El Ayuntamiento de Membrilla paga su deuda millonaria al servicio de aguas de Manzanares tras 13 años de conflicto

El Ayuntamiento de Membrilla ya ha pagado la deuda que tenía desde 2011 con el servicio de aguas de Manzanares, próxima a dos millones de euros, tal y como detalló en un reportaje elDiarioclm.es. Así lo ha anunciado el alcalde de esta última localidad, Julián Nieva, durante un encuentro informativo, donde ha aprovechado para destacar que “nadie está por encima de la justicia”.

Los tribunales venían pronunciándose reiteradamente en favor de los intereses del servicio municipal de aguas de Manzanares. Por ello, ha dicho Nieva, “no había nada que debatir y este problema no debía haber existido con Membrilla”, cuyos vecinos sí pagaban el agua según las tasas acordadas por el Consistorio vecino que, por su parte, no pagaba su factura del agua a Manzanares. “Me alegro porque creo en la resolución de los conflictos”, ha destacado Nieva.

La historia se remonta hasta hace casi 40 años, cuando en los dos ayuntamientos gobernaba la Unión de Centro Democrático (UCD) y ambos firmaron un convenio por el que las dos localidades comenzaban a compartir la misma red de abastecimiento de agua. Después, Membrilla comenzó a pagar a su localidad vecina por ese suministro de agua potable, al pasar a ser este recurso propiedad del pueblo de Manzanares debido a una nueva reglamentación.

Pero hace casi 13 años que esas facturas dejaron de llegar a Acciona, la empresa adjudicataria del servicio de Manzanares, gobernada ahora por el PSOE. El motivo: se aprobó una nueva ordenanza fiscal para regular los precios del agua que, según el alcalde de Membrilla, gobernada por el PP, no cumplía con el convenio de 1983. Para el alcalde socialista, ese convenio de hace 40 años “está extinguido”.

La municipalización del agua en Manzanares

Fue ya en el nuevo siglo cuando el socialista Miguel Ángel Pozas municipalizó la Sociedad de Aguas de Manzanares. El agua potable pasó a depender directamente de este Ayuntamiento. Membrilla tuvo la oportunidad de comprar acciones en esa sociedad pero no lo hizo, por lo que desde ese momento, se convirtió en un usuario más del agua de la localidad vecina.

La polémica estaba servida. Membrilla se agarró al convenio de hace cuatro décadas y Manzanares a su nuevo servicio, a sus ordenanzas sobre el precio del agua y a su abastecimiento al pueblo vecino. El resultado: tras seis resoluciones judiciales, Membrilla debía a Acciona más de dos millones de euros entre las facturas impagadas en 13 años, los intereses de demora y la vía de apremio que Manzanares ha realizado al Ayuntamiento de Membrilla, puesto que las empresas no pueden realizar embargos a las administraciones públicas.

“Es una vergüenza que una administración pública no cumpla con sus obligaciones contractuales”, dijo Julián Nieva, alcalde socialista de Manzanares, a elDiarioclm.es. “La localidad recibe un servicio de agua depurada que es propiedad de nuestro Ayuntamiento y no la pagan. Pero ese Consistorio sí que se la cobra a sus vecinos a precios muy elevados (hasta tres veces más). La pregunta es donde está ese dinero y por qué no paga las facturas”. El problema, por ahora, ya se ha solucionado tras las resoluciones judiciales.