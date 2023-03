Una nueva oferta para derechos de uso del agua busca reducir la presión por regadío en las Tablas de Daimiel

La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha anunciado una nueva oferta de adquisición de derechos de uso del agua de regadío en la cuenca Alta del Guadiana a través del Centro de Intercambio de Derechos del Uso del Agua. Se realizará con con cargo al Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Esta oferta pública persigue “reducir la presión” por extracciones prioritariamente en la zona de protección del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y dedicar los derechos adquiridos a la mejora medioambiental, propiciando la recuperación cuantitativa de las masas de agua subterráneas.

El trasvase desde el Tajo no salvará a las Tablas de Daimiel: “Dos meses después volverán a estar secas”

Más

En el ámbito de la cuenca del Alto Guadiana existen acuíferos declarados como sobreexplotados y otras zonas que en los últimos años han sido sometidas a limitaciones en los aprovechamientos de aguas en los que la adquisición de derechos que se menciona permitiría la reordenación del aprovechamiento de sus recursos hídricos, la racionalización de su utilización. Según la CHG sería “un instrumento para propiciar una rápida y eficaz recuperación de los niveles piezométricos de las masas de agua subterráneas, mejorando el estado de las mismas y el de los ecosistemas acuáticos a ellas vinculados”.

Precisamente, son estas extracciones de agua uno de los motivos que han llevado a la actual situación crítica de las Tablas por falta de agua y su posterior desescación. A princios de marzo, concluyó el segundo de los dos envíos de tres hectómetros cúbicos de agua que se han tranferido al parque nacional desde la cabecera del Tajo (seis hectrómetros cúbicos de trasvase en total), a través de la tubería de la Llanura Manchega. Según ha podido saber elDiarioclm.es, se han inundado 275 hectáreas, muy por debajo de las 1.000 que preveía el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Este travase comenzó en el mes de agosto, fue el primero de estas carácterísticas que se realizaba en 13 años, y ha venido acompañado del bombeo de los pozos de emergencia del Parque Nacional en la zona del itinerario de la Isla del Pan, donde se llevaron a cabo los trabajos de restauración ambiental y mejora de la pasarelas del parque.

El horizonte 2027 para el Alto Guadiana

En el expediente de contratación de la nueva oferta para derechos de agua, el organismo de cuenca argumenta que el Plan Hidrológico persigue en el Alto Guadiana el objetivo de alcanzar el buen estado de las masas de agua en 2027, de las subterráneas, las superficiales relacionadas, así como de los ecosistemas dependientes y zona protegidas (destacan las Tablas de Daimiel, las Lagunas de Ruidera y toda la Mancha Húmeda).

El Programa de Medidas contempla, entre otras, la asignación de 63,5 millones de euros para la adquisición de derechos, asignación con cargo al Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ya en el marco del Plan Especial del Alto Guadiana aprobado en 2008 se convocaron concursos para la adquisición de derechos al aprovechamiento de aguas subterráneas, en esa ocasión, 2008 y 2009, con el fin de cederlos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la ordenación de “miles de aprovechamientos sin derechos ubicados en el acuífero sobreexplotado Mancha Occidental”.

La oferta que ahora hace pública de la CHG permite participar en las operaciones a los titulares de aprovechamientos de aguas destinados a regadío cuyas captaciones estén ubicadas en el ámbito territorial de las masas de agua subterránea Mancha Occidental I, Mancha Occidental II o Rus-Valdelobos, declaradas en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico. La cesión de los derechos ha de realizarse con carácter definitivo.

Entre los requisitos que deben reunir las captaciones está que no se hallen en trámite de reconocimiento de derechos o modificación de características; que no correspondan a concesiones otorgadas mediante el procedimiento de concurso de cultivos leñosos al amparo del Plan Especial del alto Guadiana; y que estén reconocidas en el Registro de Aguas (Secciones A o C) o en el Catálogo de Aguas Privadas de la CHG.

Todas las captaciones del aprovechamiento deberán tener instalados y en correcto estado de funcionamiento los dispositivos para la medida de control de caudales extraídos. Las captaciones han de disponer de caudales efectivos y suficientes para atender el derecho, debiendo haber estado en funcionamiento al menos tres de los últimos cinco años.

El importe de la compensación económica por la venta de los derechos se establece en 6,46 euros por metró cúbico, impuestos incluidos. El presupuesto total disponible para la presente oferta pública es de cinco millones de euros. Toda la información pública puede consultarse en el tablón de anuncios de la web de la Confederación del Guadiana.