-Cuenca-Sevilla, el titular de Fomento ha destacado que se ha hablado con RENFE para que, de la misma manera que se ha incluido a Puertollano en esa línea, haya frecuencias en las que se integre Ciudad Real capital.